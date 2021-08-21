https://ria.ru/20210821/pozhar-1746656401.html

МЧС оценило площадь, пройденную огнем в лесах Марий Эл

МЧС оценило площадь, пройденную огнем в лесах Марий Эл - РИА Новости, 21.08.2021

МЧС оценило площадь, пройденную огнем в лесах Марий Эл

Площадь, пройденная огнем в лесах Марий Эл, увеличилась почти до 900 гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T10:14

2021-08-21T10:14

2021-08-21T10:14

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика марий эл

природные пожары в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Площадь, пройденная огнем в лесах Марий Эл, увеличилась почти до 900 гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что вечером 20 августа общая площадь 8 очагов лесных пожаров составила около 700 гектаров, за сутки площадь, пройденная огнем, увеличилась на 580 гектаров.С учётом складывающейся обстановки и наращивания сил и средств в Республику Марий Эл, выдвинулась аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Кировской области в составе 30 человек личного состава и 8 единиц техники.На данный час в тушении принимают участие 1091 человек, 161 единица техники, из них от МЧС России - 136 человек, 33 единицы техники.По информации единой дежурно-диспетчерской службы Медведевского района, 18 августа возник лесной пожар, который не удается локализовать по настоящее время. Существует угроза его распространения на населенные пункты, примыкающие к лесным массивам и находящиеся в 5-километровой зоне от кромки горения. Также создается угроза перехода лесного пожара на территорию Звениговского района республики. Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20210820/pozhar-1746558279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика марий эл, природные пожары в россии