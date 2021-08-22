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Катастрофа российского самолета Ту-154 на Украине (2006)

Катастрофа российского самолета Ту-154 на Украине (2006) - РИА Новости, 22.08.2021

Катастрофа российского самолета Ту-154 на Украине (2006)

22 августа 2006 года под Донецком (Украина) потерпел катастрофу самолет Ту-154М авиакомпании "Пулковские авиалинии", выполнявший рейс Анапа – Санкт-Петербург. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T01:01

2021-08-22T01:01

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22 августа 2006 года под Донецком (Украина) потерпел катастрофу самолет Ту-154М авиакомпании "Пулковские авиалинии", выполнявший рейс Анапа – Санкт-Петербург. При крушении погибли все 170 человек, находившиеся на борту: 160 пассажиров, в том числе 45 детей младше 12 лет, и десять членов экипажа. Среди погибших был 101 житель Санкт-Петербурга. Пять пассажиров имели двойное гражданство – российское и ряда других стран. На борту находились два гражданина Германии и по одному Франции, Финляндии и Нидерландов. Разбившийся под Донецком самолет находился в рабочем состоянии. Ресурс лайнера, выпущенного в 1992 году, составлял 30 тысяч часов, а самолет налетал 24 тысячи 215 часов, причем, после последнего ремонта – девять тысяч 189 часов.Командир экипажа налетал более девяти тысяч часов, из которых три тысячи в качестве командира экипажа. Самолет Ту-154 вылетел из аэропорта в Анапе в 15.05 и по расписанию в 17.45 должен был совершить посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Полет проходил в сложных метеоусловиях при наличии зон грозовой деятельности, а также зон градообразования и турбулентности. Когда после взлета в Анапе самолет зашел в зону ответственности украинских диспетчеров, из-за ухудшения погодных условий экипаж запросил разрешение пройти в 20 километрах восточнее от установленного курса. Диспетчеры дали согласие на проход по этому коридору.В этом случае Ту-154 обошел зону грозовой деятельности справа без изменения высоты. В дальнейшем в районе Донецка самолет снова встретился с грозовыми очагами. Высота облачности достигала 13-15 километров. Экипаж решил обойти грозовой фронт с набором высоты, но лайнер попал в зону действия града, вошел в плоский штопор (режим, при котором самолет падает практически плашмя), из которого уже не удалось выйти, и упал с высоты 11 тысяч метров.Экипаж терпящего бедствие Ту-154 успел подать четыре сигнала SOS – три на высоте 11 тысяч 700 метров в 15.25 и один – на высоте три тысячи метров в 15.27, после чего последовала еще одна неразборчивая фраза и связь с самолетом пропала. Лайнер исчез с экранов радаров Харьковского районного центра обслуживания воздушного движения в 15.30. Немедленно в зону падения самолета вылетел вертолет МЧС Украины, задействованный в системе поиска и спасения. Обломки лайнера были найдены в труднодоступном районе возле населенного пункта Сухая Балка, в 45 километрах от Донецка, вдали от жилых домов. После падения самолет загорелся. На месте катастрофы работали сотрудники МЧС, МВД, Минздрава, Службы безопасности Украины, "Укртелекома" (всего 332 человека и 59 единиц техники) и МЧС России. Спасатели МЧС РФ (30 специалистов МЧС РФ, в их числе спасатели отряда "Центроспас", а также психологи) с тремя аварийно-спасательными автомобилями и необходимым оборудование прилетели в район трагедии из Москвы поздно вечером 22 августа, а на следующей день под Донецк прибыла колонна Южного регионального Центра МЧС России – 14 единиц техники и 110 спасателей. В районе катастрофы сильный дождь и гроза осложняли работу спасательных вертолетов. Территория вокруг места падения самолета была оцеплена. Работы на месте аварии проводились круглосуточно, без остановки. Тела погибших были отправлены в Россию. Администрация Петербурга и авиакомпания, которой принадлежал разбившийся самолет, взяли на себя все расходы по организации их похорон. Президент РФ Владимир Путин своим указом объявил 24 августа 2006 года днем траура в стране.Рядом с местом крушения самолета Ту-154 в Донецкой области были установлены памятный камень и крест. В 2007 году здесь открыли мемориал, посвященный памяти погибших. Он представляет собой стелу в виде обломка крыла самолета с бортовым номером разбившегося Ту-154, гранитного креста и плит, на которых высечены имена всех погибших в трагедии. В Санкт-Петербурге в саду Аничкова дворца в память о погибших в авиакатастрофе под Донецком детях посадили Аллею Жизни из вечнозеленых туй. Расследование катастрофы самолета проводилось технической комиссией Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Оно было завершено в феврале 2007 года. Согласно официальному сообщению МАК, причиной катастрофы самолета стали неправильные действия экипажа. Когда в Донецкой области самолет, следуя на высоте 11600 метров, приблизился к мощному грозовому фронту, пилоты, рассчитывая уйти от "болтанки", запросили у диспетчера другой эшелон, и поднялись еще на 300 метров, где скорость самолета упала с 470 до 420 километров в час. Нос воздушного судна начал раскачиваться вверх-вниз, а экипаж и пассажиры ощутили возросшие перегрузки. Увидев, что автопилот не справляется с погодными условиями, командир экипажа отключил автоматику и сам взялся за штурвал. Рассчитывая уклониться от молний, он заложил крутой вираж вправо и потянул штурвал на себя, задирая нос машины.Сигнализация Ту-154 предупредила о превышении допустимого угла атаки (угол наклона крыла самолета к направлению потока воздуха), и командир начал обратные действия: резко перевел машину из правого разворота в левый и отдал штурвал, а через секунду снова попытался набрать высоту. От этих маневров самолет оказался почти в вертикальном положении. За 12 секунд Ту-154 поднялся до высоты 12800 метров и замер, поскольку два из трех его двигателей заглохли. После этого лайнер сорвался в плоский штопор и разбился. В заключении отчета МАК говорилось о недостаточной подготовке экипажа и причины этого – "в Руководстве по летной эксплуатации самолета Ту-154М и программах подготовки экипажей отсутствовали необходимые рекомендации по особенностям пилотирования в продольном канале и использование механизма электротриммирования". По данным МАК, у пилотов не было возможности отработать навыки пилотирования самолета в штурвальном режиме на больших высотах и углах атаки "из-за отсутствия пригодных для этого тренажеров". По факту крушения российского Ту-154 под Донецком были возбуждены уголовные дела в РФ и на Украине.На месте катастрофы Ту-154 работала совместная российско-украинская следственная группа в составе 17 следователей из Украины и десяти – с российской стороны. Следственные действия в соответствии с международными договоренностями велись украинской стороной. Украинская комиссия после объявления результатов расследования МАК быстро завершила свое расследование. В октябре 2007 года в России Следственное управление закончило расследование уголовного дела. Вся ответственность за катастрофу была возложена на командира воздушного судна. Правоохранительные органы основывались на акте МАК.В ноябре 2007 года расследование возобновили для дополнительных следственных действий. В январе 2008 года его завершили. В связи со смертью членов экипажа уголовное дело было прекращено 12 июня 2009 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, украина, ту-154, россия