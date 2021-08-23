https://ria.ru/20210823/rostekh-1746800646.html
"Ростех" испытает снаряды РСЗО с дронами
"Ростех" испытает снаряды РСЗО с дронами - РИА Новости, 23.08.2021
"Ростех" испытает снаряды РСЗО с дронами
Опытная партия снарядов реактивных систем залпового огня, с которых могут запускаться беспилотники, готовится к предварительным испытаниям, заявил в интервью... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T08:31
2021-08-23T08:31
2021-08-23T09:30
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безопасность
ростех
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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Опытная партия снарядов реактивных систем залпового огня, с которых могут запускаться беспилотники, готовится к предварительным испытаниям, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев."В настоящее время идет подготовка опытной партии снарядов к предварительным испытаниям. Никаких проблемных вопросов по этой разработке нет", - сказал Оздоев.Ранее в 2020 году гендиректор НПО "Сплав" Александр Смирнов заявил журналистам, что в России начались испытания снаряда для реактивной системы залпового огня, запускающего беспилотник.По его словам, трудность проекта в том, что при раскрытии снаряда, запущенного на дальнее расстояние, при большой скорости образуется "очень серьезное возмущение" для выпускаемых из него элементов.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210822/rostekh-1746714269.html
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безопасность, ростех, россия
08:31 23.08.2021 (обновлено: 09:30 23.08.2021)
"Ростех" испытает снаряды РСЗО с дронами
"Ростех" испытает опытную партию снарядов РСЗО, с которых могут запускаться беспилотники