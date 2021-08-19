https://ria.ru/20210819/zemfira-1746310548.html

Земфира заявила, что больше не хочет давать концерты

Земфира заявила, что больше не хочет давать концерты - РИА Новости, 19.08.2021

Земфира заявила, что больше не хочет давать концерты

Певица Земфира заявила, что у нее пропало желание давать концерты и работать вхолостую, пандемия коронавируса убила профессию певца. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T10:57

2021-08-19T10:57

2021-08-19T10:57

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земфира

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Певица Земфира заявила, что у нее пропало желание давать концерты и работать вхолостую, пандемия коронавируса убила профессию певца.Земфира заявила, что не хочет давать концерты онлайн, так как все расходы ей приходится брать на себя."Мне нравится музицировать, иные репетиции круче, чем концерт… У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь как уж на сковородке, чтобы всех собрать. Результат? Ноль. Наверное я отчаялась", - написала она."Конечно, я буду продолжать писать... Но в концерты я больше не верю", - добавила исполнительница.В феврале Земфира после восьмилетнего перерыва выпустила альбом "Бордерлайн", состоящий из 12 треков. В июле певица выпустила мини-альбом "Ах", в который вошли четыре песни.

https://ria.ru/20210730/zemfira-1743636126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земфира, шоу-бизнес, новости культуры, музыка