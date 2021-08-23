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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210823/teatr-1746849144.html
Меньшиков покинул пост директора театра Ермоловой
Меньшиков покинул пост директора театра Ермоловой - РИА Новости, 23.08.2021
Меньшиков покинул пост директора театра Ермоловой
Олег Меньшиков покинул пост директора театра им. Ермоловой еще 3 месяца назад, сейчас он занимает должность художественного руководителя, рассказали РИА Новости РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:05
2021-08-23T13:16
культура
олег меньшиков
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
россия
театр
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Олег Меньшиков покинул пост директора театра им. Ермоловой еще 3 месяца назад, сейчас он занимает должность художественного руководителя, рассказали РИА Новости в пресс-службе театра им. Ермоловой.Ранее СМИ сообщили, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. Руководство Театра имени Ермоловой было вынуждено принять решение о кадровых изменениях с целью оптимизации ресурсов на фоне пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Меньшиков ушел с поста директора театра еще несколько месяцев назад. Сейчас он занимает должность художественного руководителя", - сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Помощник Олега Меньшикова подтвердил информацию, добавив, что "он ушел с поста директора театра им. Ермоловой еще три-четыре месяца назад".
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олег меньшиков, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, россия, театр
13:05 23.08.2021 (обновлено: 13:16 23.08.2021)
 
Меньшиков покинул пост директора театра Ермоловой

Олег Меньшиков покинул пост директора театра Ермоловой три месяца назад

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОлег Меньшиков
Олег Меньшиков - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Олег Меньшиков покинул пост директора театра им. Ермоловой еще 3 месяца назад, сейчас он занимает должность художественного руководителя, рассказали РИА Новости в пресс-службе театра им. Ермоловой.
Ранее СМИ сообщили, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. Руководство Театра имени Ермоловой было вынуждено принять решение о кадровых изменениях с целью оптимизации ресурсов на фоне пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Меньшиков ушел с поста директора театра еще несколько месяцев назад. Сейчас он занимает должность художественного руководителя", - сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Помощник Олега Меньшикова подтвердил информацию, добавив, что "он ушел с поста директора театра им. Ермоловой еще три-четыре месяца назад".
Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 19:13
Уволенные артисты театра Ермоловой обратились за помощью к Путину
 
КультураОлег МеньшиковМосковский драматический театр имени М. Н. ЕрмоловойРоссияТеатр
 
 
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