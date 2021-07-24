https://ria.ru/20210724/bezrukov-1742641983.html

Сергей Безруков стал отцом в пятый раз

Сергей Безруков стал отцом в пятый раз - РИА Новости, 24.07.2021

Сергей Безруков стал отцом в пятый раз

Народный артист России Сергей Безруков стал отцом в пятый раз, об этом он сообщил на своей странице в Instagram. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T03:59

2021-07-24T03:59

2021-07-24T03:59

культура

россия

анна матисон

сергей безруков

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков стал отцом в пятый раз, об этом он сообщил на своей странице в Instagram."Анечка родила мне сына Василия! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя", - подписал актер фото с супругой и новорожденным.Ребенок стал третьим общим ребенком Безрукова и его супруги Анны Матисон. У них уже есть четырехлетняя дочь Маша и двухлетний сын Степан. Кроме того, у Безрукова есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой – дочь Саша и сын Иван.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна матисон, сергей безруков