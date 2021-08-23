https://ria.ru/20210823/johnson-1746791434.html

СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана

СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана - РИА Новости, 23.08.2021

СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе срочных переговоров "Большой семерки" попытается убедить американского президента Джо Байдена продлить сроки РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T02:44

2021-08-23T02:44

2021-08-23T02:54

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

иран

джо байден

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борис джонсон

g7

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе срочных переговоров "Большой семерки" попытается убедить американского президента Джо Байдена продлить сроки вывода войск США из Афганистана, чтобы тем самым продолжить эвакуацию после 31 августа, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.Ранее Джонсон объявил, что во вторник созовет срочные переговоры лидеров стран G7 по ситуации в Афганистане. Впоследствии Байден заявил, что примет в них участие, подчеркнув, что встреча будет проходить в виртуальном формате. Позднее он сказал, что ведет с военными обсуждения возможного продления сроков эвакуации. Президент выразил надежду, что продлевать сроки окончательного вывода не потребуется.По данным газеты, Джонсон намерен лично попросить Байдена отложить вывод американских войск, после того как попытки главы британского МИД Доминика Рааба и министра обороны Бена Уоллеса попросить об этом их американских коллег оказались безуспешными. Министры пытались убедить американскую сторону в необходимости этого шага в частном порядке, отмечает издание.Так они хотели ослабить нагрузку на аэропорт Кабула, где все еще находятся тысячи афганцев. По информации газеты, если Байден не пойдет на уступки, британские войска должны будут начать вывод из аэропорта Кабула в течение нескольких дней.Предполагается, что Джонсон в понедельник встретится с высокопоставленными членами кабмина и обсудит создание специальных центров для беженцев в соседних с Афганистаном государствах, в том числе в странах Средней Азии, Пакистане и Иране. После нахождения в этих центрах беженцы, согласно предварительным планам, будут переправляться в Британию.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролирует "Талибан"*. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Затем 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа они заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Ашраф Гани покинул Авганистан, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.Байден заявил 22 августа, что вместе с военным руководством США рассчитывает, что эвакуацию из Афганистана удастся провести до 31 августа.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746788424.html

https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html

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в мире, сша, иран, джо байден, нато, борис джонсон, g7, доминик рааб