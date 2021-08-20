НАТО объявила о завершении миссии в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 20 авг - РИА Новости. НАТО завершила свою миссию в Афганистане, союзники сейчас находятся только на территории аэропорта Кабула, заявил по итогам видеоконференции глав МИД альянса генсек Йенс Столтенберг."НАТО завершила свою военную миссию в Афганистане. Союзники теперь находятся на территории аэропорта. Разные страны сделали все возможное для вывода всех сил и возвращения всего оборудования", - сказал он.Столтенберг пояснил, что каждая страна отвечала за доставленное в Афганистан вооружение и оборудование. "Что-то было уничтожено. Но что-то осталось на месте", - сказал генсек, отвечая на вопрос о том, что будет с оборудованием союзников после завершения миссии в Афганистане."Ряд стран-союзников выступили на сегодняшней встрече с предложением принять афганцев у себя. Если нам удастся их эвакуировать, то есть страны, которые готовы их принять временно или на более постоянной основе. Они также заявили о готовности направить за ними самолеты", - сказал он."Дипломатическое признание новых властей будет зависеть от того, какими будут их будущие действия, но важно поддерживать контакты на местах уже сейчас, это делают некоторые из наших союзников", - сказал он.Столтенберг пояснил, что такие контакты полезны, например, для организации передвижения людей в аэропорт Кабула и общего контроля за обстановкой.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
БРЮССЕЛЬ, 20 авг - РИА Новости.НАТО завершила свою миссию в Афганистане, союзники сейчас находятся только на территории аэропорта Кабула, заявил по итогам видеоконференции глав МИД альянса генсек Йенс Столтенберг.
"НАТО завершила свою военную миссию в Афганистане. Союзники теперь находятся на территории аэропорта. Разные страны сделали все возможное для вывода всех сил и возвращения всего оборудования", - сказал он.
Столтенберг пояснил, что каждая страна отвечала за доставленное в Афганистан вооружение и оборудование. "Что-то было уничтожено. Но что-то осталось на месте", - сказал генсек, отвечая на вопрос о том, что будет с оборудованием союзников после завершения миссии в Афганистане.
"Ряд стран-союзников выступили на сегодняшней встрече с предложением принять афганцев у себя. Если нам удастся их эвакуировать, то есть страны, которые готовы их принять временно или на более постоянной основе. Они также заявили о готовности направить за ними самолеты", - сказал он.
"Дипломатическое признание новых властей будет зависеть от того, какими будут их будущие действия, но важно поддерживать контакты на местах уже сейчас, это делают некоторые из наших союзников", - сказал он.
Столтенберг пояснил, что такие контакты полезны, например, для организации передвижения людей в аэропорт Кабула и общего контроля за обстановкой.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.