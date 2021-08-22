08:50 22.08.2021 (обновлено: 12:34 22.08.2021)
Эксперт оценил проект модернизации ГТС Украины под транзит водорода в ЕС
Экономист Конопляник: модернизация украинской ГТС под транзит водорода в Евросоюз нереализуема
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Поставки "зеленого водорода" из Украины в ЕС по существующей газотранспортной системе невозможны, а глубокая модернизация ГТС под эти нужды нереализуема по техническим и экономическим соображениям, сообщил РИА Новости доктор экономических наук, профессор, советник генерального директора ООО "Газпром экспорт", член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник.
"Планы (водородного экспорта в ЕС. — Прим. ред.) очевидны: модернизировать существующую ГТС Украины под экспорт водорода или метан-водородной смеси (МВС). Столь же очевидно для меня, что эта задача нереализуема по техническим и экономическим соображениям", — сказал Конопляник, отметив, что комментарий отражает его личную точку зрения.
Спроектированная и созданная под метан газотранспортная система (как Украины, так и России) не приспособлена для транспортировки водорода, добавил Конопляник. Это подчеркивается и в исследованиях российских ученых-материаловедов.
"Скажу жестче и определеннее: такие технологии и материалы для дальней крупномасштабной транспортировки водорода просто отсутствуют. Плюс необходимо учесть дополнительные затраты на технологические и логистические системы сбора газовой смеси водород-метан "в начале экспортной трубы" и выделения водорода из смеси и его распределения потребителям "на конце экспортной трубы", — пояснил Конопляник.
Более того, модернизация украинской ГТС под водород в интересах "зеленой" повестки США и ФРГ вступает в противоречие с отмеченным ими же в своем совместном заявлении стремлением обеспечить продление транзита российского газа через Украину после 2024 года, добавил эксперт. Глубокая модернизация, а по сути полная замена изношенной линейной части украинской "трубы" и компрессорных станций под нужды водорода, полностью остановит существующий транзит метана из России. В обратном случае же модернизация "трубы" под прокачку метана делает технически невозможной поставку "зеленого" водорода в ЕС, сказал собеседник агентства.
"Или в совместном заявлении написано одно, а сами подписанты собственноручно готовятся остановить саму техническую возможность сохранения транзита российского газа через Украину после 2024 года, за которую постоянно активно выступают?" — добавил Конопляник.
В июле ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В соглашении также сказано, что США и Германия будут стремиться продвигать инвестиции на сумму до одного миллиарда долларов в фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые источники энергии.
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