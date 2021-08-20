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НАТО объявила о завершении миссии в Афганистане

НАТО объявила о завершении миссии в Афганистане - РИА Новости, 20.08.2021

НАТО объявила о завершении миссии в Афганистане

НАТО завершила свою миссию в Афганистане, союзники сейчас находятся только на территории аэропорта Кабула, заявил по итогам видеоконференции глав МИД альянса... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T19:12

2021-08-20T19:12

2021-08-20T19:12

захват власти в афганистане талибами

в мире

йенс столтенберг

талибан

афганистан

нато

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БРЮССЕЛЬ, 20 авг - РИА Новости. НАТО завершила свою миссию в Афганистане, союзники сейчас находятся только на территории аэропорта Кабула, заявил по итогам видеоконференции глав МИД альянса генсек Йенс Столтенберг."НАТО завершила свою военную миссию в Афганистане. Союзники теперь находятся на территории аэропорта. Разные страны сделали все возможное для вывода всех сил и возвращения всего оборудования", - сказал он.Столтенберг пояснил, что каждая страна отвечала за доставленное в Афганистан вооружение и оборудование. "Что-то было уничтожено. Но что-то осталось на месте", - сказал генсек, отвечая на вопрос о том, что будет с оборудованием союзников после завершения миссии в Афганистане."Ряд стран-союзников выступили на сегодняшней встрече с предложением принять афганцев у себя. Если нам удастся их эвакуировать, то есть страны, которые готовы их принять временно или на более постоянной основе. Они также заявили о готовности направить за ними самолеты", - сказал он."Дипломатическое признание новых властей будет зависеть от того, какими будут их будущие действия, но важно поддерживать контакты на местах уже сейчас, это делают некоторые из наших союзников", - сказал он.Столтенберг пояснил, что такие контакты полезны, например, для организации передвижения людей в аэропорт Кабула и общего контроля за обстановкой.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html

афганистан

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в мире, йенс столтенберг, талибан, афганистан, нато