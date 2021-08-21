МЧС оценило площадь, пройденную огнем в лесах Марий Эл
Площадь, пройденная огнем в лесах Марий Эл, за сутки выросла более чем на 770 гектаров
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВстречный отжиг на трассе "Вятка" в Республике Марий Эл
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Площадь, пройденная огнем в лесах Марий Эл, увеличилась почти до 900 гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что вечером 20 августа общая площадь 8 очагов лесных пожаров составила около 700 гектаров, за сутки площадь, пройденная огнем, увеличилась на 580 гектаров.
"Обстановка на 5.00 21 августа. Площадь, пройденная огнем, составляет 891,5 гектара. За сутки она увеличилась на 771,5 гектара", - говорится в сообщении.
С учётом складывающейся обстановки и наращивания сил и средств в Республику Марий Эл, выдвинулась аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Кировской области в составе 30 человек личного состава и 8 единиц техники.
На данный час в тушении принимают участие 1091 человек, 161 единица техники, из них от МЧС России - 136 человек, 33 единицы техники.
По информации единой дежурно-диспетчерской службы Медведевского района, 18 августа возник лесной пожар, который не удается локализовать по настоящее время. Существует угроза его распространения на населенные пункты, примыкающие к лесным массивам и находящиеся в 5-километровой зоне от кромки горения. Также создается угроза перехода лесного пожара на территорию Звениговского района республики. Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации.
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