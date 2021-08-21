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МЧС оценило площадь, пройденную огнем в лесах Марий Эл
МЧС оценило площадь, пройденную огнем в лесах Марий Эл - РИА Новости, 21.08.2021
МЧС оценило площадь, пройденную огнем в лесах Марий Эл
Площадь, пройденная огнем в лесах Марий Эл, увеличилась почти до 900 гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T10:14
2021-08-21T10:14
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика марий эл
природные пожары в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Площадь, пройденная огнем в лесах Марий Эл, увеличилась почти до 900 гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что вечером 20 августа общая площадь 8 очагов лесных пожаров составила около 700 гектаров, за сутки площадь, пройденная огнем, увеличилась на 580 гектаров.С учётом складывающейся обстановки и наращивания сил и средств в Республику Марий Эл, выдвинулась аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Кировской области в составе 30 человек личного состава и 8 единиц техники.На данный час в тушении принимают участие 1091 человек, 161 единица техники, из них от МЧС России - 136 человек, 33 единицы техники.По информации единой дежурно-диспетчерской службы Медведевского района, 18 августа возник лесной пожар, который не удается локализовать по настоящее время. Существует угроза его распространения на населенные пункты, примыкающие к лесным массивам и находящиеся в 5-километровой зоне от кромки горения. Также создается угроза перехода лесного пожара на территорию Звениговского района республики. Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика марий эл, природные пожары в россии
10:14 21.08.2021
 
МЧС оценило площадь, пройденную огнем в лесах Марий Эл

Площадь, пройденная огнем в лесах Марий Эл, за сутки выросла более чем на 770 гектаров

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВстречный отжиг на трассе "Вятка" в Республике Марий Эл
Встречный отжиг на трассе Вятка в Республике Марий Эл - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Площадь, пройденная огнем в лесах Марий Эл, увеличилась почти до 900 гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что вечером 20 августа общая площадь 8 очагов лесных пожаров составила около 700 гектаров, за сутки площадь, пройденная огнем, увеличилась на 580 гектаров.
"Обстановка на 5.00 21 августа. Площадь, пройденная огнем, составляет 891,5 гектара. За сутки она увеличилась на 771,5 гектара", - говорится в сообщении.
С учётом складывающейся обстановки и наращивания сил и средств в Республику Марий Эл, выдвинулась аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Кировской области в составе 30 человек личного состава и 8 единиц техники.
На данный час в тушении принимают участие 1091 человек, 161 единица техники, из них от МЧС России - 136 человек, 33 единицы техники.
По информации единой дежурно-диспетчерской службы Медведевского района, 18 августа возник лесной пожар, который не удается локализовать по настоящее время. Существует угроза его распространения на населенные пункты, примыкающие к лесным массивам и находящиеся в 5-километровой зоне от кромки горения. Также создается угроза перехода лесного пожара на территорию Звениговского района республики. Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации.
Тушение лесных пожаров в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 15:36
Прокуратура назвала причину лесного пожара в Марий Эл
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Марий ЭлПриродные пожары в России
 
 
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