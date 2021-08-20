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Шоубиз
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"Тяжелый материал": Савичева назвала причину отсутствия концертов у Земфиры
"Тяжелый материал": Савичева назвала причину отсутствия концертов у Земфиры - РИА Новости, 20.08.2021
"Тяжелый материал": Савичева назвала причину отсутствия концертов у Земфиры
Юлия Савичева ответила на жалобу Земфиры об отсутствии концертов в своем Instagram. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T21:47
2021-08-20T21:47
шоубиз
земфира
юлия савичева
знаменитости
музыка
пандемия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Юлия Савичева ответила на жалобу Земфиры об отсутствии концертов в своем Instagram.Савичева была удивлена, что певица столь бурно отреагировала на перенос и отмену выступлений. Ведь пандемия затронула всех артистов, и другие исполнители нашли выход из положения. Скорее всего дело в том, что публика не хочет слушать тяжелый и материал, уверена Савичева. Также Юлия отметила, что конкуренция в музыкальной сфере очень высока, и исполнители прошлых десятилетий должны обновлять свой репертуар актуальными вещами.Ранее Земфира заявляла, что больше не хочет давать концертов, и что пандемия коронавируса "уничтожила ее профессию".
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земфира, юлия савичева, знаменитости, музыка, пандемия
21:47 20.08.2021
 

"Тяжелый материал": Савичева назвала причину отсутствия концертов у Земфиры

© Фото : Дамир ЖукеновЮлия Савичева
Юлия Савичева - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : Дамир Жукенов
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Юлия Савичева ответила на жалобу Земфиры об отсутствии концертов в своем Instagram.
Савичева была удивлена, что певица столь бурно отреагировала на перенос и отмену выступлений. Ведь пандемия затронула всех артистов, и другие исполнители нашли выход из положения. Скорее всего дело в том, что публика не хочет слушать тяжелый и материал, уверена Савичева.

"Я вижу, что сложная музыка и упаднические настроения сейчас не идут. Что уж говорить, даже я устала страдать. Атмосфера безысходности и грусти достигла апогея. Людям нужна поддержка и позитив. Поэтому не вижу причин для удивления, когда концерты не происходят, если ты выпускаешь грустный, тяжелый материал", – написала Савичева.

Также Юлия отметила, что конкуренция в музыкальной сфере очень высока, и исполнители прошлых десятилетий должны обновлять свой репертуар актуальными вещами.

"Та музыка, которая была актуальна даже 10 лет назад, не актуальна сегодня. И даже с кипой хитов за плечами долго в профессии не продержишься, если ты не продолжишь и дальше выпускать актуальную музыку, а не ту, которая нравилась людям 15 лет назад", – отметила певица.

Ранее Земфира заявляла, что больше не хочет давать концертов, и что пандемия коронавируса "уничтожила ее профессию".
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ШоубизЗемфираЮлия СавичеваЗнаменитостиМузыкапандемия
 
 
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