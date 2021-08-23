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Шоубиз
https://ria.ru/20210823/makeeva-1746838714.html
Потерявшая голос Макеева обратилась к бывшей жене своего мужа
Потерявшая голос Макеева обратилась к бывшей жене своего мужа - РИА Новости, 23.08.2021
Потерявшая голос Макеева обратилась к бывшей жене своего мужа
Актриса Анастасия Макеева эмоционально обратилась к бывшей жене своего мужа Романа Малькова в Instagram. Она попросила Светлану и хейтеров оставить ее в покое. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:37
2021-08-23T13:37
шоубиз
анастасия макеева
здоровье
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знаменитости
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева эмоционально обратилась к бывшей жене своего мужа Романа Малькова в Instagram. Она попросила Светлану и хейтеров оставить ее в покое.Ненавистники Макеевой обвиняют звезду в том, что она увела мужа из семьи с четырьмя детьми. Из-за нападок хейтеров актриса пришлось на время закрыть аккаунт в соцсетях, пережить нервный срыв, а недавно у нее произошло кровоизлияние в связках во время гастролей. Макеева винит в своих переживаниях Малькову."Пиар и давление на меня, и все мои нервные срывы фиксируют врачи, как следствие твоей травли. Если ты благородная, за справедливость, наказывай меня в суде. Если ты просто пиариться, то не делай из общества дураков", — добавила актриса.Ранее стало известно, что 14-летняя дочь мужа Анна Малькова подала в суд на звезду.
https://ria.ru/20210803/malkova-1744165226.html
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анастасия макеева, здоровье, актеры, знаменитости
13:37 23.08.2021
 

Потерявшая голос Макеева обратилась к бывшей жене своего мужа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева эмоционально обратилась к бывшей жене своего мужа Романа Малькова в Instagram. Она попросила Светлану и хейтеров оставить ее в покое.

"Света, более не упоминай мое имя, я для тебя умерла! Хочешь тратить время на суды, а не на воспитание детей — дело твое. Делай это молча и в правовом поле", — написала Макеева.

Ненавистники Макеевой обвиняют звезду в том, что она увела мужа из семьи с четырьмя детьми. Из-за нападок хейтеров актриса пришлось на время закрыть аккаунт в соцсетях, пережить нервный срыв, а недавно у нее произошло кровоизлияние в связках во время гастролей. Макеева винит в своих переживаниях Малькову.
© Фото : @makeevanПубликация на странице Анастасии Макеевой в Instagram
Публикация на странице Анастасии Макеевой в Instagram - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : @makeevan
Публикация на странице Анастасии Макеевой в Instagram
"Пиар и давление на меня, и все мои нервные срывы фиксируют врачи, как следствие твоей травли. Если ты благородная, за справедливость, наказывай меня в суде. Если ты просто пиариться, то не делай из общества дураков", — добавила актриса.
Ранее стало известно, что 14-летняя дочь мужа Анна Малькова подала в суд на звезду.
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 16:02Шоубиз
Стал известен размер алиментов, которые должен выплачивать муж Макеевой
 
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