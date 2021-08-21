https://ria.ru/20210821/ukraina-1746669759.html

Эксперт назвал ассоциацию Украины с ЕС якорем, не удержавшим ее на плаву

Эксперт назвал ассоциацию Украины с ЕС якорем, не удержавшим ее на плаву - РИА Новости, 21.08.2021

Эксперт назвал ассоциацию Украины с ЕС якорем, не удержавшим ее на плаву

Украина с экономической точки зрения получает от ассоциации с Евросоюзом меньше выгод, чем во времена, когда Москва и Киев были сосредоточены на интеграционных... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T13:20

2021-08-21T13:20

2021-08-21T13:20

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федор лукьянов

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соглашение об ассоциации ес и украины

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украина с экономической точки зрения получает от ассоциации с Евросоюзом меньше выгод, чем во времена, когда Москва и Киев были сосредоточены на интеграционных процессах, считают опрошенные РИА Новости эксперты. И хотя заключенные после 2014 года между Брюсселем и Киевом соглашения дали Украине определенный статус, до членства в Евросоюзе и НАТО еще далеко.Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. В июне 2017 года ЕС ввел безвизовый режим для Украины, граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневнего периода.В декабре 2014 года Верховная Рада Украины внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны.Экономические выгоды или "дырка от бублика"Украина от соглашения об ассоциации с Евросоюзом на деле получает меньше выгоды, чем она получала от интеграции с Россией до событий 2014 года, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. А соглашение о безвизовых поездках, по его словам, оказалось на поверку "дыркой от бублика"."Дело в том, что на Украине долгое время подавалось и ожидалось, что безвизовый режим - это свободное перемещение, разрешение на работу и проживание, но это просто отказ от виз для туристических поездок. То есть раньше надо было платить примерно до 50 евро за такую визу, а теперь не надо. Вот, грубо говоря, и весь "профит". Ожидания, что можно будет уехать из Украины и работать в Европе, оказались сильно преувеличенными", - пояснил Мартынов.С соглашением об ассоциации с Евросоюзом тоже не все однозначно - на бумаге все прекрасно, а на деле из-за этого договора были разрушены торгово-промышленные интеграционные связи с Россией, причем началось это задолго до событий 2014 года, отметил эксперт. "С Россией поссорились, с каждым годом все сильнее и сильнее ссорились, потом Крым ушел в родную гавань, потом гражданская война и все хуже и хуже", - сказал Мартынов."А соглашение о евроинтеграции на самом деле, по большому счету, никакого особенного экономического эффекта так и не дает. Товары и услуги, которые, как считали некоторые деятели, Украина могла бы продвигать в Европе - сельхозпродукция, продукты питания - вступают в жесткую конкуренцию на европейском рынке. Не соответствуют европейским стандартам и, мягко говоря, никому не нужны. И то же самое по остальным позициям, то есть частично как-то работает, но явно ожидаемый эффект не достигнут. Гораздо больше потеряли и в деньгах, и в возможностях, чем приобрели от евроассоциации", - сказал Мартынов добавив, что несмотря на агрессивные заявления украинской власти, товарооборот между РФ и Украиной растет.Не удержавший Украину якорьНесмотря на заключенные ранее между ЕС и Украиной соглашения, по словам директора по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федора Лукьянова, речи о полной евроинтеграции Украины никогда не шло."Никто никогда не говорил, что они имели шанс войти в ЕС. В лучшем случае, самое оптимистичное заявление было (бывшего председателя Еврокомиссии) Жана-Клода Юнкера, что в ближайшие лет 25 лет речи об этом быть не может, а там посмотрим. Иными словами - нет. Так что все, что осталось от разговоров про евроинтеграцию в смысле вступления - это чистой воды политическая клоунада", - считает Лукьянов.При этом он отметил, что в плане сближения ЕС и Украины "происходит довольно много"."Евроассоциация дала определенный статус Украине, связала ее целым рядом экономических отношений, насколько они выгодны или невыгодны - отдельный вопрос, но в принципе Украина - страна, на которую Европа просто не может взять и махнуть рукой. Но этим, собственно, все и ограничивается. Дальше начинаются всякие пируэты, связанные с тем, что Украина настаивает на более тесном сближении и с Евросоюзом, и с НАТО, а Евросоюз и НАТО говорят о несоответствии целому ряду критериев: "Вот будете соответствовать, тогда…" - в общем, бесконечные танцы. В этом состоянии отношения пребывают и будут пребывать и дальше", - пояснил он.Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов напомнил, что евроассоциация проходила на Украине на фоне нарастания экономических и социальных проблем внутри страны, поэтому "сейчас можно сказать, что связи с ЕС не стали якорем, который смог бы удержать Украину на плаву"."Если посмотреть на экономическую динамику Украины за последние несколько лет, она одна из самых худших, если не самая худшая, на всем постсоветском пространстве. Украина вышла из СССР развитой промышленной державой с большим индустриальным, научно-техническим потенциалом, но удержать это в течение 30 лет не удалось, как, впрочем, не удалось сохранить и население - демографическая динамика тоже одна из наиболее тревожных на всем постсоветском пространстве", - добавил он.Интерес Евросоюза снижаетсяЛукьянов отметил, что визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев, который в Берлине приурочили к 30-летней годовщине независимости Украины во многом можно назвать символическим."Украина стала важнейшей частью ее политической повестки дня и ее наследия, минские договоренности в значительной степени продукт участия Меркель. Было бы странно, если бы она ушла просто так, тем более, что, как я понимаю, она приурочила свою поездку к празднованию 30-летия (независимости) Украины - это такая символическая веха, которую, конечно, западные политики должны как-то отметить. Независимость Украины, безусловно, в свое время была очень важным шагом к изменению всей геополитической ситуации в Европе", - считает Лукьянов.Эксперт напомнил, что отношения Украины и Евросоюза в 1990-е годы начинались в условиях, когда Евросоюз был на невероятном историческом подъеме."Казалось, что все возможно, в том числе и почти безграничное расширение. В какой-то момент стало понятно, примерно к концу 2000-х годов, что расширения серьезного больше не будет и уже предлагался статус ассоциации, но без вступления, и это привело к тому, что было семь лет назад. А сейчас уже следующий этап - когда понятно, что Евросоюз полностью замыкается на своих проблемах и Украину полностью и совсем не бросит, но степень интереса и готовности тратить ресурсы и силы на другие страны, не входящие в Евросоюз, сильно сократились", - заключил Лукьянов.Канцлер ФРГ Ангела Меркель 22 августа в ходе визита в Киев проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также возложит цветы к могиле Неизвестного солдата. В пятницу канцлер Меркель посетила Москву с визитом, который, по всей видимости, станет ее последней поездкой в РФ в этом статусе. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать.

https://ria.ru/20210821/ukraina-1746658180.html

https://ria.ru/20210821/ukraina-1746657390.html

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в мире, украина, федор лукьянов, российский совет по международным делам, соглашение об ассоциации ес и украины, алексей мартынов (политолог), андрей кортунов, ситуация на украине