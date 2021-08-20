12:23 20.08.2021 (обновлено: 12:27 20.08.2021)
Власти назвали причину загрязнения воды на Байкале
Власти Иркутской области: цианобактерии стали причиной изменения цвета воды в бухтах Байкала
© Фото : Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратураСотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов вблизи мыса Бурхан на Ольхоне
© Фото : Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура
ИРКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Цианобактерии, которые еще называют сине-зелеными водорослями, стали причиной изменения цвета воды в бухтах Байкала возле острова Ольхон и поселка Песчанка, сообщил в пятницу журналистам руководитель Службы государственного экологического надзора Иркутской области Николай Сафронов.
Ранее сообщалось, что Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит проверку после появления в социальных сетях видеороликов об изменении цвета воды в ряде бухт Байкала и появлении на поверхности озера вблизи острова Ольхон маслянистой пленки. Специалисты Лимнологического института СО РАН обнаружили в пробах лакокрасочные загрязнения. По словам руководителя Службы государственного экологического надзора Иркутской области Николая Сафронова, предварительные исследования других надзорных ведомств эту информацию не подтверждают.
"То, что мы видим на видео - это цианобактерии, которые, когда живут имеют зеленый цвет, когда умирают, обретают синеватый оттенок. И лимнологи нам это тоже подтверждают… Это фауна Байкала, с такой ситуацией мы сталкивались два года назад в Баргузинском районе Бурятии. Что были выявлены лакокрасочные загрязнения на пляже острова Ольхон, не исключено, что там было локальное загрязнение", - сказал Сафронов.
Он также отметил, что ситуация находится на контроле губернатора региона. Пробы воды с мест загрязнения дополнительно направлены в лабораторию Росприроднадзора в Новосибирск.
Информацию о том, что в воде не обнаружены следы загрязнений нефтепродуктами, подтвердил журналистам и заместитель директора Филиала "Востсибрегионводхоз" Юрий Вельдяев. Ведомство также проводило собственное исследование проб воды. По его словам, полная ясность в этот вопрос будет внесена в понедельник, когда станут известны окончательные результаты лабораторных исследований, проведенных Росприроднадзором.
В настоящее время на Байкале ведется круглосуточный мониторинг состояния воды, в том числе с воздуха. Никаких видимых изменений цвета и загрязнений не обнаружено.
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