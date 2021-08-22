Катастрофа российского самолета Ту-154 на Украине (2006)
© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкНа месте крушения самолета Ту-154 "Пулковских авиалиний" под Донецком
22 августа 2006 года под Донецком (Украина) потерпел катастрофу самолет Ту-154М авиакомпании "Пулковские авиалинии", выполнявший рейс Анапа – Санкт-Петербург.
При крушении погибли все 170 человек, находившиеся на борту: 160 пассажиров, в том числе 45 детей младше 12 лет, и десять членов экипажа. Среди погибших был 101 житель Санкт-Петербурга. Пять пассажиров имели двойное гражданство – российское и ряда других стран. На борту находились два гражданина Германии и по одному Франции, Финляндии и Нидерландов.
Разбившийся под Донецком самолет находился в рабочем состоянии. Ресурс лайнера, выпущенного в 1992 году, составлял 30 тысяч часов, а самолет налетал 24 тысячи 215 часов, причем, после последнего ремонта – девять тысяч 189 часов.
Командир экипажа налетал более девяти тысяч часов, из которых три тысячи в качестве командира экипажа.
Самолет Ту-154 вылетел из аэропорта в Анапе в 15.05 и по расписанию в 17.45 должен был совершить посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Полет проходил в сложных метеоусловиях при наличии зон грозовой деятельности, а также зон градообразования и турбулентности. Когда после взлета в Анапе самолет зашел в зону ответственности украинских диспетчеров, из-за ухудшения погодных условий экипаж запросил разрешение пройти в 20 километрах восточнее от установленного курса. Диспетчеры дали согласие на проход по этому коридору.
В этом случае Ту-154 обошел зону грозовой деятельности справа без изменения высоты. В дальнейшем в районе Донецка самолет снова встретился с грозовыми очагами. Высота облачности достигала 13-15 километров.
Экипаж решил обойти грозовой фронт с набором высоты, но лайнер попал в зону действия града, вошел в плоский штопор (режим, при котором самолет падает практически плашмя), из которого уже не удалось выйти, и упал с высоты 11 тысяч метров.
Экипаж терпящего бедствие Ту-154 успел подать четыре сигнала SOS – три на высоте 11 тысяч 700 метров в 15.25 и один – на высоте три тысячи метров в 15.27, после чего последовала еще одна неразборчивая фраза и связь с самолетом пропала.
Лайнер исчез с экранов радаров Харьковского районного центра обслуживания воздушного движения в 15.30.
Немедленно в зону падения самолета вылетел вертолет МЧС Украины, задействованный в системе поиска и спасения. Обломки лайнера были найдены в труднодоступном районе возле населенного пункта Сухая Балка, в 45 километрах от Донецка, вдали от жилых домов.
После падения самолет загорелся.
На месте катастрофы работали сотрудники МЧС, МВД, Минздрава, Службы безопасности Украины, "Укртелекома" (всего 332 человека и 59 единиц техники) и МЧС России.
Спасатели МЧС РФ (30 специалистов МЧС РФ, в их числе спасатели отряда "Центроспас", а также психологи) с тремя аварийно-спасательными автомобилями и необходимым оборудование прилетели в район трагедии из Москвы поздно вечером 22 августа, а на следующей день под Донецк прибыла колонна Южного регионального Центра МЧС России – 14 единиц техники и 110 спасателей.
В районе катастрофы сильный дождь и гроза осложняли работу спасательных вертолетов.
Территория вокруг места падения самолета была оцеплена. Работы на месте аварии проводились круглосуточно, без остановки. Тела погибших были отправлены в Россию. Администрация Петербурга и авиакомпания, которой принадлежал разбившийся самолет, взяли на себя все расходы по организации их похорон.
Президент РФ Владимир Путин своим указом объявил 24 августа 2006 года днем траура в стране.
Рядом с местом крушения самолета Ту-154 в Донецкой области были установлены памятный камень и крест. В 2007 году здесь открыли мемориал, посвященный памяти погибших.
Он представляет собой стелу в виде обломка крыла самолета с бортовым номером разбившегося Ту-154, гранитного креста и плит, на которых высечены имена всех погибших в трагедии.
В Санкт-Петербурге в саду Аничкова дворца в память о погибших в авиакатастрофе под Донецком детях посадили Аллею Жизни из вечнозеленых туй.
Расследование катастрофы самолета проводилось технической комиссией Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Оно было завершено в феврале 2007 года. Согласно официальному сообщению МАК, причиной катастрофы самолета стали неправильные действия экипажа. Когда в Донецкой области самолет, следуя на высоте 11600 метров, приблизился к мощному грозовому фронту, пилоты, рассчитывая уйти от "болтанки", запросили у диспетчера другой эшелон, и поднялись еще на 300 метров, где скорость самолета упала с 470 до 420 километров в час. Нос воздушного судна начал раскачиваться вверх-вниз, а экипаж и пассажиры ощутили возросшие перегрузки. Увидев, что автопилот не справляется с погодными условиями, командир экипажа отключил автоматику и сам взялся за штурвал. Рассчитывая уклониться от молний, он заложил крутой вираж вправо и потянул штурвал на себя, задирая нос машины.
Сигнализация Ту-154 предупредила о превышении допустимого угла атаки (угол наклона крыла самолета к направлению потока воздуха), и командир начал обратные действия: резко перевел машину из правого разворота в левый и отдал штурвал, а через секунду снова попытался набрать высоту. От этих маневров самолет оказался почти в вертикальном положении. За 12 секунд Ту-154 поднялся до высоты 12800 метров и замер, поскольку два из трех его двигателей заглохли. После этого лайнер сорвался в плоский штопор и разбился.
В заключении отчета МАК говорилось о недостаточной подготовке экипажа и причины этого – "в Руководстве по летной эксплуатации самолета Ту-154М и программах подготовки экипажей отсутствовали необходимые рекомендации по особенностям пилотирования в продольном канале и использование механизма электротриммирования". По данным МАК, у пилотов не было возможности отработать навыки пилотирования самолета в штурвальном режиме на больших высотах и углах атаки "из-за отсутствия пригодных для этого тренажеров".
По факту крушения российского Ту-154 под Донецком были возбуждены уголовные дела в РФ и на Украине.
Украинская комиссия после объявления результатов расследования МАК быстро завершила свое расследование.
В октябре 2007 года в России Следственное управление закончило расследование уголовного дела. Вся ответственность за катастрофу была возложена на командира воздушного судна. Правоохранительные органы основывались на акте МАК.
В ноябре 2007 года расследование возобновили для дополнительных следственных действий. В январе 2008 года его завершили. В связи со смертью членов экипажа уголовное дело было прекращено 12 июня 2009 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников