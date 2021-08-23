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Ленинградская область
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В Ленобласти День флага будут праздновать в древних крепостях региона
В Ленобласти День флага будут праздновать в древних крепостях региона - РИА Новости, 23.08.2021
В Ленобласти День флага будут праздновать в древних крепостях региона
В Ленинградской области День Государственного флага России в течение пяти лет будут праздновать в исторических крепостях региона, сообщил глава региона... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:45
2021-08-23T09:45
ленинградская область
общество
ленинградская область
старая ладога
день государственного флага россии
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости. В Ленинградской области День Государственного флага России в течение пяти лет будут праздновать в исторических крепостях региона, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага России, прошли по всему региону, но основные — в первой столице Руси — Старой Ладоге на берегу реки Волхов. Во время выступления с торжественной речью глава региона озвучил предложение — в ближайшие пять лет праздновать День флага в одной из исторических крепостей области. Стартует праздник в Старой Ладоге, а завершится в крепости Копорье."Старая Ладога — колыбель русской государственности, куда пришли Рюрик и Олег, откуда пошла Русь. Старая Ладога была и крепостью, и процветающим городом. А сегодня мы бережно реставрируем и восстанавливаем ее, потому что это — наша история. Мы все — современники Новой России, где мы живем, трудимся, занимаемся общественной работой и своё настоящее и будущее связываем со своей страной", - сказал Дрозденко.В пресс-службе обладминистрации отметили, что в честь праздника триколор украсил исторические объекты и памятники региона, в том числе единственный в России средневековый донжон — Башню Святого Олафа и первый в стране памятник мелиораторам в деревне Колтуши Всеволожского района.
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общество, ленинградская область, старая ладога, день государственного флага россии, россия
09:45 23.08.2021
 
В Ленобласти День флага будут праздновать в древних крепостях региона

В Ленинградской области День флага будут праздновать в древних крепостях региона

© РИА Новости / Виталий ТимкивПочетный караул Кубанского казачьего войска на церемонии поднятия государственного флага РФ на Главной городской площади Краснодара во время празднования Дня Государственного флага РФ.
Почетный караул Кубанского казачьего войска на церемонии поднятия государственного флага РФ на Главной городской площади Краснодара во время празднования Дня Государственного флага РФ. - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости. В Ленинградской области День Государственного флага России в течение пяти лет будут праздновать в исторических крепостях региона, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага России, прошли по всему региону, но основные — в первой столице Руси — Старой Ладоге на берегу реки Волхов. Во время выступления с торжественной речью глава региона озвучил предложение — в ближайшие пять лет праздновать День флага в одной из исторических крепостей области. Стартует праздник в Старой Ладоге, а завершится в крепости Копорье.

"Старая Ладога — колыбель русской государственности, куда пришли Рюрик и Олег, откуда пошла Русь. Старая Ладога была и крепостью, и процветающим городом. А сегодня мы бережно реставрируем и восстанавливаем ее, потому что это — наша история. Мы все — современники Новой России, где мы живем, трудимся, занимаемся общественной работой и своё настоящее и будущее связываем со своей страной", - сказал Дрозденко.

В пресс-службе обладминистрации отметили, что в честь праздника триколор украсил исторические объекты и памятники региона, в том числе единственный в России средневековый донжон — Башню Святого Олафа и первый в стране памятник мелиораторам в деревне Колтуши Всеволожского района.
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Ленинградская областьОбществоЛенинградская областьСтарая ЛадогаДень Государственного флага РоссииРоссия
 
 
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