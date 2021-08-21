https://ria.ru/20210821/shoygu-1746664272.html

В Казани открылась выставка работ Шойгу

В Казани открылась выставка работ Шойгу - РИА Новости, 21.08.2021

В Казани открылась выставка работ Шойгу

Выставка художественных работ министра обороны России, президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу "Творчество ради жизни" открылась в... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T12:02

2021-08-21T12:02

2021-08-21T13:42

культура

казань

рустам минниханов

николай касимов

русское географическое общество

российская академия наук

россия

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КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Выставка художественных работ министра обороны России, президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу "Творчество ради жизни" открылась в Казани, часть экспонатов в следующем году продадут на аукционе, а вырученные деньги пожертвуют на помощь тяжелобольным детям.Как сообщают организаторы экспозиции, на ней представлены картины и рисунки с видами Сибири: художественные сюжеты отражают великолепие сибирской природы и самобытность сельских видов восточной части России. Работы написаны в различных техниках - карандаш, тушь, уголь, акварель, масло. Особое место в экспозиции занимают изделия из дерева - вазы, шкатулки и скульптуры. На выставке показано 100 произведений - 83 картины и 17 изделий из дерева.Экспозиция размещена в Казанском кремле, в Национальной художественной галерее "Хазине". Помимо ее осмотра можно также посетить открытый лекторий РГО. запланированы кинопоказы тематических документальных фильмов. В церемонии открытия выставки, которая будет работать до 12 сентября, приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и первый вице-президент РГО академик РАН Николай Касимов. Также состоялось памятное гашение маркированной почтовой карточки, выпущенной тиражом 10 тысяч экземпляров специально к выставке и иллюстрированной картиной Шойгу.Выставка организована в развитие благотворительной инициативы, в рамках которой на аукционе 14 мая для помощи больным детям были проданы 10 лотов - художественных произведений Шойгу. Вырученные от аукциона 40 миллионов рублей направлено на лечение и реабилитацию маленьких пациентов с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. На сегодняшний день израсходовано уже более 10 миллионов рублей из этой суммы, помощь получили 23 ребенка."Я в принципе знал, что Сергей Кужугетович талантливый, но не думал, что уровень и объемы его работ настолько большие... Это патриот страны, патриот своей родины. Если посмотреть все эти работы, они живые... Очень достойно, мирового уровня", - сказал журналистам президент Татарстана после осмотра выставки.Он также поблагодарил Шойгу за то, что его работы послужат во благо детей, которые нуждаются в помощи. "Это очень хорошая, правильная форма, когда эти работы служат во благо наших детей, которые нуждаются в помощи. Хотел бы поблагодарить официально Сергея Кужугетовича", - сказал Минниханов.

https://ria.ru/20210818/gibel-1746188947.html

https://ria.ru/20210812/1990-e-1745455375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, рустам минниханов, николай касимов, русское географическое общество, российская академия наук, россия