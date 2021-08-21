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Пашинян обсудил с Макроном карабахское урегулирование
Пашинян обсудил с Макроном карабахское урегулирование - РИА Новости, 21.08.2021
Пашинян обсудил с Макроном карабахское урегулирование
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в субботу вопросы карабахского урегулирования с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T19:43
2021-08-21T19:43
в мире
армения
азербайджан
эммануэль макрон
обсе
никол пашинян
цены на нефть
россия
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ЕРЕВАН, 21 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в субботу вопросы карабахского урегулирования с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Собеседники обсудили ситуацию в регионе (Южного Кавказа – ред.) и происходящие там процессы. Они отметили важность возобновления мирного процесса под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ для политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении на сайте правительства Армении.Франция наряду с Россией и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.Отмечается, что Пашинян высоко оценил усилия Макрона, направленные на установление в регионе долгосрочного мира и стабильности."Стороны затронули также вопросы армяно-французских двусторонних отношений и перспективы углубления сотрудничества в ряде сфер", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210722/karabakh-1742417076.html
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в мире, армения, азербайджан, эммануэль макрон, обсе, никол пашинян, цены на нефть, россия
19:43 21.08.2021
 
Пашинян обсудил с Макроном карабахское урегулирование

Премьер-министр Армении Пашинян обсудил с президентом Франции Макроном карабахское урегулирование

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГород Степанакерт
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 21 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в субботу вопросы карабахского урегулирования с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Собеседники обсудили ситуацию в регионе (Южного Кавказа – ред.) и происходящие там процессы. Они отметили важность возобновления мирного процесса под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ для политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении на сайте правительства Армении.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Дополняется
Путин и Пашинян обсудили по телефону урегулирование ситуации в Карабахе
Франция наряду с Россией и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.
Отмечается, что Пашинян высоко оценил усилия Макрона, направленные на установление в регионе долгосрочного мира и стабильности.
"Стороны затронули также вопросы армяно-французских двусторонних отношений и перспективы углубления сотрудничества в ряде сфер", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян у штаба партии Гражданский договор в Ереване после завершения досрочных выборов в парламент Армении - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 21:46
Пашинян заявил о ключевой роли ОДКБ в безопасности Армении
 
В миреАрменияАзербайджанЭммануэль МакронОБСЕНикол ПашинянЦены на нефтьРоссия
 
 
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