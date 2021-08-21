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https://ria.ru/20210821/tikhanovskaya-1746675945.html
Тихановская призвала МВФ заморозить выделенный Белоруссии миллиард долларов
Тихановская призвала МВФ заморозить выделенный Белоруссии миллиард долларов - РИА Новости, 21.08.2021
Тихановская призвала МВФ заморозить выделенный Белоруссии миллиард долларов
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская направила письма директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T15:02
2021-08-21T15:02
в мире
сша
вильнюс
белоруссия
центральный банк рф (цб рф)
мвф
воз
александр лукашенко
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская направила письма директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет Йеллен с призывом заморозить один миллиард долларов, выделенных из денежных резервов специальных прав заимствования (СДР) в пользу Белоруссии в 2021 году."От имени народа Белоруссии, добивающегося демократических перемен в нашей стране, и представляя его интересы в отсутствие законного президента в Белоруссии, я призываю вас принять принципиальное решение и лишить нынешние белорусские власти доступа к выделенным СДР, в том числе путем блокирования их обмена на свободно используемые валюты", - говорится в письме Тихановской Георгиевой, опубликованном в Twitter.По мнению экс-кандидата в президенты Белоруссии, средства МВФ будут использованы правительством страны для "продолжения репрессий против гражданского общества."Тихановская призывает заморозить СДР до тех пор, пока не пройдут "свободные и справедливые" президентские выборы под международным наблюдением.В августе МВФ одобрил выделение 650 миллиардов долларов для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса: специальные права заимствования будут доступны всем членам фонда пропорционально их квотам. Белорусская оппозиция начала кампанию по лишению доступа властей Белоруссии к миллиарду долларов от МВФ, на который она может претендовать.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал, что Минск мог получить согласно своей квоте почти миллиард долларов кредита МВФ на борьбу с пандемией коронавируса, но заявил, что из-за действий оппозиции, выехавшей за рубеж и призывающей к широким международным экономическим санкциям против белорусских властей, не получит этих средств. Президент также говорил, что после отказа МВФ выделить средства Минску для борьбы с новым коронавирусом, белорусские власти хотели бы получить финансирование через Евразийский банк развития.Нацбанк (ЦБ) Белоруссии в конце марта 2020 года сообщал, что Минск ведет переговоры с МВФ относительно "быстрой" финансовой помощи в размере около 900 миллионов долларов в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации и пандемией COVID-19. Лукашенко тогда заявлял, что МВФ требует от республики введения карантина или комендантского часа, однако Белоруссия на это не пойдет. В сентябре фонд заявил, что не договорился с властями Белоруссии о предоставлении республике "быстрой" финансовой помощи. Там отмечали, что не требовали от Минска вводить карантин, самоизоляцию или режим локдауна, но ожидали гарантий шагов по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ.В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
https://ria.ru/20210811/protasevich-1745407115.html
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в мире, сша, вильнюс, белоруссия, центральный банк рф (цб рф), мвф, воз, александр лукашенко, джанет йеллен, светлана тихановская
15:02 21.08.2021
 
Тихановская призвала МВФ заморозить выделенный Белоруссии миллиард долларов

Тихановская призвала МВФ заморозить миллиард долларов СДР, выделенных Белоруссии в 2021 году

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© AP Photo / Robert Bumsted
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская направила письма директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет Йеллен с призывом заморозить один миллиард долларов, выделенных из денежных резервов специальных прав заимствования (СДР) в пользу Белоруссии в 2021 году.
"От имени народа Белоруссии, добивающегося демократических перемен в нашей стране, и представляя его интересы в отсутствие законного президента в Белоруссии, я призываю вас принять принципиальное решение и лишить нынешние белорусские власти доступа к выделенным СДР, в том числе путем блокирования их обмена на свободно используемые валюты", - говорится в письме Тихановской Георгиевой, опубликованном в Twitter.
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11 августа, 22:09
Протасевич рассказал, что думает о Тихановской
По мнению экс-кандидата в президенты Белоруссии, средства МВФ будут использованы правительством страны для "продолжения репрессий против гражданского общества."
Тихановская призывает заморозить СДР до тех пор, пока не пройдут "свободные и справедливые" президентские выборы под международным наблюдением.
В августе МВФ одобрил выделение 650 миллиардов долларов для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса: специальные права заимствования будут доступны всем членам фонда пропорционально их квотам. Белорусская оппозиция начала кампанию по лишению доступа властей Белоруссии к миллиарду долларов от МВФ, на который она может претендовать.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал, что Минск мог получить согласно своей квоте почти миллиард долларов кредита МВФ на борьбу с пандемией коронавируса, но заявил, что из-за действий оппозиции, выехавшей за рубеж и призывающей к широким международным экономическим санкциям против белорусских властей, не получит этих средств. Президент также говорил, что после отказа МВФ выделить средства Минску для борьбы с новым коронавирусом, белорусские власти хотели бы получить финансирование через Евразийский банк развития.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
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Нацбанк (ЦБ) Белоруссии в конце марта 2020 года сообщал, что Минск ведет переговоры с МВФ относительно "быстрой" финансовой помощи в размере около 900 миллионов долларов в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации и пандемией COVID-19. Лукашенко тогда заявлял, что МВФ требует от республики введения карантина или комендантского часа, однако Белоруссия на это не пойдет. В сентябре фонд заявил, что не договорился с властями Белоруссии о предоставлении республике "быстрой" финансовой помощи. Там отмечали, что не требовали от Минска вводить карантин, самоизоляцию или режим локдауна, но ожидали гарантий шагов по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
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В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 18:25
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В миреСШАВильнюсБелоруссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МВФВОЗАлександр ЛукашенкоДжанет ЙелленСветлана Тихановская
 
 
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