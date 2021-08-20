https://ria.ru/20210820/pekha-1746547280.html

Адвокат Пьехи обвинил Малахова в манипуляции зрителями

Адвокат Пьехи обвинил Малахова в манипуляции зрителями - РИА Новости, 20.08.2021

Адвокат Пьехи обвинил Малахова в манипуляции зрителями

Адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин прокомментировал выпуск передачи "Андрей Малахов. Прямой Эфир", посвященный избиению сына певца. В интервью порталу... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T15:49

2021-08-20T15:49

2021-08-20T15:49

шоубиз

дети

андрей малахов

сергей жорин

стас пьеха

знаменитости

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин прокомментировал выпуск передачи "Андрей Малахов. Прямой Эфир", посвященный избиению сына певца. В интервью порталу Teleprogramma.pro Жорин обвинил ведущего в манипуляции зрителями.Адвокат отметил, что за время эфира ведущий неоднократно повторил фразу: "Редакторы нашей передачи отсмотрели 500 гигабайт видео. И на нем не зафиксированы побои". Жорин отметил, что Малахов не раскрыл источник видеозаписи. Им мог быть Следственный комитет или поселок, или сама Ирина Безбородова.Также Жорин добавил, что в программе имели место манипуляции со справками.Ранее Безбородова подтвердила, что просила своего ребенка не дружить с сыном Пьехи, но она никого не избивала.

https://ria.ru/20210818/pekha-1746212422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, андрей малахов, сергей жорин, стас пьеха, знаменитости