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Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики - РИА Новости, 21.08.2021
Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
Найти вкусные персики — непростая задача даже в сезон. Как не ошибиться с выбором, в интервью радио Sputnik рассказал агроном Владимир Викулов. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T04:10
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общество
фрукты
россия
владимир викулов
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Найти вкусные персики — непростая задача даже в сезон. Как не ошибиться с выбором, в интервью радио Sputnik рассказал агроном Владимир Викулов.По его словам, распространенный миф, что персики делятся на условных "мальчиков" (с выпуклостью на "макушке"), они якобы вкуснее, и "девочек" (с ямкой) не имеет отношения к реальности. При выборе фруктов обращать внимание нужно на другие признаки, прежде всего на сорт, посоветовал специалист.У каждого человека свои вкусы, продолжил Викулов: кто-то любит жесткие плоды, хрустящие и сочные, а кто-то предпочитает нежные, сладкие и тающие во рту. Но у всех хороших персиков есть одна общая черта — насыщенный аромат, отметил специалист."Момент, который многие упускают, — это аромат. На него стоит обращать внимание, поскольку практически не бывает такого, чтобы у персика или абрикоса был сильный и настоящий аромат, а сам он при этом был бы невкусным", — заверил агроном.
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общество, фрукты, россия, владимир викулов
04:10 21.08.2021
 
Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики

Агроном Викулов: при выборе персиков нужно обратить внимание на сорт и аромат

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПерсики
Персики - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Найти вкусные персики — непростая задача даже в сезон. Как не ошибиться с выбором, в интервью радио Sputnik рассказал агроном Владимир Викулов.
По его словам, распространенный миф, что персики делятся на условных "мальчиков" (с выпуклостью на "макушке"), они якобы вкуснее, и "девочек" (с ямкой) не имеет отношения к реальности. При выборе фруктов обращать внимание нужно на другие признаки, прежде всего на сорт, посоветовал специалист.

"Есть известный сорт персиков "белый лебедь", внешне он достаточно невзрачный и зачастую на него не обращают внимания. И таким образом упускают один из самых замечательных сортов. Хотя даже самый лучший сорт легко испортить, если он залежится. Или другой пример: самые первые персики, которые попадают на наши прилавки, — это сорт "краснощекий". Они яркие, румяные, но этот сорт — не самых лучших вкусовых качеств", — считает Викулов.

У каждого человека свои вкусы, продолжил Викулов: кто-то любит жесткие плоды, хрустящие и сочные, а кто-то предпочитает нежные, сладкие и тающие во рту. Но у всех хороших персиков есть одна общая черта — насыщенный аромат, отметил специалист.
"Момент, который многие упускают, — это аромат. На него стоит обращать внимание, поскольку практически не бывает такого, чтобы у персика или абрикоса был сильный и настоящий аромат, а сам он при этом был бы невкусным", — заверил агроном.
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