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В Ленобласти День флага будут праздновать в древних крепостях региона

В Ленобласти День флага будут праздновать в древних крепостях региона - РИА Новости, 23.08.2021

В Ленобласти День флага будут праздновать в древних крепостях региона

В Ленинградской области День Государственного флага России в течение пяти лет будут праздновать в исторических крепостях региона, сообщил глава региона... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:45

2021-08-23T09:45

2021-08-23T09:45

ленинградская область

общество

ленинградская область

старая ладога

день государственного флага россии

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости. В Ленинградской области День Государственного флага России в течение пяти лет будут праздновать в исторических крепостях региона, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага России, прошли по всему региону, но основные — в первой столице Руси — Старой Ладоге на берегу реки Волхов. Во время выступления с торжественной речью глава региона озвучил предложение — в ближайшие пять лет праздновать День флага в одной из исторических крепостей области. Стартует праздник в Старой Ладоге, а завершится в крепости Копорье."Старая Ладога — колыбель русской государственности, куда пришли Рюрик и Олег, откуда пошла Русь. Старая Ладога была и крепостью, и процветающим городом. А сегодня мы бережно реставрируем и восстанавливаем ее, потому что это — наша история. Мы все — современники Новой России, где мы живем, трудимся, занимаемся общественной работой и своё настоящее и будущее связываем со своей страной", - сказал Дрозденко.В пресс-службе обладминистрации отметили, что в честь праздника триколор украсил исторические объекты и памятники региона, в том числе единственный в России средневековый донжон — Башню Святого Олафа и первый в стране памятник мелиораторам в деревне Колтуши Всеволожского района.

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общество, ленинградская область, старая ладога, день государственного флага россии, россия