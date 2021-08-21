https://ria.ru/20210821/persik-1746643328.html

Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики

Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики - РИА Новости, 21.08.2021

Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики

Найти вкусные персики — непростая задача даже в сезон. Как не ошибиться с выбором, в интервью радио Sputnik рассказал агроном Владимир Викулов. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T04:10

2021-08-21T04:10

2021-08-21T04:10

общество

фрукты

россия

владимир викулов

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Найти вкусные персики — непростая задача даже в сезон. Как не ошибиться с выбором, в интервью радио Sputnik рассказал агроном Владимир Викулов.По его словам, распространенный миф, что персики делятся на условных "мальчиков" (с выпуклостью на "макушке"), они якобы вкуснее, и "девочек" (с ямкой) не имеет отношения к реальности. При выборе фруктов обращать внимание нужно на другие признаки, прежде всего на сорт, посоветовал специалист.У каждого человека свои вкусы, продолжил Викулов: кто-то любит жесткие плоды, хрустящие и сочные, а кто-то предпочитает нежные, сладкие и тающие во рту. Но у всех хороших персиков есть одна общая черта — насыщенный аромат, отметил специалист."Момент, который многие упускают, — это аромат. На него стоит обращать внимание, поскольку практически не бывает такого, чтобы у персика или абрикоса был сильный и настоящий аромат, а сам он при этом был бы невкусным", — заверил агроном.

https://ria.ru/20210611/khimoza-1736555356.html

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общество, фрукты, россия, владимир викулов