https://ria.ru/20210726/bezrukov-1742961129.html

Сергей Безруков забрал жену из роддома

Сергей Безруков забрал жену из роддома - РИА Новости, 26.07.2021

Сергей Безруков забрал жену из роддома

Сергей Безруков забрал жену из роддома. Об этом он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:24

2021-07-26T17:24

2021-07-26T17:24

шоубиз

сергей безруков

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сергей Безруков забрал жену из роддома. Об этом он сообщил в личном микроблоге. Актер опубликовал снимок, на котором он изображен в машине вместе с близкими. "Едем домой", — подписал фото Безруков. У артиста и его супруги Анны Матисон родился сын. Мальчика назвали Василий. О том, что у знаменитостей появился третий общий ребенок, стало известно несколько дней назад. Артисты уже воспитывают пятилетнюю Машу и двухлетнего Степана. Кроме того, у Безрукова есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой – дочь Саша и сын Иван.

https://ria.ru/20210630/yankovskiy-1739293088.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей безруков