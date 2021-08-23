https://ria.ru/20210823/dtp-1746888430.html

В Петербурге водитель сбил двух женщин у трамвайной остановки

В Петербурге водитель сбил двух женщин у трамвайной остановки - РИА Новости, 23.08.2021

В Петербурге водитель сбил двух женщин у трамвайной остановки

Водитель наехал на двух женщин у трамвайной остановки в Петербурге и скрылся, приняты меры к его задержанию, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:29

2021-08-23T15:29

2021-08-23T15:29

происшествия

санкт-петербург

мвд рф по г. санкт-петербургу и ленинградской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Водитель наехал на двух женщин у трамвайной остановки в Петербурге и скрылся, приняты меры к его задержанию, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полицией приняты меры к розыску и задержанию водителя, сбежавшего с места ДТП во Фрунзенском районе", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, около 8:30 утра в полицию поступило сообщение, что у дома 39 по улице Бухарестской водитель наехал на ограждение у трамвайной остановки. Виновник ДТП скрылся. "В результате произошедшего две женщины, 51 и 53 лет, ожидавшие трамвай, получили травмы и были госпитализированы в медучреждение", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210812/deptrans-1745532929.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, мвд рф по г. санкт-петербургу и ленинградской области