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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210821/shoygu-1746664272.html
В Казани открылась выставка работ Шойгу
В Казани открылась выставка работ Шойгу - РИА Новости, 21.08.2021
В Казани открылась выставка работ Шойгу
Выставка художественных работ министра обороны России, президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу "Творчество ради жизни" открылась в... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T12:02
2021-08-21T13:42
культура
казань
рустам минниханов
николай касимов
русское географическое общество
российская академия наук
россия
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КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Выставка художественных работ министра обороны России, президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу "Творчество ради жизни" открылась в Казани, часть экспонатов в следующем году продадут на аукционе, а вырученные деньги пожертвуют на помощь тяжелобольным детям.Как сообщают организаторы экспозиции, на ней представлены картины и рисунки с видами Сибири: художественные сюжеты отражают великолепие сибирской природы и самобытность сельских видов восточной части России. Работы написаны в различных техниках - карандаш, тушь, уголь, акварель, масло. Особое место в экспозиции занимают изделия из дерева - вазы, шкатулки и скульптуры. На выставке показано 100 произведений - 83 картины и 17 изделий из дерева.Экспозиция размещена в Казанском кремле, в Национальной художественной галерее "Хазине". Помимо ее осмотра можно также посетить открытый лекторий РГО. запланированы кинопоказы тематических документальных фильмов. В церемонии открытия выставки, которая будет работать до 12 сентября, приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и первый вице-президент РГО академик РАН Николай Касимов. Также состоялось памятное гашение маркированной почтовой карточки, выпущенной тиражом 10 тысяч экземпляров специально к выставке и иллюстрированной картиной Шойгу.Выставка организована в развитие благотворительной инициативы, в рамках которой на аукционе 14 мая для помощи больным детям были проданы 10 лотов - художественных произведений Шойгу. Вырученные от аукциона 40 миллионов рублей направлено на лечение и реабилитацию маленьких пациентов с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. На сегодняшний день израсходовано уже более 10 миллионов рублей из этой суммы, помощь получили 23 ребенка."Я в принципе знал, что Сергей Кужугетович талантливый, но не думал, что уровень и объемы его работ настолько большие... Это патриот страны, патриот своей родины. Если посмотреть все эти работы, они живые... Очень достойно, мирового уровня", - сказал журналистам президент Татарстана после осмотра выставки.Он также поблагодарил Шойгу за то, что его работы послужат во благо детей, которые нуждаются в помощи. "Это очень хорошая, правильная форма, когда эти работы служат во благо наших детей, которые нуждаются в помощи. Хотел бы поблагодарить официально Сергея Кужугетовича", - сказал Минниханов.
https://ria.ru/20210818/gibel-1746188947.html
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казань, рустам минниханов, николай касимов, русское географическое общество, российская академия наук, россия
12:02 21.08.2021 (обновлено: 13:42 21.08.2021)
 
В Казани открылась выставка работ Шойгу

Выставка работ Шойгу открылась в Казани, вырученные деньги пойдут на помощь больным детям

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке художественных работ министра обороны России, президента Русского географического общества Сергея Шойгу "Творчество ради жизни"
Посетительница на выставке художественных работ министра обороны России, президента Русского географического общества Сергея Шойгу Творчество ради жизни - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Выставка художественных работ министра обороны России, президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу "Творчество ради жизни" открылась в Казани, часть экспонатов в следующем году продадут на аукционе, а вырученные деньги пожертвуют на помощь тяжелобольным детям.
Как сообщают организаторы экспозиции, на ней представлены картины и рисунки с видами Сибири: художественные сюжеты отражают великолепие сибирской природы и самобытность сельских видов восточной части России. Работы написаны в различных техниках - карандаш, тушь, уголь, акварель, масло. Особое место в экспозиции занимают изделия из дерева - вазы, шкатулки и скульптуры. На выставке показано 100 произведений - 83 картины и 17 изделий из дерева.
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Экспозиция размещена в Казанском кремле, в Национальной художественной галерее "Хазине". Помимо ее осмотра можно также посетить открытый лекторий РГО. запланированы кинопоказы тематических документальных фильмов. В церемонии открытия выставки, которая будет работать до 12 сентября, приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и первый вице-президент РГО академик РАН Николай Касимов. Также состоялось памятное гашение маркированной почтовой карточки, выпущенной тиражом 10 тысяч экземпляров специально к выставке и иллюстрированной картиной Шойгу.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЭкспонаты на выставке художественных работ министра обороны России, президента Русского географического общества Сергея Шойгу "Творчество ради жизни"
Экспонаты на выставке художественных работ министра обороны России, президента Русского географического общества Сергея Шойгу Творчество ради жизни - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Экспонаты на выставке художественных работ министра обороны России, президента Русского географического общества Сергея Шойгу "Творчество ради жизни"
Выставка организована в развитие благотворительной инициативы, в рамках которой на аукционе 14 мая для помощи больным детям были проданы 10 лотов - художественных произведений Шойгу. Вырученные от аукциона 40 миллионов рублей направлено на лечение и реабилитацию маленьких пациентов с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. На сегодняшний день израсходовано уже более 10 миллионов рублей из этой суммы, помощь получили 23 ребенка.
"Я в принципе знал, что Сергей Кужугетович талантливый, но не думал, что уровень и объемы его работ настолько большие... Это патриот страны, патриот своей родины. Если посмотреть все эти работы, они живые... Очень достойно, мирового уровня", - сказал журналистам президент Татарстана после осмотра выставки.
Он также поблагодарил Шойгу за то, что его работы послужат во благо детей, которые нуждаются в помощи. "Это очень хорошая, правильная форма, когда эти работы служат во благо наших детей, которые нуждаются в помощи. Хотел бы поблагодарить официально Сергея Кужугетовича", - сказал Минниханов.
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КультураКазаньРустам МиннихановНиколай КасимовРусское географическое обществоРоссийская академия наукРоссия
 
 
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