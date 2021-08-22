Трамп обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США"

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане происходит не отвод войск США, а капитуляция.Трансляцию собрания ведут американские медиа. Политик заявил, что нынешняя администрация оставила в Афганистане оборудования на 83 миллиарда долларов, военные базы и дорогостоящее здание посольства.Ситуацию в Афганистане он назвал "величайшим военным унижением в истории США". Как заявил политик, действия Байдена привели к тому, что на 20-летие теракта 11 сентября в Нью-Йорке над зданием посольства США в Афганистане будет развеваться флаг "Талибана"*.Трамп назвал Байдена клоуном. По словам бывшего президента, нынешняя администрация даже не знает, сколько американцев нужно вывезти из Афганистана. "Может быть, десять, а может быть 45 тысяч американцев осталось, они не знают", — сказал Трамп.Это четвертый митинг Трампа после завершения президентского срока.Ранее Трамп высказал мнение, что нынешнему президенту США Джо Байдену пришло время с позором уходить в отставку после того, что произошло в Афганистане. Байден, со своей стороны, возложил ответственность за сильную позицию талибов на Трампа, заключившего с ними соглашение в 2019 году.Представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор в субботу заявил на брифинге, что Соединенные Штаты с 14 августа эвакуировали по воздуху из международного аэропорта Кабула порядка 17 тысяч человек. Всего с конца июля американские военные эвакуировали из исламской республики примерно 22 тысячи человек, сообщил Тейлор.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.
Трамп назвал Байдена клоуном. По словам бывшего президента, нынешняя администрация даже не знает, сколько американцев нужно вывезти из Афганистана. "Может быть, десять, а может быть 45 тысяч американцев осталось, они не знают", — сказал Трамп.
Это четвертый митинг Трампа после завершения президентского срока.
Ранее Трамп высказал мнение, что нынешнему президенту США Джо Байдену пришло время с позором уходить в отставку после того, что произошло в Афганистане. Байден, со своей стороны, возложил ответственность за сильную позицию талибов на Трампа, заключившего с ними соглашение в 2019 году.
Представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор в субботу заявил на брифинге, что Соединенные Штаты с 14 августа эвакуировали по воздуху из международного аэропорта Кабула порядка 17 тысяч человек. Всего с конца июля американские военные эвакуировали из исламской республики примерно 22 тысячи человек, сообщил Тейлор.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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