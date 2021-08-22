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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210822/trump-1746718404.html
Трамп обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США"
Трамп обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США" - РИА Новости, 22.08.2021
Трамп обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США"
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане происходит не отвод войск США, а капитуляция. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T04:43
2021-08-22T12:00
в мире
сша
кабул (город)
джо байден
министерство обороны сша
дональд трамп
вашингтон
россия
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ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане происходит не отвод войск США, а капитуляция.Трансляцию собрания ведут американские медиа. Политик заявил, что нынешняя администрация оставила в Афганистане оборудования на 83 миллиарда долларов, военные базы и дорогостоящее здание посольства.Ситуацию в Афганистане он назвал "величайшим военным унижением в истории США". Как заявил политик, действия Байдена привели к тому, что на 20-летие теракта 11 сентября в Нью-Йорке над зданием посольства США в Афганистане будет развеваться флаг "Талибана"*.Трамп назвал Байдена клоуном. По словам бывшего президента, нынешняя администрация даже не знает, сколько американцев нужно вывезти из Афганистана. "Может быть, десять, а может быть 45 тысяч американцев осталось, они не знают", — сказал Трамп.Это четвертый митинг Трампа после завершения президентского срока.Ранее Трамп высказал мнение, что нынешнему президенту США Джо Байдену пришло время с позором уходить в отставку после того, что произошло в Афганистане. Байден, со своей стороны, возложил ответственность за сильную позицию талибов на Трампа, заключившего с ними соглашение в 2019 году.Представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор в субботу заявил на брифинге, что Соединенные Штаты с 14 августа эвакуировали по воздуху из международного аэропорта Кабула порядка 17 тысяч человек. Всего с конца июля американские военные эвакуировали из исламской республики примерно 22 тысячи человек, сообщил Тейлор.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746289457.html
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в мире, сша, кабул (город), джо байден, министерство обороны сша, дональд трамп, вашингтон, россия
04:43 22.08.2021 (обновлено: 12:00 22.08.2021)
 
Трамп обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США"

Экс-президент Трамп: вывод войск из Афганистана стал "величайшим военным унижением в истории США"

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане происходит не отвод войск США, а капитуляция.

"Мы видим, как нашу армию сдают врагу", — заявил Трамп на митинге своих сторонников в штате Алабама.

Трансляцию собрания ведут американские медиа. Политик заявил, что нынешняя администрация оставила в Афганистане оборудования на 83 миллиарда долларов, военные базы и дорогостоящее здание посольства.

"Байден ушел в отпуск, в то время как Афганистан отправился в ад". <...> Ужасная некомпетентность национального лидера, ни в какой стране такого не видели", — сказал экс-глава США.

Ситуацию в Афганистане он назвал "величайшим военным унижением в истории США".

"Вы никогда не выводите войска первыми, войска уходят последними", — отметил политик.

Как заявил политик, действия Байдена привели к тому, что на 20-летие теракта 11 сентября в Нью-Йорке над зданием посольства США в Афганистане будет развеваться флаг "Талибана"*.
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Трамп назвал Байдена клоуном. По словам бывшего президента, нынешняя администрация даже не знает, сколько американцев нужно вывезти из Афганистана. "Может быть, десять, а может быть 45 тысяч американцев осталось, они не знают", — сказал Трамп.
Это четвертый митинг Трампа после завершения президентского срока.
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 08:00
"В отставку после позора". Бегство из Афганистана обрушило рейтинг Байдена
Ранее Трамп высказал мнение, что нынешнему президенту США Джо Байдену пришло время с позором уходить в отставку после того, что произошло в Афганистане. Байден, со своей стороны, возложил ответственность за сильную позицию талибов на Трампа, заключившего с ними соглашение в 2019 году.
Представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор в субботу заявил на брифинге, что Соединенные Штаты с 14 августа эвакуировали по воздуху из международного аэропорта Кабула порядка 17 тысяч человек. Всего с конца июля американские военные эвакуировали из исламской республики примерно 22 тысячи человек, сообщил Тейлор.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Хаос и тревожное ожидание: бегство из Афганистана
© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

Граждане Испании, проживающие в Афганистане, и афганцы садятся в военный самолет в международном аэропорту в Кабуле, Афганистан
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
© REUTERS / Juan Medina

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

Тесты на COVID-19 проводятся для граждан Испании и Афганистана, прибывших на авиабазу после эвакуации из Кабула, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Juan Medina

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

Граждане Испании и Афганистана в зале ожидания на авиабазе, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

Люди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
© AP Photo / Jafar Khan

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

Люди перевозят через границу больного гражданина Афганистана, Чаман, Пакистан
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

Солдаты пакистанской армии разговаривают с людьми, которые собираются пересечь пункт пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

Семья из Афганистана загружает свои вещи в автомобиль по прибытии к контрольно-пропускному пункту в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© AP Photo / Emrah Gurel

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AP Photo / Emrah Gurel

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
© REUTERS / Ozan Kose

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

Афганские мигранты отдыхают после пересечения ирано-турецкой границы в Татване, на западном берегу озера Ван, на востоке Турции
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2021 / Ozan Kose

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

Афганский мигрант пьет воду, отдыхая на обочине дороги, Татван, Турция
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

Эвакуированные из Афганистана, прибывающие на транспортном самолете Airbus A400 немецких ВВС, Узбекистан
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

Люди, которые были эвакуированы из Афганистана, прибывают в аэропорт Руасси Шарль-де-Голль, Париж, Франция
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)Джо БайденМинистерство обороны СШАДональд ТрампВашингтонРоссия
 
 
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