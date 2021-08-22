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Краски триколора. Как россияне отметили День государственного флага
Краски триколора. Как россияне отметили День государственного флага - РИА Новости, 22.08.2021
Краски триколора. Как россияне отметили День государственного флага
РИА Новости, 22.08.2021
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фото, фото, день государственного флага россии
18:14 22.08.2021 (обновлено: 18:30 22.08.2021)
 

Краски триколора. Как россияне отметили День государственного флага

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Сергей Гунеев

В России 22 августа отмечают День государственного флага.

Торжественная церемония поднятия флага России в ознаменование Дня государственного флага РФ в Парке Победы на Поклонной горе
1 из 8

В России 22 августа отмечают День государственного флага.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев

Владимир Путин прибыл в Парк Победы на Поклонной горе, где торжественно подняли российский триколор.

Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии поднятия флага России в ознаменование Дня государственного флага РФ в Парке Победы на Поклонной горе
2 из 8

Владимир Путин прибыл в Парк Победы на Поклонной горе, где торжественно подняли российский триколор.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Виталий Тимкив

В этот день по всей стране прошли акции и мероприятия в честь праздника.

Почетный караул Кубанского казачьего войска готовится к поднятию государственного флага РФ на Главной городской площади Краснодара во время празднования Дня Государственного флага РФ.
3 из 8

В этот день по всей стране прошли акции и мероприятия в честь праздника.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий Тимкив

Почетный караул Кубанского казачьего войска принял участие в церемонии поднятия государственного флага на Главной городской площади Краснодара.

Почетный караул Кубанского казачьего войска на церемонии поднятия государственного флага РФ на Главной городской площади Краснодара во время празднования Дня Государственного флага РФ.
4 из 8

Почетный караул Кубанского казачьего войска принял участие в церемонии поднятия государственного флага на Главной городской площади Краснодара.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий Тимкив

В это время в парке 30-летия Победы в Краснодаре прошла акция, приуроченная празднику.

 Девушки во время празднования Дня Государственного флага РФ в парке 30-летия Победы в Краснодаре.
5 из 8

В это время в парке 30-летия Победы в Краснодаре прошла акция, приуроченная празднику.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий Тимкив

Волонтеры раздавали ленточки с триколором всем желающим.

Волонтер цепляет ленточку с триколором на грудь девушке во время празднования Дня Государственного флага РФ в парке 30-летия Победы в Краснодаре.
6 из 8

Волонтеры раздавали ленточки с триколором всем желающим.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Илья Наймушин

В Красноярском крае в честь праздника организовали 112-километровый эстафетный заплыв в холодной воде на реке Енисей.

Участники на финише 112-километрового эстафетного заплыва в холодной воде на реке Енисей в честь Дня Государственного флага Российской Федерации в Красноярском крае
7 из 8

В Красноярском крае в честь праздника организовали 112-километровый эстафетный заплыв в холодной воде на реке Енисей.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. "Отцом" современного российского флага принято считать Петра Великого.

Участники акции Триколор, приуроченной к Дню Государственного флага, в Екатеринбурге
8 из 8

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. "Отцом" современного российского флага принято считать Петра Великого.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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ФотоДень Государственного флага России
 
 
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