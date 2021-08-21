https://ria.ru/20210821/karabakh-1746695676.html
Пашинян обсудил с Макроном карабахское урегулирование
Пашинян обсудил с Макроном карабахское урегулирование - РИА Новости, 21.08.2021
Пашинян обсудил с Макроном карабахское урегулирование
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в субботу вопросы карабахского урегулирования с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T19:43
2021-08-21T19:43
2021-08-21T19:43
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ЕРЕВАН, 21 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в субботу вопросы карабахского урегулирования с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Собеседники обсудили ситуацию в регионе (Южного Кавказа – ред.) и происходящие там процессы. Они отметили важность возобновления мирного процесса под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ для политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении на сайте правительства Армении.Франция наряду с Россией и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.Отмечается, что Пашинян высоко оценил усилия Макрона, направленные на установление в регионе долгосрочного мира и стабильности."Стороны затронули также вопросы армяно-французских двусторонних отношений и перспективы углубления сотрудничества в ряде сфер", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210722/karabakh-1742417076.html
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в мире, армения, азербайджан, эммануэль макрон, обсе, никол пашинян, цены на нефть, россия
Пашинян обсудил с Макроном карабахское урегулирование
Премьер-министр Армении Пашинян обсудил с президентом Франции Макроном карабахское урегулирование