https://ria.ru/20210822/vodorod-1746722734.html

Эксперт оценил проект модернизации ГТС Украины под транзит водорода в ЕС

Эксперт оценил проект модернизации ГТС Украины под транзит водорода в ЕС - РИА Новости, 22.08.2021

Эксперт оценил проект модернизации ГТС Украины под транзит водорода в ЕС

Поставки "зеленого водорода" из Украины в ЕС по существующей газотранспортной системе невозможны, а глубокая модернизация ГТС под эти нужды нереализуема по... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T08:50

2021-08-22T08:50

2021-08-22T12:34

экономика

украина

газпром экспорт

евросоюз

ситуация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151945/60/1519456009_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_f30feb7f00c29ea42fde2d937a55a3a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Поставки "зеленого водорода" из Украины в ЕС по существующей газотранспортной системе невозможны, а глубокая модернизация ГТС под эти нужды нереализуема по техническим и экономическим соображениям, сообщил РИА Новости доктор экономических наук, профессор, советник генерального директора ООО "Газпром экспорт", член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник."Планы (водородного экспорта в ЕС. — Прим. ред.) очевидны: модернизировать существующую ГТС Украины под экспорт водорода или метан-водородной смеси (МВС). Столь же очевидно для меня, что эта задача нереализуема по техническим и экономическим соображениям", — сказал Конопляник, отметив, что комментарий отражает его личную точку зрения.Спроектированная и созданная под метан газотранспортная система (как Украины, так и России) не приспособлена для транспортировки водорода, добавил Конопляник. Это подчеркивается и в исследованиях российских ученых-материаловедов."Скажу жестче и определеннее: такие технологии и материалы для дальней крупномасштабной транспортировки водорода просто отсутствуют. Плюс необходимо учесть дополнительные затраты на технологические и логистические системы сбора газовой смеси водород-метан "в начале экспортной трубы" и выделения водорода из смеси и его распределения потребителям "на конце экспортной трубы", — пояснил Конопляник.Более того, модернизация украинской ГТС под водород в интересах "зеленой" повестки США и ФРГ вступает в противоречие с отмеченным ими же в своем совместном заявлении стремлением обеспечить продление транзита российского газа через Украину после 2024 года, добавил эксперт. Глубокая модернизация, а по сути полная замена изношенной линейной части украинской "трубы" и компрессорных станций под нужды водорода, полностью остановит существующий транзит метана из России. В обратном случае же модернизация "трубы" под прокачку метана делает технически невозможной поставку "зеленого" водорода в ЕС, сказал собеседник агентства."Или в совместном заявлении написано одно, а сами подписанты собственноручно готовятся остановить саму техническую возможность сохранения транзита российского газа через Украину после 2024 года, за которую постоянно активно выступают?" — добавил Конопляник.В июле ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В соглашении также сказано, что США и Германия будут стремиться продвигать инвестиции на сумму до одного миллиарда долларов в фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые источники энергии.

https://ria.ru/20210822/ukraina-1746721716.html

https://ria.ru/20210821/ukraina-1746669759.html

https://ria.ru/20210819/ukraina-1746263211.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, газпром экспорт, евросоюз, ситуация на украине