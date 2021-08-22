https://ria.ru/20210822/flag-1746737207.html

Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага в Парке Победы

Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага в Парке Победы - РИА Новости, 22.08.2021

Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага в Парке Победы

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага России в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T12:23

2021-08-22T12:23

2021-08-22T13:24

общество

москва

владимир путин

день государственного флага россии

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага России в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.Начальник почетного караула обратился к главе государства с докладом, после чего флаг подняли под музыку "Славься", которую исполнил президентский оркестр. Церемония завершилась российским гимном.В мероприятии также участвовали члены "Единой России", в том числе пятерка лидеров федерального списка: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.После церемонии Путин намерен пообщаться с "Единой Россией".День государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа. В этот день 1991 года Верховный Совет РСФСР постановил считать официальным национальным флагом исторический флаг России — полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос.История российского триколора началась еще в XVII веке — в царствование Алексея Михайловича бело-сине-красный флаг подняли на первом русском военном корабле "Орел". Однако у исследователей нет единого мнения о том, как были скомбинированы эти цвета.В 1705 году Петр Первый издал указ, согласно которому "на торговых всяких судах" должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок полос. Но официально триколор утвердили как государственный флаг России только в 1896 году, накануне коронации Николая II.В царское время белый цвет означал свободу и независимость, синий был цветом Богоматери, а красный символизировал державность. В современной России трактовка изменилась: теперь белый означает мир, чистоту, непорочность и совершенство, синий — веру и верность, а красный — кровь, пролитую за Отечество.

https://ria.ru/20210822/flag-1746501366.html

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общество, москва, владимир путин, день государственного флага россии