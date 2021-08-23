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В Петербурге водитель сбил двух женщин у трамвайной остановки
В Петербурге водитель сбил двух женщин у трамвайной остановки - РИА Новости, 23.08.2021
В Петербурге водитель сбил двух женщин у трамвайной остановки
Водитель наехал на двух женщин у трамвайной остановки в Петербурге и скрылся, приняты меры к его задержанию, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:29
2021-08-23T15:29
2021-08-23T15:29
происшествия
санкт-петербург
мвд рф по г. санкт-петербургу и ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Водитель наехал на двух женщин у трамвайной остановки в Петербурге и скрылся, приняты меры к его задержанию, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полицией приняты меры к розыску и задержанию водителя, сбежавшего с места ДТП во Фрунзенском районе", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, около 8:30 утра в полицию поступило сообщение, что у дома 39 по улице Бухарестской водитель наехал на ограждение у трамвайной остановки. Виновник ДТП скрылся. "В результате произошедшего две женщины, 51 и 53 лет, ожидавшие трамвай, получили травмы и были госпитализированы в медучреждение", - отмечается в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, мвд рф по г. санкт-петербургу и ленинградской области
В Петербурге водитель сбил двух женщин у трамвайной остановки
Водитель наехал на двух женщин у трамвайной остановки в Петербурге и скрылся, его разыскивают