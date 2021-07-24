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Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
Сергей Безруков стал отцом в пятый раз - РИА Новости, 24.07.2021
Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
Народный артист России Сергей Безруков стал отцом в пятый раз, об этом он сообщил на своей странице в Instagram. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T03:59
2021-07-24T03:59
2021-07-24T03:59
культура
россия
анна матисон
сергей безруков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков стал отцом в пятый раз, об этом он сообщил на своей странице в Instagram."Анечка родила мне сына Василия! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя", - подписал актер фото с супругой и новорожденным.Ребенок стал третьим общим ребенком Безрукова и его супруги Анны Матисон. У них уже есть четырехлетняя дочь Маша и двухлетний сын Степан. Кроме того, у Безрукова есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой – дочь Саша и сын Иван.
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россия, анна матисон, сергей безруков
Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
Народный артист России Сергей Безруков стал отцом в пятый раз