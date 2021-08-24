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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210824/antitelo-1747014915.html
Врач оценил сообщения об антителе, нейтрализующем все мутации коронавируса
Врач оценил сообщения об антителе, нейтрализующем все мутации коронавируса - РИА Новости, 24.08.2021
Врач оценил сообщения об антителе, нейтрализующем все мутации коронавируса
На основе найденного американскими учеными антитела, способного нейтрализовать все известные мутации коронавируса, можно создать лекарство и модифицировать... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:22
2021-08-24T13:22
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здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На основе найденного американскими учеными антитела, способного нейтрализовать все известные мутации коронавируса, можно создать лекарство и модифицировать вакцину, однако нужно еще проанализировать все данные и провести соответствующие исследования, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса, исследование опубликовано на официальном портале вуза."Если найдено точечное специфичное антитело, которого нужно маленькое количество для того, чтобы нейтрализовать коронавирусную инфекцию… можно будет создать лекарство, сделать моноклональные антитела, которые будут синтезировать другие животные, другие организмы, и вводить его в виде лекарства", - сказал Тимаков.Он пояснил, что антитела против коронавирусной инфекции обладают различной степенью эффективности, ученые нашли то антитело, которое защищает лучше других.В дальнейшем можно модифицировать вакцину, чтобы после ее введения в организме человека вырабатывалось больше именно этих специфических антител. При этом, по словам Тимакова, делать вакцину только на основе этих антител нет смысла, так как вирус может продолжить меняться, и вакцина не будет эффективна. Лучше, чтобы после вакцинации вырабатывались разные антитела, которые дадут защиту, уточнил эксперт.Однако до появления новых препаратов нужно детальнее изучить этот вопрос, проанализировать данные и провести соответствующие исследования, подчеркнул Тимаков.
https://ria.ru/20210806/covid-1744701928.html
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в мире, сша, вашингтон (город), сент-луис, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков
13:22 24.08.2021
 
Врач оценил сообщения об антителе, нейтрализующем все мутации коронавируса

Врач Тимаков: на основе антитела, нейтрализующего все мутации коронавируса, можно создать лекарство

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На основе найденного американскими учеными антитела, способного нейтрализовать все известные мутации коронавируса, можно создать лекарство и модифицировать вакцину, однако нужно еще проанализировать все данные и провести соответствующие исследования, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса, исследование опубликовано на официальном портале вуза.
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"Если найдено точечное специфичное антитело, которого нужно маленькое количество для того, чтобы нейтрализовать коронавирусную инфекцию… можно будет создать лекарство, сделать моноклональные антитела, которые будут синтезировать другие животные, другие организмы, и вводить его в виде лекарства", - сказал Тимаков.
Он пояснил, что антитела против коронавирусной инфекции обладают различной степенью эффективности, ученые нашли то антитело, которое защищает лучше других.
В дальнейшем можно модифицировать вакцину, чтобы после ее введения в организме человека вырабатывалось больше именно этих специфических антител. При этом, по словам Тимакова, делать вакцину только на основе этих антител нет смысла, так как вирус может продолжить меняться, и вакцина не будет эффективна. Лучше, чтобы после вакцинации вырабатывались разные антитела, которые дадут защиту, уточнил эксперт.
Однако до появления новых препаратов нужно детальнее изучить этот вопрос, проанализировать данные и провести соответствующие исследования, подчеркнул Тимаков.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАВашингтон (город)Сент-ЛуисЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЕвгений Тимаков
 
 
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