https://ria.ru/20210823/rostekh-1746800646.html

"Ростех" испытает снаряды РСЗО с дронами

"Ростех" испытает снаряды РСЗО с дронами - РИА Новости, 23.08.2021

"Ростех" испытает снаряды РСЗО с дронами

Опытная партия снарядов реактивных систем залпового огня, с которых могут запускаться беспилотники, готовится к предварительным испытаниям, заявил в интервью... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T08:31

2021-08-23T08:31

2021-08-23T09:30

новое оружие россии

безопасность

ростех

россия

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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Опытная партия снарядов реактивных систем залпового огня, с которых могут запускаться беспилотники, готовится к предварительным испытаниям, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев."В настоящее время идет подготовка опытной партии снарядов к предварительным испытаниям. Никаких проблемных вопросов по этой разработке нет", - сказал Оздоев.Ранее в 2020 году гендиректор НПО "Сплав" Александр Смирнов заявил журналистам, что в России начались испытания снаряда для реактивной системы залпового огня, запускающего беспилотник.По его словам, трудность проекта в том, что при раскрытии снаряда, запущенного на дальнее расстояние, при большой скорости образуется "очень серьезное возмущение" для выпускаемых из него элементов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210822/rostekh-1746714269.html

https://ria.ru/20210822/mukha-1746738609.html

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2021

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безопасность, ростех, россия