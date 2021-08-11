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"Плотно работает психолог": экс-жена Пьехи рассказала о самочувствии сына
"Плотно работает психолог": экс-жена Пьехи рассказала о самочувствии сына - РИА Новости, 11.08.2021
"Плотно работает психолог": экс-жена Пьехи рассказала о самочувствии сына
Бывшая жена Стаса Пьехи Наталья Горчакова в Instagram рассказала о самочувствии их сына. В прошлом месяце семилетний Петя был госпитализирован с ушибами и... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:48
2021-08-11T18:48
2021-08-11T18:48
шоубиз
стас пьеха
психолог
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бывшая жена Стаса Пьехи Наталья Горчакова в Instagram рассказала о самочувствии их сына. В прошлом месяце семилетний Петя был госпитализирован с ушибами и травмами.По словам модели, к полноценной жизни мальчик не вернулся. У него было диагностировано стрессовое расстройство. В результате у ребенка начались проблемы со сном, а также появились запреты на спортивные активности, в частности на занятия футболом и танцами. Из доступных физических нагрузок специалисты разрешили Пете только прогулки на свежем воздухе."К полноценной жизни сын не вернулся и вернется не скоро. С ним плотно работает психолог, которая сделала заключение о посттравматическом стрессовом расстройстве", — написала Горчакова.О том, что Петю избили стало известно 20 июля. Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Травмы были получены в результате конфликта с соседкой — женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Петя подружился с одним из ее троих детей, однако Безбородовой это не понравилось. Она запретила детям общаться. Петя обиделся и, по словам соседки, проткнул надувной бассейн. Безбородова отреагировала агрессивно — схватила мальчика за руку и толкнула на землю, в результате чего Петя сильно ударился головой.
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стас пьеха, психолог
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Бывшая жена Стаса Пьехи Наталья Горчакова в Instagram рассказала
о самочувствии их сына. В прошлом месяце семилетний Петя был госпитализирован с ушибами и травмами.
По словам модели, к полноценной жизни мальчик не вернулся. У него было диагностировано стрессовое расстройство. В результате у ребенка начались проблемы со сном, а также появились запреты на спортивные активности, в частности на занятия футболом и танцами. Из доступных физических нагрузок специалисты разрешили Пете только прогулки на свежем воздухе.
"К полноценной жизни сын не вернулся и вернется не скоро. С ним плотно работает психолог, которая сделала заключение о посттравматическом стрессовом расстройстве", — написала Горчакова.
О том, что Петю избили
стало известно 20 июля. Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Травмы были получены в результате конфликта с соседкой — женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Петя подружился с одним из ее троих детей, однако Безбородовой это не понравилось. Она запретила детям общаться.
Петя обиделся и, по словам соседки, проткнул надувной бассейн. Безбородова отреагировала агрессивно — схватила мальчика за руку и толкнула на землю, в результате чего Петя сильно ударился головой.