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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210824/dagestan-1746975660.html
В Дагестане ищут двух туристов, пропавших из-за схода селя
В Дагестане ищут двух туристов, пропавших из-за схода селя - РИА Новости, 24.08.2021
В Дагестане ищут двух туристов, пропавших из-за схода селя
Дагестанские спасатели ищут двух туристов из Москвы и Петербурга, пропавших после подъема уровня воды в реке после ливней в Карадахской теснине и схода селя,... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:05
2021-08-24T11:51
происшествия
санкт-петербург
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
республика дагестан
новости - туризм
туристы
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МАХАЧКАЛА, 24 авг — РИА Новости. Дагестанские спасатели ищут двух туристов из Москвы и Петербурга, пропавших после подъема уровня воды в реке после ливней в Карадахской теснине и схода селя, сообщает республиканское управление МЧС.К поискам привлечены более 40 человек и несколько единиц техники.Накануне в ведомстве заявили, что заблокированными оказались 15 туристов, одного унесло водой. Всего в этот день с Карадахской теснины эвакуировали 30 человек.Во вторник местный главк МЧС сообщил о пропаже еще одного туриста.Карадахская теснина - одна из популярных достопримечательностей Дагестана - представляет собой живописный узкий проход между скалами, который упирается в тупик. Вернуться можно только тем же путем.
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происшествия, санкт-петербург, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, новости - туризм, туристы
10:05 24.08.2021 (обновлено: 11:51 24.08.2021)
 
В Дагестане ищут двух туристов, пропавших из-за схода селя

В Дагестане спасатели ищут двух туристов, пропавших из-за схода селя в Карадахской теснине

© Фото : @mchsdagestan/InstagramСпасательная операция в Гунибском районе Дагестана
Спасательная операция в Гунибском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : @mchsdagestan/Instagram
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 авг — РИА Новости. Дагестанские спасатели ищут двух туристов из Москвы и Петербурга, пропавших после подъема уровня воды в реке после ливней в Карадахской теснине и схода селя, сообщает республиканское управление МЧС.
К поискам привлечены более 40 человек и несколько единиц техники.
Накануне в ведомстве заявили, что заблокированными оказались 15 туристов, одного унесло водой. Всего в этот день с Карадахской теснины эвакуировали 30 человек.
Во вторник местный главк МЧС сообщил о пропаже еще одного туриста.
Карадахская теснина - одна из популярных достопримечательностей Дагестана - представляет собой живописный узкий проход между скалами, который упирается в тупик. Вернуться можно только тем же путем.
Сход селевого потока - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
09:48
Селевой поток в Дагестане унес "газель" с водителем
 
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