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Безруков показал своего отца с месячным внуком на руках
Безруков показал своего отца с месячным внуком на руках - РИА Новости, 23.08.2021
Безруков показал своего отца с месячным внуком на руках
Актер Сергей Безруков выложил в Instagram фото своего отца с внуком на руках. Малышу Василию исполнился месяц. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:43
2021-08-23T15:43
2021-08-23T15:43
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анна матисон
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Актер Сергей Безруков выложил в Instagram фото своего отца с внуком на руках. Малышу Василию исполнился месяц."Деда с внуком! Сегодня у Васи месяц рождения! Ему уже месяц!" — эмоционально подписал снимок актер.Василий — третий ребенок, родившийся в браке Безрукова с Анной Матисон. Пара также воспитывает дочь Марию и сына Степана. Артисты познакомились в 2016 году во время работы над проектом "Млечный путь".У Безрукова также есть двое старших детей от актрисы Кристины Смирновой.Долгое время актер был женат на актрисе Ирине Безруковой, однако за 15 лет брака у них не появилось совместных детей. Сын Ирины от первого брака умер в 2015 от острой сердечной недостаточности.
https://ria.ru/20210624/presnyakov-1738469836.html
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дети, сергей безруков, анна матисон, знаменитости, театр