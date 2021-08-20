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Госдеп назвал страны, предложившие помощь для эвакуации из Афганистана
Госдеп назвал страны, предложившие помощь для эвакуации из Афганистана - РИА Новости, 20.08.2021
Госдеп назвал страны, предложившие помощь для эвакуации из Афганистана
Одиннадцать европейских и азиатских стран, включая Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, готовы предоставить свою территорию для транзита людей, которых... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T23:29
2021-08-20T23:31
в мире
азия
европа
афганистан
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Одиннадцать европейских и азиатских стран, включая Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, готовы предоставить свою территорию для транзита людей, которых эвакуируют из Афганистана, сообщил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс."Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан или участвуют, или вскоре присоединятся к транзиту американцев и в некоторых случаях иных категорий эвакуируемых через свою территорию", - сказал он.Переполненность авиабазы в Катаре вынудила в пятницу американские власти на шесть-семь часов остановить эвакуационные рейсы из Кабула и искать новые транзитные пункты.Прайс сказал, что первый рейс уже приземлился на авиабазе "Рамштайн" в Германии.Он также перечислил страны, включая Украину, которые предложили ту или иную помощь в переселении афганцев из групп риска.
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в мире, азия, европа, афганистан
23:29 20.08.2021 (обновлено: 23:31 20.08.2021)
 
Госдеп назвал страны, предложившие помощь для эвакуации из Афганистана

Госдеп сообщил об 11 странах, предложивших территорию для эвакуации из Афганистана

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Одиннадцать европейских и азиатских стран, включая Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, готовы предоставить свою территорию для транзита людей, которых эвакуируют из Афганистана, сообщил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.
"Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан или участвуют, или вскоре присоединятся к транзиту американцев и в некоторых случаях иных категорий эвакуируемых через свою территорию", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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Переполненность авиабазы в Катаре вынудила в пятницу американские власти на шесть-семь часов остановить эвакуационные рейсы из Кабула и искать новые транзитные пункты.
Прайс сказал, что первый рейс уже приземлился на авиабазе "Рамштайн" в Германии.
Он также перечислил страны, включая Украину, которые предложили ту или иную помощь в переселении афганцев из групп риска.
 
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