https://ria.ru/20210811/pekha-1745382749.html

"Плотно работает психолог": экс-жена Пьехи рассказала о самочувствии сына

"Плотно работает психолог": экс-жена Пьехи рассказала о самочувствии сына - РИА Новости, 11.08.2021

"Плотно работает психолог": экс-жена Пьехи рассказала о самочувствии сына

Бывшая жена Стаса Пьехи Наталья Горчакова в Instagram рассказала о самочувствии их сына. В прошлом месяце семилетний Петя был госпитализирован с ушибами и... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T18:48

2021-08-11T18:48

2021-08-11T18:48

шоубиз

стас пьеха

психолог

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бывшая жена Стаса Пьехи Наталья Горчакова в Instagram рассказала о самочувствии их сына. В прошлом месяце семилетний Петя был госпитализирован с ушибами и травмами.По словам модели, к полноценной жизни мальчик не вернулся. У него было диагностировано стрессовое расстройство. В результате у ребенка начались проблемы со сном, а также появились запреты на спортивные активности, в частности на занятия футболом и танцами. Из доступных физических нагрузок специалисты разрешили Пете только прогулки на свежем воздухе."К полноценной жизни сын не вернулся и вернется не скоро. С ним плотно работает психолог, которая сделала заключение о посттравматическом стрессовом расстройстве", — написала Горчакова.О том, что Петю избили стало известно 20 июля. Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Травмы были получены в результате конфликта с соседкой — женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Петя подружился с одним из ее троих детей, однако Безбородовой это не понравилось. Она запретила детям общаться. Петя обиделся и, по словам соседки, проткнул надувной бассейн. Безбородова отреагировала агрессивно — схватила мальчика за руку и толкнула на землю, в результате чего Петя сильно ударился головой.

https://ria.ru/20210721/pekha-1742251568.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стас пьеха, психолог