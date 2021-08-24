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Дени Вильнев поделился своими планами по экранизации цикла "Хроники Дюны"
Дени Вильнев поделился своими планами по экранизации цикла "Хроники Дюны" - РИА Новости, 24.08.2021
Дени Вильнев поделился своими планами по экранизации цикла "Хроники Дюны"
Дени Вильнев поделился своими планами по созданию дальнейших экранизаций романов из цикла "Хроники Дюны", сообщает Collider. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T02:11
2021-08-24T02:11
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Дени Вильнев поделился своими планами по созданию дальнейших экранизаций романов из цикла "Хроники Дюны", сообщает Collider. Режиссер хочет создать трилогию. Две ленты будут основаны на первом романе Фрэнка Герберта "Дюна". Третья картина станет экранизацией следующей книги из серии. Вильнев также раскрыл, что в его фильме будут небольшие расхождения с первоисточником. Например, он признался, что спас одного из отрицательных персонажей ради сиквела. Речь идет о Фейде-Рауте, племяннике барона Владимира Харконнена. "В книге так много фантастических деталей о разных культурах. Чтобы сохранить их и перенести на экран, нам пришлось принять несколько важных решений", — объясняет режиссер. Мировая премьера "Дюны" состоится на 78-м кинофестивале в Венеции 3 сентября в главном зале Дворца кино. В российский прокат фильм выйдет 16 сентября.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Дени Вильнев поделился своими планами по созданию дальнейших экранизаций романов из цикла "Хроники Дюны", сообщает
Collider.
Режиссер хочет создать трилогию. Две ленты будут основаны на первом романе Фрэнка Герберта "Дюна". Третья картина станет экранизацией следующей книги из серии.
"По "Мессии Дюны" (вторая книга цикла — Прим. ред.) можно сделать выдающийся фильм, — считает Вильнев. — Я всегда хотел снять трилогию. Ну а дальше, поживем-увидим. Впереди годы работы, и я не могу загадывать так далеко".
Вильнев также раскрыл, что в его фильме будут небольшие расхождения с первоисточником. Например, он признался, что спас одного из отрицательных персонажей ради сиквела. Речь идет о Фейде-Рауте, племяннике барона Владимира Харконнена.
"В книге так много фантастических деталей о разных культурах. Чтобы сохранить их и перенести на экран, нам пришлось принять несколько важных решений", — объясняет режиссер.
Мировая премьера "Дюны" состоится
на 78-м кинофестивале в Венеции 3 сентября в главном зале Дворца кино. В российский прокат фильм выйдет
16 сентября.