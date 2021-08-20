https://ria.ru/20210820/savicheva-1746560081.html

"Тяжелый материал": Савичева назвала причину отсутствия концертов у Земфиры

"Тяжелый материал": Савичева назвала причину отсутствия концертов у Земфиры - РИА Новости, 20.08.2021

"Тяжелый материал": Савичева назвала причину отсутствия концертов у Земфиры

Юлия Савичева ответила на жалобу Земфиры об отсутствии концертов в своем Instagram. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T21:47

2021-08-20T21:47

2021-08-20T21:47

шоубиз

земфира

юлия савичева

знаменитости

музыка

пандемия

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Юлия Савичева ответила на жалобу Земфиры об отсутствии концертов в своем Instagram.Савичева была удивлена, что певица столь бурно отреагировала на перенос и отмену выступлений. Ведь пандемия затронула всех артистов, и другие исполнители нашли выход из положения. Скорее всего дело в том, что публика не хочет слушать тяжелый и материал, уверена Савичева. Также Юлия отметила, что конкуренция в музыкальной сфере очень высока, и исполнители прошлых десятилетий должны обновлять свой репертуар актуальными вещами.Ранее Земфира заявляла, что больше не хочет давать концертов, и что пандемия коронавируса "уничтожила ее профессию".

https://ria.ru/20210624/zemfira-1738380936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земфира, юлия савичева, знаменитости, музыка, пандемия