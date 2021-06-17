https://ria.ru/20210617/dyuna-1737396230.html

Премьера "Дюны" Дени Вильнева состоится на Венецианском кинофестивале

Премьера "Дюны" Дени Вильнева состоится на Венецианском кинофестивале - РИА Новости, 17.06.2021

Премьера "Дюны" Дени Вильнева состоится на Венецианском кинофестивале

Мировая премьера фантастического фильма "Дюна" режиссера Дени Вильнева состоится на 78-м кинофестивале в Венеции, сообщает дирекция киносмотра. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:25

2021-06-17T14:25

2021-06-17T14:25

культура

зендая

кино и сериалы

новости культуры

дэвид линч

венецианский кинофестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570033220_251:0:1750:843_1920x0_80_0_0_c938ed4a849027fbf5f63db0f6568dfc.jpg

РИМ, 17 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Мировая премьера фантастического фильма "Дюна" режиссера Дени Вильнева состоится на 78-м кинофестивале в Венеции, сообщает дирекция киносмотра.Показ запланирован на 3 сентября в главном зале Дворца кино на венецианском острове Лидо. Долгожданная экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта будет показана во внеконкурсной программе фестиваля, который продлится с 1 по 11 сентября.В главной роли герцога-сверхчеловека Пола Атрейдеса снялся Тимоти Шаламе, также в фильме задействованы Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Зендая и Джейсон Момоа.Последней работой Вильнева было продолжение культового фильма "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта. Также канадец снял такие фильмы, как "Прибытие", получивший 8 номинаций на "Оскар" и премию за лучший звуковой монтаж, "Враг", "Пожары", "Пленницы" и другие.Мировая премьера новой "Дюны" была запланирована на ноябрь прошлого года, однако затем переносилась из-за пандемии коронавируса.Первый роман из цикла книг Фрэнка Герберта был опубликован в 1965 году. Он повествует о галактической империи будущего, центральным миром которой является пустынная планета Арракис.В 1984 на экраны вышел одноименный фантастический фильм режиссера Дэвида Линча, главные роли в котором сыграли Кайл Маклахлен, известный по сериалу "Твин Пикс", Стинг и Патрик Стюарт.Ожидается, что в России лента выйдет в прокат 16 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210120/lynch-1593868178.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зендая, кино и сериалы, новости культуры, дэвид линч, венецианский кинофестиваль