https://ria.ru/20220413/tsitologiya-1783312090.html

Возможности цитологии: диагностика рака и создание протезов

Цитология - наука, изучающая клетки: методы исследования

Возможности цитологии: диагностика рака и создание протезов

Цитология — раздел биологии, описывающий строение и основы функционирования живой клетки. О том, что изучает наука, какие существуют методы исследования и что... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:01

2022-04-13T14:01

2022-04-13T14:04

биология

клетки

медицина

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Цитология — раздел биологии, описывающий строение и основы функционирования живой клетки. О том, что изучает наука, какие существуют методы исследования и что значит анализ на цитологию в гинекологии — в материале РИА Новости.Что изучает цитологияЦитологияи зучает первый уровень организации жизни — клетку. Название научного направления произошло от двух греческих слов: “cytos”— клетка и “logos” — наука и впервые было применимо в 1665 году, когда уже существовал первый микроскоп. Тогда с помощью новой технологии начали изучать клетки растений, затем животных и в конце концов — людей.Цитологию принято считать комплексной наукой, так как она исследует строение, химический состав, функции, процесс размножения и приспособления клеток, а также тесно связана с другими направлениями биологии: ботаникой, зоологией и физиологией.Понятие клеткиСогласно клеточной научной теории, клетка — это важнейшая и основная единица всех живых организмов на Земле. Основные ее компоненты — ядро, цитоплазма и клеточная мембрана. К цитоплазме также относятся органоиды — эндоплазматическая сеть (ЭПС), митохондрия, лизосомы.Несмотря на маленький размер, в клетке происходят важные для ее жизни процессы:Клетка считается самостоятельным организмом, потому что жизнедеятельность любой живой системы заключается в развитии каждой отдельной клетки: она растет, собирает информацию, делится и так по кругу.Разнообразие клетокКлетки настолько разнообразны, что нельзя сказать точно, сколько их форм существует. Одни могут жить всего несколько дней, другие — годами благодаря своему присутствию в организме, где много таких же клеток. На вид они бывают овальными, круглыми, прямоугольными и даже звездчатыми.Ученые выделяют две группы клеток по их строению:Согласно многим научным работам, сначала на Земле появилась вторая группа, которая стала главной причиной зарождения эукариотов.РазмерыКлетка — это уникальный вид жизни размером от одного микрометра до нескольких метров. Клеткой является и куриное яйцо, и самая мелкая бактерия на земле, и даже единица нервной системы человека. Размеры зависят от количества, ДНК в ядре, процесса биосинтеза и запасов.Основные положенияКлеточная теория подтверждает единство происхождения всех живых существ и базируется на пяти основных положениях, где клетка:Приборы для изученияТак исторически сложилось, что первым и самым актуальным прибором, который стал применяться для изучения клетки, — стал микроскоп. Сегодня существует множество видов этого устройства: люминесцентный, ультрафиолетовый, электронный и др. С помощью оптической функции врачам и ученым удается рассмотреть структуры размером от 0,1 микрометра (если применяется ультрафиолет), и от 0,001 микрометра, если применяются электроны.Для более тонкого изучения используетсярентгеноструктурный анализ. Главные инструменты в исследовании — рентгеновские лучи и фотопленка. С помощью этого метода удается не просто изучить форму клеток, но и узнать точное расстояние между ними и более детальную структуру их строения.К другим приборам для изучения клетки также относятся спектрофлуориметр, спектрофотометр и микроманипулятор.Методы исследованияЦитология всесторонне изучает строение клеток разными методами. Первый и самый традиционный — микроскопия. Таким образом удается исследовать их содержимое.Другие методы направлены на исследование клеток с применением специальных материалов:Цитология в гинекологииЦитологический анализ — это базовое обследование, которое позволяет предупредить или выявить рак шейки матки у женщин. Технология проведения теста заключается в исследовании эпителия на предмет атипичных для организма клеток и бывает двух видов:“Цитологическое исследование — быстрый, простой и доступный метод, безопасный и малотравматичный для пациента, с возможностью проведения забора материала у врача или на дому", — прокомментировала Ирина Юзуп, врач-педиатр, специалист интегративной медицины, сооснователь Академии врачей UniProf.Биоинженерия и биотехнологияОсобенно активно принципы и методы цитологии применяются в новых направлениях науки:И в том, и в другом направлении цитология считается центральной наукой, благодаря которой человек может узнать все о жизнедеятельности клетки и на основе этого способен создавать новые технологии для улучшения качества жизни людей.

https://ria.ru/20211227/nauka-1765454723.html

https://ria.ru/20220205/khimera-1771087846.html

https://ria.ru/20220412/parazity-1783053350.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/1761403255.html

https://ria.ru/20220331/terapiya-1781112908.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

биология, клетки, медицина