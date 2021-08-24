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Алиев обвинил Армению в препятствовании визиту миссии ЮНЕСКО в Карабах
Алиев обвинил Армению в препятствовании визиту миссии ЮНЕСКО в Карабах - РИА Новости, 24.08.2021
Алиев обвинил Армению в препятствовании визиту миссии ЮНЕСКО в Карабах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во вторник, что визит оценочной миссии ЮНЕСКО в Карабах запаздывает из-за позиции армянской стороны. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:51
2021-08-24T15:53
в мире
армения
азербайджан
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москва
ильхам алиев
юнеско
нагорный карабах
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БАКУ, 24 авг – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во вторник, что визит оценочной миссии ЮНЕСКО в Карабах запаздывает из-за позиции армянской стороны.В ноябре прошлого года генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле в ходе встреч с представителями Азербайджана и Армении предложила направить экспертную миссию в Нагорный Карабах для защиты объектов культурного наследия. В середине марта в пресс-службе помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева сообщили, что Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО по оценке ущерба, нанесенного культурным и религиозным памятникам в Карабахе. В начале мая исполнявший тогда обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян отмечал, что страна ожидает визита в регион карабахского конфликта оценочной миссии ЮНЕСКО. В пресс-службе организации РИА Новости сообщили, что дата визита миссии пока не определена."Мы (до осенней эскалации прошлого года в Карабахе – ред.) просили ЮНЕСКО осмотреть ущерб, нанесенный армянскими агрессорами нашим историческим памятникам, но они отказались. Чиновники ЮНЕСКО заявили, что организация не занимается политическими вопросами. Однако после окончания войны мы получили сигналы от ЮНЕСКО о том, что они хотят приехать. Конечно, мы выразили свое удивление. Потому что, можно сказать, 30 лет, когда мы их звали, они не приезжали. А после войны решили приехать. Поэтому мы согласились на это и, насколько мне известно, последняя информация была о том, что миссия уже создана, но сейчас Армения опять протестует. Поэтому, опять же, миссия задерживается", - сказал Алиев во вторник на встрече с координатором-резидентом ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210814/karabakh-1745772785.html
https://ria.ru/20210824/soyuz-1746974509.html
армения
азербайджан
москва
нагорный карабах
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в мире, армения, азербайджан, оон, москва, ильхам алиев, юнеско, нагорный карабах, хикмет гаджиев, ара айвазян
15:51 24.08.2021 (обновлено: 15:53 24.08.2021)
 
Алиев обвинил Армению в препятствовании визиту миссии ЮНЕСКО в Карабах

Президент Азербайджана Алиев обвинил Армению в препятствовании визиту миссии ЮНЕСКО в Карабах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 24 авг – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во вторник, что визит оценочной миссии ЮНЕСКО в Карабах запаздывает из-за позиции армянской стороны.
В ноябре прошлого года генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле в ходе встреч с представителями Азербайджана и Армении предложила направить экспертную миссию в Нагорный Карабах для защиты объектов культурного наследия. В середине марта в пресс-службе помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева сообщили, что Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО по оценке ущерба, нанесенного культурным и религиозным памятникам в Карабахе. В начале мая исполнявший тогда обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян отмечал, что страна ожидает визита в регион карабахского конфликта оценочной миссии ЮНЕСКО. В пресс-службе организации РИА Новости сообщили, что дата визита миссии пока не определена.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 22:24
По карабахскому соглашению остались вопросы, заявил Алиев
"Мы (до осенней эскалации прошлого года в Карабахе – ред.) просили ЮНЕСКО осмотреть ущерб, нанесенный армянскими агрессорами нашим историческим памятникам, но они отказались. Чиновники ЮНЕСКО заявили, что организация не занимается политическими вопросами. Однако после окончания войны мы получили сигналы от ЮНЕСКО о том, что они хотят приехать. Конечно, мы выразили свое удивление. Потому что, можно сказать, 30 лет, когда мы их звали, они не приезжали. А после войны решили приехать. Поэтому мы согласились на это и, насколько мне известно, последняя информация была о том, что миссия уже создана, но сейчас Армения опять протестует. Поэтому, опять же, миссия задерживается", - сказал Алиев во вторник на встрече с координатором-резидентом ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 09:54
Пашинян назвал союз с Россией опорой безопасности Армении
 
В миреАрменияАзербайджанООНМоскваИльхам АлиевЮНЕСКОНагорный КарабахХикмет ГаджиевАра Айвазян
 
 
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