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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210823/teatr-1746890581.html
Уволенные актеры Театра Ермоловой призвали провести проверку
Уволенные актеры Театра Ермоловой призвали провести проверку - РИА Новости, 23.08.2021
Уволенные актеры Театра Ермоловой призвали провести проверку
Уволенные актеры Театра имени Ермоловой хотят проведения в театре проверок, кроме того, они опечалены поведением художественного руководителя Олега Меньшикова,... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:38
2021-08-23T17:58
владимир андреев
олег меньшиков
актеры
театр
культура
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Уволенные актеры Театра имени Ермоловой хотят проведения в театре проверок, кроме того, они опечалены поведением художественного руководителя Олега Меньшикова, заявила актриса Елена Калинина.Ранее СМИ сообщили, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что решения о кадровых изменениях пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии". Позднее в театре сообщили, что Олег Меньшиков покинул пост директора театра еще три месяца назад, сейчас он занимает должность художественного руководителя."Мы хотим, чтобы были проведены проверки — это раз, финансовые, трудового законодательства. Говорили о соответствии должности. На мой взгляд, это не очень этично — говорить о соответствии должности (худрука театра. — Прим. ред.), тем не менее поступки Олега Евгеньевича (Меньшикова. — Прим. ред.) вызывают у нас вопросы", — заявила Калинина на пресс-конференции уволенных из Театра имени Ермоловой актеров.Она отметила, что, пока был жив предшественник Меньшикова, худрук Владимир Андреев, ему удавалось сглаживать ситуацию."Мы удручены, что наш герой, которым мы восхищались, не очень любит людей", — добавила Калинина.На вопрос журналистов, осведомлены ли актеры, что в отношении части из них театр планирует подать иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, актриса Мария Бортник ответила: "Нет, мы не знаем".
https://ria.ru/20210823/teatr-1746849144.html
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владимир андреев, олег меньшиков, актеры, театр, московский драматический театр имени м. н. ермоловой
15:38 23.08.2021 (обновлено: 17:58 23.08.2021)
 
Уволенные актеры Театра Ермоловой призвали провести проверку

Уволенные актеры Театра имени Ермоловой призвали провести проверку в учреждении

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВход в театр имени Ермоловой
Вход в театр имени Ермоловой - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Уволенные актеры Театра имени Ермоловой хотят проведения в театре проверок, кроме того, они опечалены поведением художественного руководителя Олега Меньшикова, заявила актриса Елена Калинина.
Ранее СМИ сообщили, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что решения о кадровых изменениях пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии". Позднее в театре сообщили, что Олег Меньшиков покинул пост директора театра еще три месяца назад, сейчас он занимает должность художественного руководителя.
Олег Меньшиков - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 13:05Культура
Меньшиков покинул пост директора театра Ермоловой
"Мы хотим, чтобы были проведены проверки — это раз, финансовые, трудового законодательства. Говорили о соответствии должности. На мой взгляд, это не очень этично — говорить о соответствии должности (худрука театра. — Прим. ред.), тем не менее поступки Олега Евгеньевича (Меньшикова. — Прим. ред.) вызывают у нас вопросы", — заявила Калинина на пресс-конференции уволенных из Театра имени Ермоловой актеров.
Она отметила, что, пока был жив предшественник Меньшикова, худрук Владимир Андреев, ему удавалось сглаживать ситуацию.
"Мы удручены, что наш герой, которым мы восхищались, не очень любит людей", — добавила Калинина.
На вопрос журналистов, осведомлены ли актеры, что в отношении части из них театр планирует подать иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, актриса Мария Бортник ответила: "Нет, мы не знаем".
Выставка театра Ермоловой в ГУМ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 14:46Культура
Общественный совет при Минкультуры разберется в ситуации в Театре Ермоловой
 
КультураВладимир АндреевОлег МеньшиковактерыТеатрМосковский драматический театр имени М. Н. Ермоловой
 
 
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