https://ria.ru/20210823/bank-1746840929.html

В Петербурге мужчина с ножом попытался ограбить банк

В Петербурге мужчина с ножом попытался ограбить банк - РИА Новости, 23.08.2021

В Петербурге мужчина с ножом попытался ограбить банк

Правоохранители доставили в отдел полиции мужчину, который под угрозой ножа требовал деньги у сотрудницы финансового учреждения в Калининском районе Петербурга, РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:23

2021-08-23T12:23

2021-08-23T12:26

происшествия

санкт-петербург

калининский район

ленинградская область

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Правоохранители доставили в отдел полиции мужчину, который под угрозой ножа требовал деньги у сотрудницы финансового учреждения в Калининском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."23 августа около 10.30 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что в помещение финансового учреждения, расположенного в доме 53 по Кондратьевскому проспекту, вошел мужчина и, угрожая ножом работнице, требовал денежные средства", - говорится в сообщении.Прибывшие сотрудники полиции доставили мужчину в отдел. Задержанным оказался 64-летний житель Петербурга."С мужчиной проводятся процессуальные действия, устанавливаются мотивы его действий", - отметили в ГУМВД.В доме 53 по Кондратьевскому проспекту находится отделение Сбербанка.

https://ria.ru/20210806/ograblenie-1744665955.html

санкт-петербург

калининский район

ленинградская область

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происшествия, санкт-петербург, калининский район, ленинградская область, сбербанк россии