"Тяжелый материал": Савичева назвала причину отсутствия концертов у Земфиры
© Фото : Дамир ЖукеновЮлия Савичева
© Фото : Дамир Жукенов
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Юлия Савичева ответила на жалобу Земфиры об отсутствии концертов в своем Instagram.
Савичева была удивлена, что певица столь бурно отреагировала на перенос и отмену выступлений. Ведь пандемия затронула всех артистов, и другие исполнители нашли выход из положения. Скорее всего дело в том, что публика не хочет слушать тяжелый и материал, уверена Савичева.
"Я вижу, что сложная музыка и упаднические настроения сейчас не идут. Что уж говорить, даже я устала страдать. Атмосфера безысходности и грусти достигла апогея. Людям нужна поддержка и позитив. Поэтому не вижу причин для удивления, когда концерты не происходят, если ты выпускаешь грустный, тяжелый материал", – написала Савичева.
Также Юлия отметила, что конкуренция в музыкальной сфере очень высока, и исполнители прошлых десятилетий должны обновлять свой репертуар актуальными вещами.
"Та музыка, которая была актуальна даже 10 лет назад, не актуальна сегодня. И даже с кипой хитов за плечами долго в профессии не продержишься, если ты не продолжишь и дальше выпускать актуальную музыку, а не ту, которая нравилась людям 15 лет назад", – отметила певица.
Ранее Земфира заявляла, что больше не хочет давать концертов, и что пандемия коронавируса "уничтожила ее профессию".
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