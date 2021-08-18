https://ria.ru/20210818/bezborodova-1746260882.html

Безбородова впервые высказалась об избиении сына Пьехи

Безбородова впервые высказалась об избиении сына Пьехи - РИА Новости, 18.08.2021

Безбородова впервые высказалась об избиении сына Пьехи

Ирина Безбородова впервые публично высказалась об избиении сына певца Стаса Пьехи в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T18:25

2021-08-18T18:25

2021-08-18T18:25

шоубиз

дети

андрей малахов

стас пьеха

знаменитости

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ирина Безбородова впервые публично высказалась об избиении сына певца Стаса Пьехи в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир".Безбородова подтвердила, что она попросила своего четырехлетнего сына Гришу не дружить с сыном Пьехи, поскольку за несколько дней до этого ребята вместе испачкали краской чужой дом. Также она попросила Петю не заходить к ним в коттедж. Однако никакого избиения не было.Она также призналась, что вышла из себя после того, как Петя проткнул бассейн, но принесла свои извинения.Пьеха не захотел взаимодействовать с соседкой по даче, отметив, что у нее могут быть серьезные психологические проблемы."Считаю, что мне не о чем говорить с человеком, который ударил моего сына", – категорично сказал певец.О том, что Петю избили стало известно 20 июля. Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.

https://ria.ru/20210818/pekha-1746212422.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, андрей малахов, стас пьеха, знаменитости