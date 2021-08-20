Адвокат Пьехи обвинил Малахова в манипуляции зрителями
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАдвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин отвечает на вопросы журналистов у здания Хамовнического суда Москвы. 13 августа 2018
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин прокомментировал выпуск передачи "Андрей Малахов. Прямой Эфир", посвященный избиению сына певца. В интервью порталу Teleprogramma.pro Жорин обвинил ведущего в манипуляции зрителями.
Адвокат отметил, что за время эфира ведущий неоднократно повторил фразу: "Редакторы нашей передачи отсмотрели 500 гигабайт видео. И на нем не зафиксированы побои". Жорин отметил, что Малахов не раскрыл источник видеозаписи. Им мог быть Следственный комитет или поселок, или сама Ирина Безбородова.
"Третий вариант – его предоставила сама Безбородова, что кажется наиболее вероятным. И естественно, что, отсмотрев это компрометирующее видео, она удалила из него несколько секунд или минут. Безбородова же не принесет материалы, где она избивает ребенка, не станет пилить сук, на котором сидит", – заключил адвокат.
Также Жорин добавил, что в программе имели место манипуляции со справками.
"Наталья же не думала, что передача будет с определенным уклоном, и предоставила все необходимые медицинские документы. А справка из травмпункта была не полностью обнародована, ее обрезали", – добавил адвокат.
Ранее Безбородова подтвердила, что просила своего ребенка не дружить с сыном Пьехи, но она никого не избивала.