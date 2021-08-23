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Потерявшая голос Макеева обратилась к бывшей жене своего мужа
Потерявшая голос Макеева обратилась к бывшей жене своего мужа - РИА Новости, 23.08.2021
Потерявшая голос Макеева обратилась к бывшей жене своего мужа
Актриса Анастасия Макеева эмоционально обратилась к бывшей жене своего мужа Романа Малькова в Instagram. Она попросила Светлану и хейтеров оставить ее в покое. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:37
2021-08-23T13:37
2021-08-23T13:37
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева эмоционально обратилась к бывшей жене своего мужа Романа Малькова в Instagram. Она попросила Светлану и хейтеров оставить ее в покое.Ненавистники Макеевой обвиняют звезду в том, что она увела мужа из семьи с четырьмя детьми. Из-за нападок хейтеров актриса пришлось на время закрыть аккаунт в соцсетях, пережить нервный срыв, а недавно у нее произошло кровоизлияние в связках во время гастролей. Макеева винит в своих переживаниях Малькову."Пиар и давление на меня, и все мои нервные срывы фиксируют врачи, как следствие твоей травли. Если ты благородная, за справедливость, наказывай меня в суде. Если ты просто пиариться, то не делай из общества дураков", — добавила актриса.Ранее стало известно, что 14-летняя дочь мужа Анна Малькова подала в суд на звезду.
https://ria.ru/20210803/malkova-1744165226.html
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анастасия макеева, здоровье, актеры, знаменитости