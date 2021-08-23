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Определены лучшие экспортеры в Южном федеральном округе
Определены лучшие экспортеры в Южном федеральном округе - РИА Новости, 23.08.2021
Определены лучшие экспортеры в Южном федеральном округе
Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", состоящая из представителей федеральных министерств, АО "Российский экспортный центр" РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T17:22
2021-08-23T17:22
экономика
ао "российский экспортный центр"
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", состоящая из представителей федеральных министерств, АО "Российский экспортный центр" и предпринимательских объединений, определила 9 победителей в Южном федеральном округе, сообщает РЭЦ.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.В номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес" победило АО "Каустик" (Волгоградская область), одно из крупнейших промышленных предприятий России, занимающее лидирующие позиции в химической отрасли РФ по выпуску синтетической соляной кислоты, хлора, жидкой и твердой каустической соды, хлорпарафинов, гипохлорита натрия, средств для бассейнов. В категории "малое и среднее предпринимательство" победило ООО "Изопан Рус" (Волгоградская область), которое производит и поставляет стеновые и кровельных сэндвич-панели, в том числе уникальные, запатентованные решения по фасадным и кровельным системам.Экспортером года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "крупный бизнес" стало АО "Астон" (Ростовская область), являющееся одним из крупнейших российских предприятий по производству продуктов питания и пищевых ингредиентов. "Малым" победителем стало ООО "БС ИнтерАгро" (Краснодарский край), занимающееся переработкой, очисткой, фасовкой и поставкой на экспорт бобовых, масличных и эфиромасличных культур."Крупным" победителем номинация "Экспортер года в сфере услуг" стало ООО "Рускон" (Краснодарский край), которе оказывает услуги мультимодальной перевозки и таможенного оформления грузов через порты Новороссийска, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока.А "малым" - ООО "Европак-Юг" (Краснодарский край), это логистическая компания, предлагающая своим клиентам инновационные технологии упаковки и перевозки наливных и насыпных грузов, с использованием собственных запатентованных технологий "флекситанк-Европак" - для наливных грузов, "вкладыш -Европак" - для насыпных грузов. Компании также стала "Прорывом года".Экспортером года в сфере высоких технологий в категории "малое и среднее предпринимательство" стало ООО "НПП Нефтехим" (Краснодарский край) - российская инжиниринговая компания по разработке и внедрению технологий нефтепереработки и нефтехимии, является крупнейшим в стране производителем катализаторов изомеризации и риформинга.Номинация "Трейдер года" победило ООО "НПО Броня" (Волгоградская область), которое занимается разработкой, производством и реализацией жидких керамический теплоизоляционных, гидроизоляционных, негорючих и огнезащитных покрытий."Новой географией" конкурса было выбрано ООО "КЗ "Ростсельмаш" (Ростовская область), которое входит в число крупнейших разработчиков и производителей сельхозтехники мира.Победители региональных конкурсов примут участие во втором – федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет на международном экспортном форуме "Сделано в России". Победители "Экспортера года" получат различные бонусы от РЭЦ, среди них: обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров.
https://ria.ru/20210819/eksportery-1746363155.html
https://ria.ru/20210813/eksport-1745628155.html
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96
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экономика, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
17:22 23.08.2021
 

Определены лучшие экспортеры в Южном федеральном округе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина
Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", состоящая из представителей федеральных министерств, АО "Российский экспортный центр" и предпринимательских объединений, определила 9 победителей в Южном федеральном округе, сообщает РЭЦ.
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
Премия "Экспортер года" ярко показывает, что наши экспортно ориентированные предприятия не просто заключили ряд успешных контрактов, но ведут на зарубежных рынках системную работу. Мы выходим на новый качественный уровень работы на иностранных рынках, постоянно расширяющий представленность российских товаров. Меры государственной поддержки экспорта сегодня именно на это и ориентированы – на стимулирование активной позиции экспортера за рубежом.
Василий Осьмаков
первый заместитель Министра промышленности и торговли России
В номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес" победило АО "Каустик" (Волгоградская область), одно из крупнейших промышленных предприятий России, занимающее лидирующие позиции в химической отрасли РФ по выпуску синтетической соляной кислоты, хлора, жидкой и твердой каустической соды, хлорпарафинов, гипохлорита натрия, средств для бассейнов. В категории "малое и среднее предпринимательство" победило ООО "Изопан Рус" (Волгоградская область), которое производит и поставляет стеновые и кровельных сэндвич-панели, в том числе уникальные, запатентованные решения по фасадным и кровельным системам.
Экспортером года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "крупный бизнес" стало АО "Астон" (Ростовская область), являющееся одним из крупнейших российских предприятий по производству продуктов питания и пищевых ингредиентов. "Малым" победителем стало ООО "БС ИнтерАгро" (Краснодарский край), занимающееся переработкой, очисткой, фасовкой и поставкой на экспорт бобовых, масличных и эфиромасличных культур.
"Крупным" победителем номинация "Экспортер года в сфере услуг" стало ООО "Рускон" (Краснодарский край), которе оказывает услуги мультимодальной перевозки и таможенного оформления грузов через порты Новороссийска, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока.
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 14:49
РЭЦ выбрал лучших экспортеров Приволжья
А "малым" - ООО "Европак-Юг" (Краснодарский край), это логистическая компания, предлагающая своим клиентам инновационные технологии упаковки и перевозки наливных и насыпных грузов, с использованием собственных запатентованных технологий "флекситанк-Европак" - для наливных грузов, "вкладыш -Европак" - для насыпных грузов. Компании также стала "Прорывом года".
Экспортером года в сфере высоких технологий в категории "малое и среднее предпринимательство" стало ООО "НПП Нефтехим" (Краснодарский край) - российская инжиниринговая компания по разработке и внедрению технологий нефтепереработки и нефтехимии, является крупнейшим в стране производителем катализаторов изомеризации и риформинга.
Номинация "Трейдер года" победило ООО "НПО Броня" (Волгоградская область), которое занимается разработкой, производством и реализацией жидких керамический теплоизоляционных, гидроизоляционных, негорючих и огнезащитных покрытий.
"Новой географией" конкурса было выбрано ООО "КЗ "Ростсельмаш" (Ростовская область), которое входит в число крупнейших разработчиков и производителей сельхозтехники мира.
В 2020 году в ответ на вызовы новой реальности вызванные пандемией, экспортно ориентированным компаниям удалось адаптироваться, найти новые решения, грамотно воспользоваться предлагаемыми мерами поддержки – и сохранить положительную динамику развития экспорта.
Вероника Никишина
генеральный директор АО "РЭЦ"
Победители региональных конкурсов примут участие во втором – федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет на международном экспортном форуме "Сделано в России". Победители "Экспортера года" получат различные бонусы от РЭЦ, среди них: обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров.
Стенд Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 13:39
РЭЦ назвал лучших экспортеров Северо-Кавказского федерального округа
 
ЭкономикаАО "Российский экспортный центр"Вероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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