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Новое оружие России
https://ria.ru/20210823/rostekh-1746800646.html
"Ростех" испытает снаряды РСЗО с дронами
"Ростех" испытает снаряды РСЗО с дронами - РИА Новости, 23.08.2021
"Ростех" испытает снаряды РСЗО с дронами
Опытная партия снарядов реактивных систем залпового огня, с которых могут запускаться беспилотники, готовится к предварительным испытаниям, заявил в интервью... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T08:31
2021-08-23T09:30
новое оружие россии
безопасность
ростех
россия
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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Опытная партия снарядов реактивных систем залпового огня, с которых могут запускаться беспилотники, готовится к предварительным испытаниям, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев."В настоящее время идет подготовка опытной партии снарядов к предварительным испытаниям. Никаких проблемных вопросов по этой разработке нет", - сказал Оздоев.Ранее в 2020 году гендиректор НПО "Сплав" Александр Смирнов заявил журналистам, что в России начались испытания снаряда для реактивной системы залпового огня, запускающего беспилотник.По его словам, трудность проекта в том, что при раскрытии снаряда, запущенного на дальнее расстояние, при большой скорости образуется "очень серьезное возмущение" для выпускаемых из него элементов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210822/rostekh-1746714269.html
https://ria.ru/20210822/mukha-1746738609.html
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безопасность, ростех, россия
08:31 23.08.2021 (обновлено: 09:30 23.08.2021)
 
"Ростех" испытает снаряды РСЗО с дронами

"Ростех" испытает опытную партию снарядов РСЗО, с которых могут запускаться беспилотники

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" армии обороны Арцаха в Нагорном Карабахе
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град армии обороны Арцаха в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Опытная партия снарядов реактивных систем залпового огня, с которых могут запускаться беспилотники, готовится к предварительным испытаниям, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
"В настоящее время идет подготовка опытной партии снарядов к предварительным испытаниям. Никаких проблемных вопросов по этой разработке нет", - сказал Оздоев.
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 00:22Новое оружие России
Ростех представит на "Армии-2021" свыше 50 новинок военной техники
Ранее в 2020 году гендиректор НПО "Сплав" Александр Смирнов заявил журналистам, что в России начались испытания снаряда для реактивной системы залпового огня, запускающего беспилотник.
По его словам, трудность проекта в том, что при раскрытии снаряда, запущенного на дальнее расстояние, при большой скорости образуется "очень серьезное возмущение" для выпускаемых из него элементов.
Читайте полный текст интервью >>
Беспилотный летательный аппарат Муха - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 12:44Новое оружие России
Минобороны разработало беспилотник "Муха" для разведки в помещениях
 
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