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Шоубиз
https://ria.ru/20210818/bezborodova-1746260882.html
Безбородова впервые высказалась об избиении сына Пьехи
Безбородова впервые высказалась об избиении сына Пьехи - РИА Новости, 18.08.2021
Безбородова впервые высказалась об избиении сына Пьехи
Ирина Безбородова впервые публично высказалась об избиении сына певца Стаса Пьехи в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T18:25
2021-08-18T18:25
шоубиз
дети
андрей малахов
стас пьеха
знаменитости
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ирина Безбородова впервые публично высказалась об избиении сына певца Стаса Пьехи в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир".Безбородова подтвердила, что она попросила своего четырехлетнего сына Гришу не дружить с сыном Пьехи, поскольку за несколько дней до этого ребята вместе испачкали краской чужой дом. Также она попросила Петю не заходить к ним в коттедж. Однако никакого избиения не было.Она также призналась, что вышла из себя после того, как Петя проткнул бассейн, но принесла свои извинения.Пьеха не захотел взаимодействовать с соседкой по даче, отметив, что у нее могут быть серьезные психологические проблемы."Считаю, что мне не о чем говорить с человеком, который ударил моего сына", – категорично сказал певец.О том, что Петю избили стало известно 20 июля. Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.
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дети, андрей малахов, стас пьеха, знаменитости
18:25 18.08.2021
 

Безбородова впервые высказалась об избиении сына Пьехи

© Россия 1/YoutubeСкриншот эфира с Андреем Малаховым про уголовное дело Пьехи
Скриншот эфира с Андреем Малаховым про уголовное дело Пьехи
© Россия 1/Youtube
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ирина Безбородова впервые публично высказалась об избиении сына певца Стаса Пьехи в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Безбородова подтвердила, что она попросила своего четырехлетнего сына Гришу не дружить с сыном Пьехи, поскольку за несколько дней до этого ребята вместе испачкали краской чужой дом. Также она попросила Петю не заходить к ним в коттедж. Однако никакого избиения не было.

"Я не толкала ребенка, а держала его за руку и вела к маме, потому что он выходил из моего дома. На тот момент Пете было запрещено заходить к нам в коттедж", – заявила Безбородова.

Она также призналась, что вышла из себя после того, как Петя проткнул бассейн, но принесла свои извинения.

"Я уже извинилась перед близкими Стаса 18 июля, когда все произошло, и мне жалко, что мы, взрослые, допустили эту ситуацию", – сказала Безбородова.

Пьеха не захотел взаимодействовать с соседкой по даче, отметив, что у нее могут быть серьезные психологические проблемы.
"Считаю, что мне не о чем говорить с человеком, который ударил моего сына", – категорично сказал певец.
О том, что Петю избили стало известно 20 июля. Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.
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