https://ria.ru/20210823/shvetsiya-1746896961.html

В шведском аэропорту выбросы парниковых газов свели к нулю

В шведском аэропорту выбросы парниковых газов свели к нулю - РИА Новости, 23.08.2021

В шведском аэропорту выбросы парниковых газов свели к нулю

Один из крупнейших аэропортов Швеции первым в мире полностью отказался от углеродного топлива, сообщает "Европульс". РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T16:37

2021-08-23T16:37

2021-08-23T16:37

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Один из крупнейших аэропортов Швеции первым в мире полностью отказался от углеродного топлива, сообщает "Европульс".Еще в прошлом году для отопления здания аэровокзала "Шеллефтео" начали использовать биотопливо, а электричество стали покупать только у поставщиков, имеющих сертификат соответствия экологическим нормам.Кроме того, весь технический транспорт в аэропорту снабдили электродвигателями или перевели на биотопливо. Эксперимент оказался успешным: экологичные воздушные судна сейчас летают не только по стране, но и на средиземноморские курорты.Все эти действия привели к тому, что выбросы парниковых газов в аэропорту стали равны нулю. Однако на достигнутом сотрудники "Шеллефтео" останавливаться не собираются. Уже в этом году на аэровокзале будут проводить испытания электросамолета с вертикальным взлетом.

https://ria.ru/20210823/frantsiya-1746584327.html

швеция

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экология, швеция, новости - туризм, биотопливо, шеллефтео, техника, туристы, туризм