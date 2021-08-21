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В Баку заявили об обстреле позиций со стороны армянских военных
В Баку заявили об обстреле позиций со стороны армянских военных - РИА Новости, 21.08.2021
В Баку заявили об обстреле позиций со стороны армянских военных
Минобороны Азербайджана заявило об очередном обстреле со стороны Армении. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T10:44
2021-08-21T11:46
в мире
армения
азербайджан
минобороны азербайджана
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БАКУ, 21 авг — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об очередном обстреле со стороны Армении.По данным ведомства, накануне вечером армянские военные открывали огонь из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов по позициям азербайджанской армии в направлении сел Йеллиджа и Истису Кяльбаджарского района, Гаралар Товузского района и Галакенд Гедабекского района, а также в районе села Чагадюз Ходжавендского района и города Шуша."Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями", — добавили в Минобороны.В Армении это сообщение пока не прокомментировали.Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля, сообщалось о погибших и раненых. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.Отношения между республиками остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
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в мире, армения, азербайджан, минобороны азербайджана
10:44 21.08.2021 (обновлено: 11:46 21.08.2021)
 
В Баку заявили об обстреле позиций со стороны армянских военных

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций со стороны армянских военных

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские пограничники
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
БАКУ, 21 авг — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об очередном обстреле со стороны Армении.
По данным ведомства, накануне вечером армянские военные открывали огонь из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов по позициям азербайджанской армии в направлении сел Йеллиджа и Истису Кяльбаджарского района, Гаралар Товузского района и Галакенд Гедабекского района, а также в районе села Чагадюз Ходжавендского района и города Шуша.
"Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями", — добавили в Минобороны.
В Армении это сообщение пока не прокомментировали.
Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля, сообщалось о погибших и раненых. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.
Отношения между республиками остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
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