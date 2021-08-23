https://ria.ru/20210823/bank-1746840929.html
В Петербурге мужчина с ножом попытался ограбить банк
В Петербурге мужчина с ножом попытался ограбить банк - РИА Новости, 23.08.2021
В Петербурге мужчина с ножом попытался ограбить банк
Правоохранители доставили в отдел полиции мужчину, который под угрозой ножа требовал деньги у сотрудницы финансового учреждения в Калининском районе Петербурга, РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:23
2021-08-23T12:23
2021-08-23T12:26
происшествия
санкт-петербург
калининский район
ленинградская область
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Правоохранители доставили в отдел полиции мужчину, который под угрозой ножа требовал деньги у сотрудницы финансового учреждения в Калининском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."23 августа около 10.30 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что в помещение финансового учреждения, расположенного в доме 53 по Кондратьевскому проспекту, вошел мужчина и, угрожая ножом работнице, требовал денежные средства", - говорится в сообщении.Прибывшие сотрудники полиции доставили мужчину в отдел. Задержанным оказался 64-летний житель Петербурга."С мужчиной проводятся процессуальные действия, устанавливаются мотивы его действий", - отметили в ГУМВД.В доме 53 по Кондратьевскому проспекту находится отделение Сбербанка.
https://ria.ru/20210806/ograblenie-1744665955.html
санкт-петербург
калининский район
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происшествия, санкт-петербург, калининский район, ленинградская область, сбербанк россии
12:23 23.08.2021 (обновлено: 12:26 23.08.2021)
В Петербурге мужчина с ножом попытался ограбить банк
В Петербурге задержали мужчину, который пытался с ножом ограбить банк