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Безруков раскрыл детали похорон сына экс-супруги Ирины
Безруков раскрыл детали похорон сына экс-супруги Ирины - РИА Новости, 28.07.2021
Безруков раскрыл детали похорон сына экс-супруги Ирины
Сергей Безруков вспомнил о смерти сына своей бывшей жены Ирины Андрея Ливанова. Об этом он рассказал в YouTube-шоу "Света вокруг света". РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:24
2021-07-28T12:24
2021-07-28T12:24
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сергей Безруков вспомнил о смерти сына своей бывшей жены Ирины Андрея Ливанова. Об этом он рассказал в YouTube-шоу "Света вокруг света". "Мы с Ириной договорились, что не трогаем эту тему, так как она очень болезненная. Я тогда даже заснуть не мог, если не выпивал. Продолжал сниматься, потому что Ирина сказала: "Зритель не должен страдать". Поэтому я остался в Иркутске. Как я тогда играл, не понимаю. Дежурил врач, потому что мне было плохо. Это было очень страшно. Меня все поддерживали на съемочной площадке, в том числе и Владимир Меньшов", — делится актер, который тогда работал над фильмом "Млечный путь". По словам Безрукова, он старался сделать так, чтобы Ирина и отец ее сына Игорь Ливанов могли бы попрощаться с ребенком без назойливого присутствия желтой прессы. "Звонил губернатору, всем, кого я знал. Говорил: "Пожалуйста, уберите, оставьте в покое. Пускай отец с матерью будут вместе. Будьте вы людьми!". Я умолял. И тем не менее журналисты все равно пробрались… Сложная история, болезненная", — говорит артист. Андрей Ливанов умер 14 марта 2015 года. Ему было 25 лет. Сергей и Ирина Безрукова были в браке 15 лет. Они расписались в 2000 и развелись вскоре после смерти сына артистки. Сейчас актер женат на Анне Матисон. Недавно у них родился третий общий ребенок. На днях Безруков сообщил, что забрал супругу из роддома.
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знаменитости, ирина безрукова, сергей безруков
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Сергей Безруков вспомнил о смерти сына своей бывшей жены Ирины Андрея Ливанова. Об этом он рассказал
в YouTube-шоу "Света вокруг света".
"Мы с Ириной договорились, что не трогаем эту тему, так как она очень болезненная. Я тогда даже заснуть не мог, если не выпивал. Продолжал сниматься, потому что Ирина сказала: "Зритель не должен страдать". Поэтому я остался в Иркутске. Как я тогда играл, не понимаю. Дежурил врач, потому что мне было плохо. Это было очень страшно. Меня все поддерживали на съемочной площадке, в том числе и Владимир Меньшов", — делится актер, который тогда работал над фильмом "Млечный путь".
По словам Безрукова, он старался сделать так, чтобы Ирина и отец ее сына Игорь Ливанов могли бы попрощаться с ребенком без назойливого присутствия желтой прессы.
"Звонил губернатору, всем, кого я знал. Говорил: "Пожалуйста, уберите, оставьте в покое. Пускай отец с матерью будут вместе. Будьте вы людьми!". Я умолял. И тем не менее журналисты все равно пробрались… Сложная история, болезненная", — говорит артист.
Андрей Ливанов умер 14 марта 2015 года. Ему было 25 лет.
Сергей и Ирина Безрукова были в браке 15 лет. Они расписались в 2000 и развелись вскоре после смерти сына артистки.
Сейчас актер женат на Анне Матисон. Недавно у них родился
третий общий ребенок. На днях Безруков сообщил
, что забрал супругу из роддома.