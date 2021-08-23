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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/johnson-1746791434.html
СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана
СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана - РИА Новости, 23.08.2021
СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе срочных переговоров "Большой семерки" попытается убедить американского президента Джо Байдена продлить сроки РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T02:44
2021-08-23T02:54
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
иран
джо байден
нато
борис джонсон
g7
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе срочных переговоров "Большой семерки" попытается убедить американского президента Джо Байдена продлить сроки вывода войск США из Афганистана, чтобы тем самым продолжить эвакуацию после 31 августа, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.Ранее Джонсон объявил, что во вторник созовет срочные переговоры лидеров стран G7 по ситуации в Афганистане. Впоследствии Байден заявил, что примет в них участие, подчеркнув, что встреча будет проходить в виртуальном формате. Позднее он сказал, что ведет с военными обсуждения возможного продления сроков эвакуации. Президент выразил надежду, что продлевать сроки окончательного вывода не потребуется.По данным газеты, Джонсон намерен лично попросить Байдена отложить вывод американских войск, после того как попытки главы британского МИД Доминика Рааба и министра обороны Бена Уоллеса попросить об этом их американских коллег оказались безуспешными. Министры пытались убедить американскую сторону в необходимости этого шага в частном порядке, отмечает издание.Так они хотели ослабить нагрузку на аэропорт Кабула, где все еще находятся тысячи афганцев. По информации газеты, если Байден не пойдет на уступки, британские войска должны будут начать вывод из аэропорта Кабула в течение нескольких дней.Предполагается, что Джонсон в понедельник встретится с высокопоставленными членами кабмина и обсудит создание специальных центров для беженцев в соседних с Афганистаном государствах, в том числе в странах Средней Азии, Пакистане и Иране. После нахождения в этих центрах беженцы, согласно предварительным планам, будут переправляться в Британию.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролирует "Талибан"*. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Затем 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа они заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Ашраф Гани покинул Авганистан, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.Байден заявил 22 августа, что вместе с военным руководством США рассчитывает, что эвакуацию из Афганистана удастся провести до 31 августа.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210823/afganistan-1746788424.html
https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html
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в мире, сша, иран, джо байден, нато, борис джонсон, g7, доминик рааб
02:44 23.08.2021 (обновлено: 02:54 23.08.2021)
 
СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана

Telegraph: Джонсон на встрече G7 попросит Байдена отсрочить вывод войск США из Афганистана

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе срочных переговоров "Большой семерки" попытается убедить американского президента Джо Байдена продлить сроки вывода войск США из Афганистана, чтобы тем самым продолжить эвакуацию после 31 августа, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Ранее Джонсон объявил, что во вторник созовет срочные переговоры лидеров стран G7 по ситуации в Афганистане. Впоследствии Байден заявил, что примет в них участие, подчеркнув, что встреча будет проходить в виртуальном формате. Позднее он сказал, что ведет с военными обсуждения возможного продления сроков эвакуации. Президент выразил надежду, что продлевать сроки окончательного вывода не потребуется.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
00:47Захват власти в Афганистане талибами
Байден объяснил, почему решил вывести войска из Афганистана
По данным газеты, Джонсон намерен лично попросить Байдена отложить вывод американских войск, после того как попытки главы британского МИД Доминика Рааба и министра обороны Бена Уоллеса попросить об этом их американских коллег оказались безуспешными. Министры пытались убедить американскую сторону в необходимости этого шага в частном порядке, отмечает издание.
Так они хотели ослабить нагрузку на аэропорт Кабула, где все еще находятся тысячи афганцев. По информации газеты, если Байден не пойдет на уступки, британские войска должны будут начать вывод из аэропорта Кабула в течение нескольких дней.
"В центре внимания на встрече G7 будет происходящее в Афганистане в долгосрочной перспективе, но они, конечно, будут обсуждать нынешние усилия по эвакуации", - сказал изданию источник в офисе премьера.
Предполагается, что Джонсон в понедельник встретится с высокопоставленными членами кабмина и обсудит создание специальных центров для беженцев в соседних с Афганистаном государствах, в том числе в странах Средней Азии, Пакистане и Иране. После нахождения в этих центрах беженцы, согласно предварительным планам, будут переправляться в Британию.
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 08:00
"В отставку после позора". Бегство из Афганистана обрушило рейтинг Байдена
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролирует "Талибан"*. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Затем 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа они заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Ашраф Гани покинул Авганистан, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.
Байден заявил 22 августа, что вместе с военным руководством США рассчитывает, что эвакуацию из Афганистана удастся провести до 31 августа.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Хаос и тревожное ожидание: бегство из Афганистана
© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

Граждане Испании, проживающие в Афганистане, и афганцы садятся в военный самолет в международном аэропорту в Кабуле, Афганистан
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
© REUTERS / Juan Medina

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

Тесты на COVID-19 проводятся для граждан Испании и Афганистана, прибывших на авиабазу после эвакуации из Кабула, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Juan Medina

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

Граждане Испании и Афганистана в зале ожидания на авиабазе, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

Люди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
© AP Photo / Jafar Khan

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

Люди перевозят через границу больного гражданина Афганистана, Чаман, Пакистан
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

Солдаты пакистанской армии разговаривают с людьми, которые собираются пересечь пункт пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

Семья из Афганистана загружает свои вещи в автомобиль по прибытии к контрольно-пропускному пункту в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© AP Photo / Emrah Gurel

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AP Photo / Emrah Gurel

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
© REUTERS / Ozan Kose

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

Афганские мигранты отдыхают после пересечения ирано-турецкой границы в Татване, на западном берегу озера Ван, на востоке Турции
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2021 / Ozan Kose

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

Афганский мигрант пьет воду, отдыхая на обочине дороги, Татван, Турция
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

Эвакуированные из Афганистана, прибывающие на транспортном самолете Airbus A400 немецких ВВС, Узбекистан
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

Люди, которые были эвакуированы из Афганистана, прибывают в аэропорт Руасси Шарль-де-Голль, Париж, Франция
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАИранДжо БайденНАТОБорис ДжонсонG7Доминик Рааб
 
 
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