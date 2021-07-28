https://ria.ru/20210728/bezrukov-1743248050.html

Безруков раскрыл детали похорон сына экс-супруги Ирины

Безруков раскрыл детали похорон сына экс-супруги Ирины - РИА Новости, 28.07.2021

Безруков раскрыл детали похорон сына экс-супруги Ирины

Сергей Безруков вспомнил о смерти сына своей бывшей жены Ирины Андрея Ливанова. Об этом он рассказал в YouTube-шоу "Света вокруг света". РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:24

2021-07-28T12:24

2021-07-28T12:24

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сергей Безруков вспомнил о смерти сына своей бывшей жены Ирины Андрея Ливанова. Об этом он рассказал в YouTube-шоу "Света вокруг света". "Мы с Ириной договорились, что не трогаем эту тему, так как она очень болезненная. Я тогда даже заснуть не мог, если не выпивал. Продолжал сниматься, потому что Ирина сказала: "Зритель не должен страдать". Поэтому я остался в Иркутске. Как я тогда играл, не понимаю. Дежурил врач, потому что мне было плохо. Это было очень страшно. Меня все поддерживали на съемочной площадке, в том числе и Владимир Меньшов", — делится актер, который тогда работал над фильмом "Млечный путь". По словам Безрукова, он старался сделать так, чтобы Ирина и отец ее сына Игорь Ливанов могли бы попрощаться с ребенком без назойливого присутствия желтой прессы. "Звонил губернатору, всем, кого я знал. Говорил: "Пожалуйста, уберите, оставьте в покое. Пускай отец с матерью будут вместе. Будьте вы людьми!". Я умолял. И тем не менее журналисты все равно пробрались… Сложная история, болезненная", — говорит артист. Андрей Ливанов умер 14 марта 2015 года. Ему было 25 лет. Сергей и Ирина Безрукова были в браке 15 лет. Они расписались в 2000 и развелись вскоре после смерти сына артистки. Сейчас актер женат на Анне Матисон. Недавно у них родился третий общий ребенок. На днях Безруков сообщил, что забрал супругу из роддома.

https://ria.ru/20210529/presnyakov-1734648524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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знаменитости, ирина безрукова, сергей безруков