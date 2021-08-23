https://ria.ru/20210823/makeeva-1746838714.html

Потерявшая голос Макеева обратилась к бывшей жене своего мужа

Потерявшая голос Макеева обратилась к бывшей жене своего мужа - РИА Новости, 23.08.2021

Потерявшая голос Макеева обратилась к бывшей жене своего мужа

Актриса Анастасия Макеева эмоционально обратилась к бывшей жене своего мужа Романа Малькова в Instagram. Она попросила Светлану и хейтеров оставить ее в покое. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:37

2021-08-23T13:37

2021-08-23T13:37

шоубиз

анастасия макеева

здоровье

актеры

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737365665_520:0:2047:859_1920x0_80_0_0_b11947625cfdb76fccc2ae001b30b879.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева эмоционально обратилась к бывшей жене своего мужа Романа Малькова в Instagram. Она попросила Светлану и хейтеров оставить ее в покое.Ненавистники Макеевой обвиняют звезду в том, что она увела мужа из семьи с четырьмя детьми. Из-за нападок хейтеров актриса пришлось на время закрыть аккаунт в соцсетях, пережить нервный срыв, а недавно у нее произошло кровоизлияние в связках во время гастролей. Макеева винит в своих переживаниях Малькову."Пиар и давление на меня, и все мои нервные срывы фиксируют врачи, как следствие твоей травли. Если ты благородная, за справедливость, наказывай меня в суде. Если ты просто пиариться, то не делай из общества дураков", — добавила актриса.Ранее стало известно, что 14-летняя дочь мужа Анна Малькова подала в суд на звезду.

https://ria.ru/20210803/malkova-1744165226.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия макеева, здоровье, актеры, знаменитости