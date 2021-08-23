https://ria.ru/20210823/teatr-1746890581.html

Уволенные актеры Театра Ермоловой призвали провести проверку

Уволенные актеры Театра Ермоловой призвали провести проверку - РИА Новости, 23.08.2021

Уволенные актеры Театра Ермоловой призвали провести проверку

Уволенные актеры Театра имени Ермоловой хотят проведения в театре проверок, кроме того, они опечалены поведением художественного руководителя Олега Меньшикова,... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:38

2021-08-23T15:38

2021-08-23T17:58

владимир андреев

олег меньшиков

актеры

театр

культура

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Уволенные актеры Театра имени Ермоловой хотят проведения в театре проверок, кроме того, они опечалены поведением художественного руководителя Олега Меньшикова, заявила актриса Елена Калинина.Ранее СМИ сообщили, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что решения о кадровых изменениях пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии". Позднее в театре сообщили, что Олег Меньшиков покинул пост директора театра еще три месяца назад, сейчас он занимает должность художественного руководителя."Мы хотим, чтобы были проведены проверки — это раз, финансовые, трудового законодательства. Говорили о соответствии должности. На мой взгляд, это не очень этично — говорить о соответствии должности (худрука театра. — Прим. ред.), тем не менее поступки Олега Евгеньевича (Меньшикова. — Прим. ред.) вызывают у нас вопросы", — заявила Калинина на пресс-конференции уволенных из Театра имени Ермоловой актеров.Она отметила, что, пока был жив предшественник Меньшикова, худрук Владимир Андреев, ему удавалось сглаживать ситуацию."Мы удручены, что наш герой, которым мы восхищались, не очень любит людей", — добавила Калинина.На вопрос журналистов, осведомлены ли актеры, что в отношении части из них театр планирует подать иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, актриса Мария Бортник ответила: "Нет, мы не знаем".

https://ria.ru/20210823/teatr-1746849144.html

https://ria.ru/20210823/teatr-1746877016.html

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владимир андреев, олег меньшиков, актеры, театр, московский драматический театр имени м. н. ермоловой