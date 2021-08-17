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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210817/dune-1746065983.html
"Дюну" покажут в России на месяц раньше, чем в США
"Дюну" покажут в России на месяц раньше, чем в США - РИА Новости, 17.08.2021
"Дюну" покажут в России на месяц раньше, чем в США
Кинокомпания Universal перенесла дату выхода в российский в прокат научно-фантастического фильма Дени Вильнева "Дюна", основанного на одноименном романе Фрэнка... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:10
2021-08-17T14:10
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Кинокомпания Universal перенесла дату выхода в российский в прокат научно-фантастического фильма Дени Вильнева "Дюна", основанного на одноименном романе Фрэнка Герберта, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". Ранее премьера была запланирована на 14 октября. Теперь же картина выйдет 16 сентября вместе с релизом в Германии, Дании, Италии и еще ряде стран.Мировая премьера "Дюны" состоится на 78-м кинофестивале в Венеции 3 сентября в главном зале Дворца кино. Действие в фильме разворачиваются в будущем. Молодой аристократ по имени Пол Атрейдес вместе с семьей отправляется на планету Арракис, где есть только песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.В "Дюне" снялись Тимоте Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Зендая, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем.
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новости культуры, кино и сериалы, венеция, италия, дания, хавьер бардем, джейсон момоа, что посмотреть , зендая
14:10 17.08.2021
 

"Дюну" покажут в России на месяц раньше, чем в США

© Villeneuve Films / Warner Bros. (2020)Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма Дюна
© Villeneuve Films / Warner Bros. (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Кинокомпания Universal перенесла дату выхода в российский в прокат научно-фантастического фильма Дени Вильнева "Дюна", основанного на одноименном романе Фрэнка Герберта, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".
Ранее премьера была запланирована на 14 октября. Теперь же картина выйдет 16 сентября вместе с релизом в Германии, Дании, Италии и еще ряде стран.
Мировая премьера "Дюны" состоится на 78-м кинофестивале в Венеции 3 сентября в главном зале Дворца кино.
Действие в фильме разворачиваются в будущем. Молодой аристократ по имени Пол Атрейдес вместе с семьей отправляется на планету Арракис, где есть только песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.
В "Дюне" снялись Тимоте Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Зендая, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем.
Кадр из трейлера фильма Дюна
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КультураНовости культурыКино и сериалыВенецияИталияДанияХавьер БардемДжейсон Момоачто посмотретьЗендая
 
 
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