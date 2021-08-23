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В шведском аэропорту выбросы парниковых газов свели к нулю
В шведском аэропорту выбросы парниковых газов свели к нулю - РИА Новости, 23.08.2021
В шведском аэропорту выбросы парниковых газов свели к нулю
Один из крупнейших аэропортов Швеции первым в мире полностью отказался от углеродного топлива, сообщает "Европульс". РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:37
2021-08-23T16:37
2021-08-23T16:37
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Один из крупнейших аэропортов Швеции первым в мире полностью отказался от углеродного топлива, сообщает "Европульс".Еще в прошлом году для отопления здания аэровокзала "Шеллефтео" начали использовать биотопливо, а электричество стали покупать только у поставщиков, имеющих сертификат соответствия экологическим нормам.Кроме того, весь технический транспорт в аэропорту снабдили электродвигателями или перевели на биотопливо. Эксперимент оказался успешным: экологичные воздушные судна сейчас летают не только по стране, но и на средиземноморские курорты.Все эти действия привели к тому, что выбросы парниковых газов в аэропорту стали равны нулю. Однако на достигнутом сотрудники "Шеллефтео" останавливаться не собираются. Уже в этом году на аэровокзале будут проводить испытания электросамолета с вертикальным взлетом.
https://ria.ru/20210823/frantsiya-1746584327.html
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