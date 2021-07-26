https://ria.ru/20210726/bezrukov-1742961129.html
Сергей Безруков забрал жену из роддома
Сергей Безруков забрал жену из роддома - РИА Новости, 26.07.2021
Сергей Безруков забрал жену из роддома
Сергей Безруков забрал жену из роддома. Об этом он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:24
2021-07-26T17:24
2021-07-26T17:24
шоубиз
сергей безруков
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сергей Безруков забрал жену из роддома. Об этом он сообщил в личном микроблоге. Актер опубликовал снимок, на котором он изображен в машине вместе с близкими. "Едем домой", — подписал фото Безруков. У артиста и его супруги Анны Матисон родился сын. Мальчика назвали Василий. О том, что у знаменитостей появился третий общий ребенок, стало известно несколько дней назад. Артисты уже воспитывают пятилетнюю Машу и двухлетнего Степана. Кроме того, у Безрукова есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой – дочь Саша и сын Иван.
https://ria.ru/20210630/yankovskiy-1739293088.html
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сергей безруков