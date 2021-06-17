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Премьера "Дюны" Дени Вильнева состоится на Венецианском кинофестивале
Премьера "Дюны" Дени Вильнева состоится на Венецианском кинофестивале - РИА Новости, 17.06.2021
Премьера "Дюны" Дени Вильнева состоится на Венецианском кинофестивале
Мировая премьера фантастического фильма "Дюна" режиссера Дени Вильнева состоится на 78-м кинофестивале в Венеции, сообщает дирекция киносмотра. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T14:25
2021-06-17T14:25
2021-06-17T14:25
культура
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дэвид линч
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РИМ, 17 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Мировая премьера фантастического фильма "Дюна" режиссера Дени Вильнева состоится на 78-м кинофестивале в Венеции, сообщает дирекция киносмотра.Показ запланирован на 3 сентября в главном зале Дворца кино на венецианском острове Лидо. Долгожданная экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта будет показана во внеконкурсной программе фестиваля, который продлится с 1 по 11 сентября.В главной роли герцога-сверхчеловека Пола Атрейдеса снялся Тимоти Шаламе, также в фильме задействованы Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Зендая и Джейсон Момоа.Последней работой Вильнева было продолжение культового фильма "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта. Также канадец снял такие фильмы, как "Прибытие", получивший 8 номинаций на "Оскар" и премию за лучший звуковой монтаж, "Враг", "Пожары", "Пленницы" и другие.Мировая премьера новой "Дюны" была запланирована на ноябрь прошлого года, однако затем переносилась из-за пандемии коронавируса.Первый роман из цикла книг Фрэнка Герберта был опубликован в 1965 году. Он повествует о галактической империи будущего, центральным миром которой является пустынная планета Арракис.В 1984 на экраны вышел одноименный фантастический фильм режиссера Дэвида Линча, главные роли в котором сыграли Кайл Маклахлен, известный по сериалу "Твин Пикс", Стинг и Патрик Стюарт.Ожидается, что в России лента выйдет в прокат 16 сентября 2021 года.
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зендая, кино и сериалы, новости культуры, дэвид линч, венецианский кинофестиваль
Премьера "Дюны" Дени Вильнева состоится на Венецианском кинофестивале
Премьера "Дюны" Дени Вильнева состоится на Венецианском кинофестивале в сентябре
РИМ, 17 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Мировая премьера фантастического фильма "Дюна" режиссера Дени Вильнева состоится на 78-м кинофестивале в Венеции, сообщает дирекция киносмотра.
Показ запланирован на 3 сентября в главном зале Дворца кино на венецианском острове Лидо. Долгожданная экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта будет показана во внеконкурсной программе фестиваля, который продлится с 1 по 11 сентября.
В главной роли герцога-сверхчеловека Пола Атрейдеса снялся Тимоти Шаламе, также в фильме задействованы Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Зендая и Джейсон Момоа.
Последней работой Вильнева было продолжение культового фильма "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта. Также канадец снял такие фильмы, как "Прибытие", получивший 8 номинаций на "Оскар" и премию за лучший звуковой монтаж, "Враг", "Пожары", "Пленницы" и другие.
Мировая премьера новой "Дюны" была запланирована на ноябрь прошлого года, однако затем переносилась из-за пандемии коронавируса.
Первый роман из цикла книг Фрэнка Герберта был опубликован в 1965 году. Он повествует о галактической империи будущего, центральным миром которой является пустынная планета Арракис.
В 1984 на экраны вышел одноименный фантастический фильм режиссера Дэвида Линча, главные роли в котором сыграли Кайл Маклахлен, известный по сериалу "Твин Пикс", Стинг и Патрик Стюарт.
Ожидается, что в России лента выйдет в прокат 16 сентября 2021 года.