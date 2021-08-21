https://ria.ru/20210821/tikhanovskaya-1746675945.html

Тихановская призвала МВФ заморозить выделенный Белоруссии миллиард долларов

Тихановская призвала МВФ заморозить выделенный Белоруссии миллиард долларов - РИА Новости, 21.08.2021

Тихановская призвала МВФ заморозить выделенный Белоруссии миллиард долларов

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская направила письма директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T15:02

2021-08-21T15:02

2021-08-21T15:02

в мире

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вильнюс

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александр лукашенко

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская направила письма директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет Йеллен с призывом заморозить один миллиард долларов, выделенных из денежных резервов специальных прав заимствования (СДР) в пользу Белоруссии в 2021 году."От имени народа Белоруссии, добивающегося демократических перемен в нашей стране, и представляя его интересы в отсутствие законного президента в Белоруссии, я призываю вас принять принципиальное решение и лишить нынешние белорусские власти доступа к выделенным СДР, в том числе путем блокирования их обмена на свободно используемые валюты", - говорится в письме Тихановской Георгиевой, опубликованном в Twitter.По мнению экс-кандидата в президенты Белоруссии, средства МВФ будут использованы правительством страны для "продолжения репрессий против гражданского общества."Тихановская призывает заморозить СДР до тех пор, пока не пройдут "свободные и справедливые" президентские выборы под международным наблюдением.В августе МВФ одобрил выделение 650 миллиардов долларов для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса: специальные права заимствования будут доступны всем членам фонда пропорционально их квотам. Белорусская оппозиция начала кампанию по лишению доступа властей Белоруссии к миллиарду долларов от МВФ, на который она может претендовать.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал, что Минск мог получить согласно своей квоте почти миллиард долларов кредита МВФ на борьбу с пандемией коронавируса, но заявил, что из-за действий оппозиции, выехавшей за рубеж и призывающей к широким международным экономическим санкциям против белорусских властей, не получит этих средств. Президент также говорил, что после отказа МВФ выделить средства Минску для борьбы с новым коронавирусом, белорусские власти хотели бы получить финансирование через Евразийский банк развития.Нацбанк (ЦБ) Белоруссии в конце марта 2020 года сообщал, что Минск ведет переговоры с МВФ относительно "быстрой" финансовой помощи в размере около 900 миллионов долларов в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации и пандемией COVID-19. Лукашенко тогда заявлял, что МВФ требует от республики введения карантина или комендантского часа, однако Белоруссия на это не пойдет. В сентябре фонд заявил, что не договорился с властями Белоруссии о предоставлении республике "быстрой" финансовой помощи. Там отмечали, что не требовали от Минска вводить карантин, самоизоляцию или режим локдауна, но ожидали гарантий шагов по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ.В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.

https://ria.ru/20210811/protasevich-1745407115.html

https://ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744861720.html

https://ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744839192.html

https://ria.ru/20210730/pechene-1743683678.html

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в мире, сша, вильнюс, белоруссия, центральный банк рф (цб рф), мвф, воз, александр лукашенко, джанет йеллен, светлана тихановская