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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210820/pekha-1746547280.html
Адвокат Пьехи обвинил Малахова в манипуляции зрителями
Адвокат Пьехи обвинил Малахова в манипуляции зрителями - РИА Новости, 20.08.2021
Адвокат Пьехи обвинил Малахова в манипуляции зрителями
Адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин прокомментировал выпуск передачи "Андрей Малахов. Прямой Эфир", посвященный избиению сына певца. В интервью порталу... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:49
2021-08-20T15:49
шоубиз
дети
андрей малахов
сергей жорин
стас пьеха
знаменитости
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин прокомментировал выпуск передачи "Андрей Малахов. Прямой Эфир", посвященный избиению сына певца. В интервью порталу Teleprogramma.pro Жорин обвинил ведущего в манипуляции зрителями.Адвокат отметил, что за время эфира ведущий неоднократно повторил фразу: "Редакторы нашей передачи отсмотрели 500 гигабайт видео. И на нем не зафиксированы побои". Жорин отметил, что Малахов не раскрыл источник видеозаписи. Им мог быть Следственный комитет или поселок, или сама Ирина Безбородова.Также Жорин добавил, что в программе имели место манипуляции со справками.Ранее Безбородова подтвердила, что просила своего ребенка не дружить с сыном Пьехи, но она никого не избивала.
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дети, андрей малахов, сергей жорин, стас пьеха, знаменитости
15:49 20.08.2021
 

Адвокат Пьехи обвинил Малахова в манипуляции зрителями

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАдвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин отвечает на вопросы журналистов у здания Хамовнического суда Москвы. 13 августа 2018
Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин отвечает на вопросы журналистов у здания Хамовнического суда Москвы. 13 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин прокомментировал выпуск передачи "Андрей Малахов. Прямой Эфир", посвященный избиению сына певца. В интервью порталу Teleprogramma.pro Жорин обвинил ведущего в манипуляции зрителями.
Адвокат отметил, что за время эфира ведущий неоднократно повторил фразу: "Редакторы нашей передачи отсмотрели 500 гигабайт видео. И на нем не зафиксированы побои". Жорин отметил, что Малахов не раскрыл источник видеозаписи. Им мог быть Следственный комитет или поселок, или сама Ирина Безбородова.

"Третий вариант – его предоставила сама Безбородова, что кажется наиболее вероятным. И естественно, что, отсмотрев это компрометирующее видео, она удалила из него несколько секунд или минут. Безбородова же не принесет материалы, где она избивает ребенка, не станет пилить сук, на котором сидит", – заключил адвокат.

Также Жорин добавил, что в программе имели место манипуляции со справками.

"Наталья же не думала, что передача будет с определенным уклоном, и предоставила все необходимые медицинские документы. А справка из травмпункта была не полностью обнародована, ее обрезали", – добавил адвокат.

Ранее Безбородова подтвердила, что просила своего ребенка не дружить с сыном Пьехи, но она никого не избивала.
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