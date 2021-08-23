https://ria.ru/20210823/eksportery-1746911352.html

Определены лучшие экспортеры в Южном федеральном округе

Определены лучшие экспортеры в Южном федеральном округе - РИА Новости, 23.08.2021

Определены лучшие экспортеры в Южном федеральном округе

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", состоящая из представителей федеральных министерств, АО "Российский экспортный центр" РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T17:22

2021-08-23T17:22

2021-08-23T17:22

экономика

ао "российский экспортный центр"

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", состоящая из представителей федеральных министерств, АО "Российский экспортный центр" и предпринимательских объединений, определила 9 победителей в Южном федеральном округе, сообщает РЭЦ.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.В номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес" победило АО "Каустик" (Волгоградская область), одно из крупнейших промышленных предприятий России, занимающее лидирующие позиции в химической отрасли РФ по выпуску синтетической соляной кислоты, хлора, жидкой и твердой каустической соды, хлорпарафинов, гипохлорита натрия, средств для бассейнов. В категории "малое и среднее предпринимательство" победило ООО "Изопан Рус" (Волгоградская область), которое производит и поставляет стеновые и кровельных сэндвич-панели, в том числе уникальные, запатентованные решения по фасадным и кровельным системам.Экспортером года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "крупный бизнес" стало АО "Астон" (Ростовская область), являющееся одним из крупнейших российских предприятий по производству продуктов питания и пищевых ингредиентов. "Малым" победителем стало ООО "БС ИнтерАгро" (Краснодарский край), занимающееся переработкой, очисткой, фасовкой и поставкой на экспорт бобовых, масличных и эфиромасличных культур."Крупным" победителем номинация "Экспортер года в сфере услуг" стало ООО "Рускон" (Краснодарский край), которе оказывает услуги мультимодальной перевозки и таможенного оформления грузов через порты Новороссийска, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока.А "малым" - ООО "Европак-Юг" (Краснодарский край), это логистическая компания, предлагающая своим клиентам инновационные технологии упаковки и перевозки наливных и насыпных грузов, с использованием собственных запатентованных технологий "флекситанк-Европак" - для наливных грузов, "вкладыш -Европак" - для насыпных грузов. Компании также стала "Прорывом года".Экспортером года в сфере высоких технологий в категории "малое и среднее предпринимательство" стало ООО "НПП Нефтехим" (Краснодарский край) - российская инжиниринговая компания по разработке и внедрению технологий нефтепереработки и нефтехимии, является крупнейшим в стране производителем катализаторов изомеризации и риформинга.Номинация "Трейдер года" победило ООО "НПО Броня" (Волгоградская область), которое занимается разработкой, производством и реализацией жидких керамический теплоизоляционных, гидроизоляционных, негорючих и огнезащитных покрытий."Новой географией" конкурса было выбрано ООО "КЗ "Ростсельмаш" (Ростовская область), которое входит в число крупнейших разработчиков и производителей сельхозтехники мира.Победители региональных конкурсов примут участие во втором – федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет на международном экспортном форуме "Сделано в России". Победители "Экспортера года" получат различные бонусы от РЭЦ, среди них: обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров.

https://ria.ru/20210819/eksportery-1746363155.html

https://ria.ru/20210813/eksport-1745628155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)