https://ria.ru/20210823/ozdoev-1746570405.html

Бекхан Оздоев: "Панцирь-СМ" защитит от дронов и ракет на десятилетия

Бекхан Оздоев: "Панцирь-СМ" защитит от дронов и ракет на десятилетия - РИА Новости, 23.08.2021

Бекхан Оздоев: "Панцирь-СМ" защитит от дронов и ракет на десятилетия

Одна из наиболее масштабных оружейных выставок России и Европы – форум "Армия-2021" – стартовала в подмосковной Кубинке. Внушительную часть экспозиции занимают... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:00

2021-08-23T09:00

2021-08-23T08:58

безопасность

интервью

кубинка

ростех

панцирь-с1

нпо "базальт"

россия

форум "армия — 2021"

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Одна из наиболее масштабных оружейных выставок России и Европы – форум "Армия-2021" – стартовала в подмосковной Кубинке. Внушительную часть экспозиции занимают разработки военных предприятий Ростеха. Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о представляемых на "Армии" новинках военной техники, статусе многих перспективных оружейных проектов и диверсификации производства на оборонных предприятиях Ростеха.– Бекхан Ибрагимович, какие новинки представят предприятия кластера вооружений Ростеха на выставке "Армия-2021"?– Кластер создает средства ПВО, бронетехнику, стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое. На форум мы привезли все самое интересное.Отдельно отмечу наши новые разработки в области беспилотных технологий. "Вертолеты России" представляют беспилотник БАС-200. Он может нести коммерческую нагрузку массой до 50 килограммов со скоростью до 160 км/ч. Возможности его применения широкие: мониторинг местности, доставка грузов, выполнение поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ. Кстати, сейчас с участием этого БЛА мы запускаем пилотный проект с "Почтой России" по доставке грузов на труднодоступных территориях.Впервые покажем также несколько новинок в области стрелковых вооружений. Например, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 с укороченным стволом.В линейке боеприпасов демонстрируем новые управляемые противотанковые ракеты, которые могут пробивать за динамической защитой броню толщиной до 110 сантиметров. Дальность их полета составляет беспрецедентные 10 километров, добавлена возможность использования с вертолетов.Это лишь маленькая часть примеров из более чем 1000 образцов, в том числе порядка 50 новинок, которые мы покажем на "Армии".– Планируется ли в ближайшем будущем включать "новые" оборонные предприятия в кластер вооружений Ростеха и если да, то какие?– Такие решения принимаем не мы, а государство. Как правило, передача активов происходит, когда необходимо их оздоровление. Так было с "тяжелыми" активами вроде "Тракторных заводов" или УВЗ, которые имели огромные долги – десятки миллиардов рублей. У нас разработаны механизмы стабилизации таких компаний, вывода их на прибыльность, в том числе с помощью частных инвесторов. Если государство поручит нам взять под крыло еще какие-то компании, мы эту задачу выполним.Если говорить о покупке активов, то мы всегда смотрим, что это дает корпорации. Интерес представляет не материально-техническая база, она быстро обесценивается, а специалисты, технологии, прорывные идеи. То есть то, что сможет обеспечить развитие оборонно-промышленного комплекса и создание современных конкурентных продуктов.– Какие ключевые НИР и ОКР, над которыми работают/собираются открыть предприятия оружейного кластера Ростеха, планируется включить в новую госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы?– Госпрограмму формирует министерство обороны совместно с другими силовыми ведомствами. Она нацелена на обеспечение армии передовыми образцами военной и специальной техники. Среди приоритетов – средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники, бронетехника, авиация нового поколения, системы связи, разведки и управления, высокоточное оружие и средства борьбы с ним и многое другое. В большинстве этих сегментов наши предприятия являются признанными лидерами.Конечно, мы не ждем решений сверху и выходим со своими инициативами. К примеру, НПО "СПЛАВ" подготовило более ста предложений в новую госпрограмму вооружений в интересах всех родов и видов войск. Наше НПО "Базальт" разработало предложения по НИОКР в части авиационно-бомбовых средств поражения, средств ближнего боя, в частности гранатометов, минометно-артиллерийских выстрелов. Это и разработка новых изделий, и модернизация существующих. Многие разработки мы ведем в инициативном порядке. На НИОКР мы тратим на уровне крупнейших мировых промышленных корпораций – порядка 5-7% выручки. Финальное решение о востребованности той или иной продукции, конечно, всегда принимает наш основной заказчик.– Справляются ли оружейные предприятия Ростеха с поставленными руководством корпорации и страны задачами по диверсификации производства? Над какими перспективными "гражданскими" проектами, в том числе техникой по борьбе с COVID-19, заняты сегодня предприятия подведомственного вам кластера?– Сейчас доля гражданской продукции на предприятиях Ростеха составляет почти 34%. Мы стремимся достичь паритета между военной и гражданской выручкой уже к 2025 году – на пять лет раньше сроков, установленных президентом. Во-первых, это вопрос стабильности и развития наших предприятий в условиях цикличности ГОЗ. Во-вторых, предприятия "оборонки" обладают мощнейшим ресурсом для решения задач в рамках государственных нацпроектов в сфере образования, здравоохранения, транспортной доступности, строительства, цифровых технологий и так далее. Как говорится, кто, если не мы?Приведу несколько примеров. НПО "СПЛАВ" – крупнейший производитель реактивных систем залпового огня – активно занимается разработками в сфере медицины. В частности, сейчас предприятие регистрирует высокотехнологичное оборудование для донорских операций – комплекс поддержания жизнедеятельности донорских органов. КРЭТ, поставляющий армии бортовое оборудование и системы РЭБ, производит реанимационное оборудование, в частности, аппараты ИВЛ. "Позис", входящий в "Технодинамику", производит боеприпасы. Но гораздо больше он известен как крупнейший в России производитель холодильной техники – бытовой и профессиональной, в том числе для здравоохранения. Эта продукция успешно поставляется не только на внутренний рынок, но и за рубеж. Таких примеров очень много. Предприятия комплекса вооружений Ростеха также производят сельскохозяйственную технику, спецтехнику, бурильное оборудование, и многое другое.Пандемия коронавируса, кстати, стала для нас окном возможностей. Мы в два раза нарастили производство медицинской продукции – оборудования, лекарственных препаратов. Это аппараты ИВЛ, автоматизированные потоковые тепловизоры, системы контроля доступа с функцией замера температуры, оборудование для выявления коронавируса в воздухе, приборы для обеззараживания помещений и так далее. Кстати, на "Армии-2021" ряд образцов нашей техники обеспечивают безопасность гостей и участников.– Завершены ли госиспытания ЗРПК "Панцирь-СМ"? Когда начнутся его поставки в войска?– "Панцирь-СМ" в данный момент еще находится на стадии испытаний. Когда эти комплексы попадут в войска, они обеспечат вопрос воздушной безопасности на десятилетия вперед. Это современнейшая техника, которая способна бороться с ракетами и беспилотниками, легкобронированными наземными и даже надводными целями.– Получило ли Специальное конструкторское бюро машиностроения (СКБМ) техзадание от Минобороны РФ на новую БМП "Манул", и если да, то в какие сроки планируется провести ее испытания?– Работа над техническим заданием на "Манул" началась сразу после завершения прошлогоднего форума "Армия". В настоящее время облик этой машины продолжает формироваться. Уверен, что "Манул" ждет прекрасное будущее, и эта БМП станет платформой для установки различных перспективных комплексов вооружений. Это позволит создавать оригинальные машины под тактико-технические задачи разных заказчиков. В этом году на "Армии" будет представлена машина, оснащенная перспективным боевым модулем "Эпоха".– На каком этапе находятся испытания плавающего бронетранспортера БТ-3Ф, когда ожидается начало его поставок в войска?– Бронетранспортер БТ-3Ф находится на заключительном этапе испытаний, они завершены уже на 95%. Машина прошла проверку в морских условиях, стрельбовые, ходовые испытания и другие. К концу текущего года "Высокоточные комплексы" смогут приступить к организации производства изделия.– Как проходят испытания снаряда для РСЗО с беспилотником на борту? Удалось ли специалистам "Сплава" преодолеть технические трудности, связанные с этим проектом?– В настоящее время идет подготовка опытной партии снарядов к предварительным испытаниям. Никаких проблемных вопросов по этой разработке нет.–Когда планируется завершить испытания новейшего гранатомета "Балкан" и начать поставки в войска?– Государственные испытания гранатомета "Балкан" успешно завершены. Сейчас идут опытно-войсковые испытания. Мы готовы начать его серийное производство, как только гранатомет официально примут на вооружение.– На каком этапе работы по созданию перспективного высокоточного снаряда калибра 152 мм, когда ожидается первый опытный образец? И в чем заключается его технологическое ноу-хау, которое планируется внедрить также и на боеприпасы других калибров?– На данный момент разработан боекомплект выстрелов различного назначения для артиллерийского комплекса "Коалиция". Речь идет о широкой номенклатуре боеприпасов как основного, так и специального назначения. Все опытные образцы выстрелов проходят предварительные испытания.Что касается ноу-хау перспективного боекомплекта, то его технологической фишкой является микроволновая система инициирования модульных метательных зарядов, входящих в состав выстрелов.– А когда планируется начать серийные поставки в войска новейшего самоходного орудия "Лотос"?– Сейчас перспективная самоходка "Лотос" проходит предварительные испытания на полигонах. В июне этого года САО было представлено руководству Министерства обороны России. Оценки были высокие. Отмечу, "Лотос" уже успешно прошел почти половину стационарных, стрельбовых, специальных и эргономических испытаний. Среди них, например, проверка максимальной дальности и кучности стрельбы, проверка кучности стрельбы по щиту на дальности прямого выстрела, проверка применимости 120-мм выстрелов основного и специального назначения, определение расходов топлива и масла на 100 километров пути, пробег на полную выработку топлива и другие.За период испытаний "Лотос" уже произвел более 250 выстрелов и проехал почти 900 километров. После прохождения предварительных испытаний будет проведена доработка, затем орудие направят на государственные испытания. Оценки экспертов касательно самоходки весьма позитивные. Где будет производиться машина, и когда она начнет выпускаться, будет решать Минобороны РФ.– Как идет работа над третьим поколением экипировки солдата будущего "Соратник"? Сформированы ли технические требования для экипировки четвертого поколения? Какие принципиально новые технологии и элементы будут в нее внедрены? Получил ли проект название?– Минобороны еще в июле прошлого года анонсировало свои взгляды на экипировку "солдата будущего". Официальный старт работам пока не дан. Недавно в технополисе "Эра" прошло выездное заседание Военно-промышленной комиссии РФ с участием представителей десятков институтов и предприятий ОПК. Там обсуждались предложения. Некоторые предприятия представили свои инициативные разработки. Например, мы создаем интерактивный шлем-хамелеон, меняющий окраску в зависимости от окружающей среды. Концерн "Калашников" создал современную модульную разгрузочную систему для спецназа. Она позволяет адаптировать комплект под конкретную задачу: нарастить или уменьшить площадь, класс и массу бронезащиты, регулировать объем боекомплекта и снаряжения в зависимости от ситуации.– Начались ли госиспытания новейшего российского снайперского комплекса "Уголек"?– Опытно-конструкторская работа продолжается. Пройдены два этапа. На первом мы разработали и изготовили макетные образцы комплекса и его составных частей. Подобрали качественных соисполнителей. На втором этапе подготовлен полный комплект конструкторской документации. Сейчас идет изготовление опытных образцов для проведения предварительных испытаний. В августе текущего года планируем приступить к испытаниям оптических панкратических прицелов большой и средней кратности.

https://ria.ru/20210819/penitsillin-1746312097.html

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https://realty.ria.ru/20210813/rostekh-1745609151.html

https://ria.ru/20210221/pantsir-1598460339.html

https://ria.ru/20200824/armiya-1576227522.html

https://ria.ru/20201216/lotos-1589366404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, интервью, кубинка, ростех, панцирь-с1, нпо "базальт", россия, форум "армия — 2021"