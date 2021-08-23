Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210823/rostekh-1746801449.html
"Ростех" представит на "Армии-2021" БМП "Манул"
"Ростех" представит на "Армии-2021" БМП "Манул" - РИА Новости, 23.08.2021
"Ростех" представит на "Армии-2021" БМП "Манул"
Перспективную БМП "Манул", оснащенную боевым модулем "Эпоха", покажут на форуме "Армия-2021", заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T08:39
2021-08-23T09:30
новое оружие россии
безопасность
ростех
бмп-3
форум "армия — 2021"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746744753_0:36:2984:1715_1920x0_80_0_0_78662412d6217c40712a155b0306bd25.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Перспективную БМП "Манул", оснащенную боевым модулем "Эпоха", покажут на форуме "Армия-2021", заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев."Уверен, что "Манул" ждет прекрасное будущее, и эта БМП станет платформой для установки различных перспективных комплексов вооружений. Это позволит создавать оригинальные машины под тактико-технические задачи разных заказчиков. В этом году на "Армии" будет представлена машина, оснащенная перспективным боевым модулем "Эпоха", - сказал Оздоев.Он отметил, что работа над техническим заданием на "Манул" началась сразу после завершения прошлогоднего форума "Армия". В настоящее время облик этой машины продолжает формироваться.Впервые БМП "Манул", оснащенная необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, была представлена на форуме "Армия-2020".По словам главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру Курганмашзавода госкорпорации "Ростех") Сергея Абдулова, при экономичной цене по сравнению с бронемашинами, которые сегодня создаются в рамках перспективных ОКР, "Манул" соответствует всем современным требованиям российских сухопутных войск. Перемещение двигателя в переднюю часть машины существенно увеличило его защищенность при фронтальном обстреле.В составе необитаемого боевого модуля "Эпоха" – 57-мм орудие, с пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2 тысячи патронов. Отличительной особенностью нового боевого отделения БМП "Бережок" является наличие в его составе ПТРК "Корнет" с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-миллиметровой автоматической пушке установлен автоматический гранатомет.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210822/rostekh-1746714269.html
https://ria.ru/20210823/rostekh-1746800646.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746744753_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_624e8d671185bc74f63067e073ceed41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, ростех, бмп-3, форум "армия — 2021"
08:39 23.08.2021 (обновлено: 09:30 23.08.2021)
 
"Ростех" представит на "Армии-2021" БМП "Манул"

"Ростех" представит на "Армии-2021" перспективную БМП "Манул", оснащенную боевым модулем "Эпоха"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУ входа в Конгрессно-выставочный центр "Патриот", геде размещена выставочная экспозиция Международного форума "АРМИЯ-2021"
У входа в Конгрессно-выставочный центр Патриот, геде размещена выставочная экспозиция Международного форума АРМИЯ-2021 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Перспективную БМП "Манул", оснащенную боевым модулем "Эпоха", покажут на форуме "Армия-2021", заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
"Уверен, что "Манул" ждет прекрасное будущее, и эта БМП станет платформой для установки различных перспективных комплексов вооружений. Это позволит создавать оригинальные машины под тактико-технические задачи разных заказчиков. В этом году на "Армии" будет представлена машина, оснащенная перспективным боевым модулем "Эпоха", - сказал Оздоев.
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 00:22Новое оружие России
Ростех представит на "Армии-2021" свыше 50 новинок военной техники
Он отметил, что работа над техническим заданием на "Манул" началась сразу после завершения прошлогоднего форума "Армия". В настоящее время облик этой машины продолжает формироваться.
Впервые БМП "Манул", оснащенная необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, была представлена на форуме "Армия-2020".
По словам главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру Курганмашзавода госкорпорации "Ростех") Сергея Абдулова, при экономичной цене по сравнению с бронемашинами, которые сегодня создаются в рамках перспективных ОКР, "Манул" соответствует всем современным требованиям российских сухопутных войск. Перемещение двигателя в переднюю часть машины существенно увеличило его защищенность при фронтальном обстреле.
В составе необитаемого боевого модуля "Эпоха" – 57-мм орудие, с пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2 тысячи патронов. Отличительной особенностью нового боевого отделения БМП "Бережок" является наличие в его составе ПТРК "Корнет" с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-миллиметровой автоматической пушке установлен автоматический гранатомет.
Читайте полный текст интервью >>
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град армии обороны Арцаха в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 08:31Новое оружие России
"Ростех" испытает снаряды РСЗО с дронами
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРостехБМП-3Форум "Армия — 2021"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Киеве заявили о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе"
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
Лента новостейМолния