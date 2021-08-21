https://ria.ru/20210821/persik-1746643328.html
Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики - РИА Новости, 21.08.2021
Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
Найти вкусные персики — непростая задача даже в сезон. Как не ошибиться с выбором, в интервью радио Sputnik рассказал агроном Владимир Викулов. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T04:10
2021-08-21T04:10
2021-08-21T04:10
общество
фрукты
россия
владимир викулов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147323/00/1473230093_0:246:2765:1801_1920x0_80_0_0_1862882a0b7e4303d5b96cf983a17bb0.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Найти вкусные персики — непростая задача даже в сезон. Как не ошибиться с выбором, в интервью радио Sputnik рассказал агроном Владимир Викулов.По его словам, распространенный миф, что персики делятся на условных "мальчиков" (с выпуклостью на "макушке"), они якобы вкуснее, и "девочек" (с ямкой) не имеет отношения к реальности. При выборе фруктов обращать внимание нужно на другие признаки, прежде всего на сорт, посоветовал специалист.У каждого человека свои вкусы, продолжил Викулов: кто-то любит жесткие плоды, хрустящие и сочные, а кто-то предпочитает нежные, сладкие и тающие во рту. Но у всех хороших персиков есть одна общая черта — насыщенный аромат, отметил специалист."Момент, который многие упускают, — это аромат. На него стоит обращать внимание, поскольку практически не бывает такого, чтобы у персика или абрикоса был сильный и настоящий аромат, а сам он при этом был бы невкусным", — заверил агроном.
https://ria.ru/20210611/khimoza-1736555356.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/147323/00/1473230093_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_c18514f718c4d1ea988daae69486e866.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, фрукты, россия, владимир викулов
Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
Агроном Викулов: при выборе персиков нужно обратить внимание на сорт и аромат
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Найти вкусные персики — непростая задача даже в сезон. Как не ошибиться с выбором, в интервью радио Sputnik
рассказал агроном Владимир Викулов
.
По его словам, распространенный миф, что персики делятся на условных "мальчиков" (с выпуклостью на "макушке"), они якобы вкуснее, и "девочек" (с ямкой) не имеет отношения к реальности. При выборе фруктов обращать внимание нужно на другие признаки, прежде всего на сорт, посоветовал специалист.
"Есть известный сорт персиков "белый лебедь", внешне он достаточно невзрачный и зачастую на него не обращают внимания. И таким образом упускают один из самых замечательных сортов. Хотя даже самый лучший сорт легко испортить, если он залежится. Или другой пример: самые первые персики, которые попадают на наши прилавки, — это сорт "краснощекий". Они яркие, румяные, но этот сорт — не самых лучших вкусовых качеств", — считает Викулов.
У каждого человека свои вкусы, продолжил Викулов: кто-то любит жесткие плоды, хрустящие и сочные, а кто-то предпочитает нежные, сладкие и тающие во рту. Но у всех хороших персиков есть одна общая черта — насыщенный аромат, отметил специалист.
"Момент, который многие упускают, — это аромат. На него стоит обращать внимание, поскольку практически не бывает такого, чтобы у персика или абрикоса был сильный и настоящий аромат, а сам он при этом был бы невкусным", — заверил агроном.