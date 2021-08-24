https://ria.ru/20210824/dagestan-1746975660.html

В Дагестане ищут двух туристов, пропавших из-за схода селя

В Дагестане ищут двух туристов, пропавших из-за схода селя - РИА Новости, 24.08.2021

В Дагестане ищут двух туристов, пропавших из-за схода селя

Дагестанские спасатели ищут двух туристов из Москвы и Петербурга, пропавших после подъема уровня воды в реке после ливней в Карадахской теснине и схода селя,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T10:05

2021-08-24T10:05

2021-08-24T11:51

происшествия

санкт-петербург

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

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МАХАЧКАЛА, 24 авг — РИА Новости. Дагестанские спасатели ищут двух туристов из Москвы и Петербурга, пропавших после подъема уровня воды в реке после ливней в Карадахской теснине и схода селя, сообщает республиканское управление МЧС.К поискам привлечены более 40 человек и несколько единиц техники.Накануне в ведомстве заявили, что заблокированными оказались 15 туристов, одного унесло водой. Всего в этот день с Карадахской теснины эвакуировали 30 человек.Во вторник местный главк МЧС сообщил о пропаже еще одного туриста.Карадахская теснина - одна из популярных достопримечательностей Дагестана - представляет собой живописный узкий проход между скалами, который упирается в тупик. Вернуться можно только тем же путем.

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происшествия, санкт-петербург, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, новости - туризм, туристы