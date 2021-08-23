В Ленобласти День флага будут праздновать в древних крепостях региона
В Ленинградской области День флага будут праздновать в древних крепостях региона
© РИА Новости / Виталий ТимкивПочетный караул Кубанского казачьего войска на церемонии поднятия государственного флага РФ на Главной городской площади Краснодара во время празднования Дня Государственного флага РФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости. В Ленинградской области День Государственного флага России в течение пяти лет будут праздновать в исторических крепостях региона, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага России, прошли по всему региону, но основные — в первой столице Руси — Старой Ладоге на берегу реки Волхов. Во время выступления с торжественной речью глава региона озвучил предложение — в ближайшие пять лет праздновать День флага в одной из исторических крепостей области. Стартует праздник в Старой Ладоге, а завершится в крепости Копорье.
"Старая Ладога — колыбель русской государственности, куда пришли Рюрик и Олег, откуда пошла Русь. Старая Ладога была и крепостью, и процветающим городом. А сегодня мы бережно реставрируем и восстанавливаем ее, потому что это — наша история. Мы все — современники Новой России, где мы живем, трудимся, занимаемся общественной работой и своё настоящее и будущее связываем со своей страной", - сказал Дрозденко.
В пресс-службе обладминистрации отметили, что в честь праздника триколор украсил исторические объекты и памятники региона, в том числе единственный в России средневековый донжон — Башню Святого Олафа и первый в стране памятник мелиораторам в деревне Колтуши Всеволожского района.
Мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага России, прошли по всему региону, но основные — в первой столице Руси — Старой Ладоге на берегу реки Волхов. Во время выступления с торжественной речью глава региона озвучил предложение — в ближайшие пять лет праздновать День флага в одной из исторических крепостей области. Стартует праздник в Старой Ладоге, а завершится в крепости Копорье.
"Старая Ладога — колыбель русской государственности, куда пришли Рюрик и Олег, откуда пошла Русь. Старая Ладога была и крепостью, и процветающим городом. А сегодня мы бережно реставрируем и восстанавливаем ее, потому что это — наша история. Мы все — современники Новой России, где мы живем, трудимся, занимаемся общественной работой и своё настоящее и будущее связываем со своей страной", - сказал Дрозденко.
В пресс-службе обладминистрации отметили, что в честь праздника триколор украсил исторические объекты и памятники региона, в том числе единственный в России средневековый донжон — Башню Святого Олафа и первый в стране памятник мелиораторам в деревне Колтуши Всеволожского района.