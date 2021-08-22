Краски триколора. Как россияне отметили День государственного флага

В России 22 августа отмечают День государственного флага.
Владимир Путин прибыл в Парк Победы на Поклонной горе, где торжественно подняли российский триколор.
Владимир Путин прибыл в Парк Победы на Поклонной горе, где торжественно подняли российский триколор.
В этот день по всей стране прошли акции и мероприятия в честь праздника.
В этот день по всей стране прошли акции и мероприятия в честь праздника.
Почетный караул Кубанского казачьего войска принял участие в церемонии поднятия государственного флага на Главной городской площади Краснодара.
Почетный караул Кубанского казачьего войска принял участие в церемонии поднятия государственного флага на Главной городской площади Краснодара.
В это время в парке 30-летия Победы в Краснодаре прошла акция, приуроченная празднику.
В это время в парке 30-летия Победы в Краснодаре прошла акция, приуроченная празднику.
Волонтеры раздавали ленточки с триколором всем желающим.
В Красноярском крае в честь праздника организовали 112-километровый эстафетный заплыв в холодной воде на реке Енисей.
В Красноярском крае в честь праздника организовали 112-километровый эстафетный заплыв в холодной воде на реке Енисей.
Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. "Отцом" современного российского флага принято считать Петра Великого.
Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. "Отцом" современного российского флага принято считать Петра Великого.