https://ria.ru/20210819/zemfira-1746310548.html
Земфира заявила, что больше не хочет давать концерты
Земфира заявила, что больше не хочет давать концерты - РИА Новости, 19.08.2021
Земфира заявила, что больше не хочет давать концерты
Певица Земфира заявила, что у нее пропало желание давать концерты и работать вхолостую, пандемия коронавируса убила профессию певца. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:57
2021-08-19T10:57
2021-08-19T10:57
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Певица Земфира заявила, что у нее пропало желание давать концерты и работать вхолостую, пандемия коронавируса убила профессию певца.Земфира заявила, что не хочет давать концерты онлайн, так как все расходы ей приходится брать на себя."Мне нравится музицировать, иные репетиции круче, чем концерт… У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь как уж на сковородке, чтобы всех собрать. Результат? Ноль. Наверное я отчаялась", - написала она."Конечно, я буду продолжать писать... Но в концерты я больше не верю", - добавила исполнительница.В феврале Земфира после восьмилетнего перерыва выпустила альбом "Бордерлайн", состоящий из 12 треков. В июле певица выпустила мини-альбом "Ах", в который вошли четыре песни.
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земфира, шоу-бизнес, новости культуры, музыка
Земфира заявила, что больше не хочет давать концерты
Земфира: пандемия просто уничтожила мою профессию
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Певица Земфира заявила, что у нее пропало желание давать концерты и работать вхолостую, пандемия коронавируса убила профессию певца.
"Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу - ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией", - написала Земфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Земфира заявила, что не хочет давать концерты онлайн, так как все расходы ей приходится брать на себя.
"Мне нравится музицировать, иные репетиции круче, чем концерт… У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь как уж на сковородке, чтобы всех собрать. Результат? Ноль. Наверное я отчаялась", - написала она.
"Конечно, я буду продолжать писать... Но в концерты я больше не верю", - добавила исполнительница.
В феврале Земфира после восьмилетнего перерыва выпустила альбом "Бордерлайн", состоящий из 12 треков. В июле певица выпустила мини-альбом "Ах", в который вошли четыре песни.