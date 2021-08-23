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Туризм
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В шведском аэропорту выбросы парниковых газов свели к нулю
В шведском аэропорту выбросы парниковых газов свели к нулю - РИА Новости, 23.08.2021
В шведском аэропорту выбросы парниковых газов свели к нулю
Один из крупнейших аэропортов Швеции первым в мире полностью отказался от углеродного топлива, сообщает "Европульс". РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:37
2021-08-23T16:37
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экология
швеция
новости - туризм
биотопливо
шеллефтео
техника
туристы
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Один из крупнейших аэропортов Швеции первым в мире полностью отказался от углеродного топлива, сообщает "Европульс".Еще в прошлом году для отопления здания аэровокзала "Шеллефтео" начали использовать биотопливо, а электричество стали покупать только у поставщиков, имеющих сертификат соответствия экологическим нормам.Кроме того, весь технический транспорт в аэропорту снабдили электродвигателями или перевели на биотопливо. Эксперимент оказался успешным: экологичные воздушные судна сейчас летают не только по стране, но и на средиземноморские курорты.Все эти действия привели к тому, что выбросы парниковых газов в аэропорту стали равны нулю. Однако на достигнутом сотрудники "Шеллефтео" останавливаться не собираются. Уже в этом году на аэровокзале будут проводить испытания электросамолета с вертикальным взлетом.
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экология, швеция, новости - туризм, биотопливо, шеллефтео, техника, туристы, туризм
16:37 23.08.2021
 

В шведском аэропорту выбросы парниковых газов свели к нулю

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Один из крупнейших аэропортов Швеции первым в мире полностью отказался от углеродного топлива, сообщает "Европульс".
Еще в прошлом году для отопления здания аэровокзала "Шеллефтео" начали использовать биотопливо, а электричество стали покупать только у поставщиков, имеющих сертификат соответствия экологическим нормам.
Кроме того, весь технический транспорт в аэропорту снабдили электродвигателями или перевели на биотопливо. Эксперимент оказался успешным: экологичные воздушные судна сейчас летают не только по стране, но и на средиземноморские курорты.
Все эти действия привели к тому, что выбросы парниковых газов в аэропорту стали равны нулю. Однако на достигнутом сотрудники "Шеллефтео" останавливаться не собираются. Уже в этом году на аэровокзале будут проводить испытания электросамолета с вертикальным взлетом.
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