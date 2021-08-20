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Власти назвали причину загрязнения воды на Байкале
Власти назвали причину загрязнения воды на Байкале - РИА Новости, 20.08.2021
Власти назвали причину загрязнения воды на Байкале
Цианобактерии, которые еще называют сине-зелеными водорослями, стали причиной изменения цвета воды в бухтах Байкала возле острова Ольхон и поселка Песчанка,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:23
2021-08-20T12:27
баргузинский район
новосибирск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
российская академия наук
ольхон
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ИРКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Цианобактерии, которые еще называют сине-зелеными водорослями, стали причиной изменения цвета воды в бухтах Байкала возле острова Ольхон и поселка Песчанка, сообщил в пятницу журналистам руководитель Службы государственного экологического надзора Иркутской области Николай Сафронов.Ранее сообщалось, что Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит проверку после появления в социальных сетях видеороликов об изменении цвета воды в ряде бухт Байкала и появлении на поверхности озера вблизи острова Ольхон маслянистой пленки. Специалисты Лимнологического института СО РАН обнаружили в пробах лакокрасочные загрязнения. По словам руководителя Службы государственного экологического надзора Иркутской области Николая Сафронова, предварительные исследования других надзорных ведомств эту информацию не подтверждают."То, что мы видим на видео - это цианобактерии, которые, когда живут имеют зеленый цвет, когда умирают, обретают синеватый оттенок. И лимнологи нам это тоже подтверждают… Это фауна Байкала, с такой ситуацией мы сталкивались два года назад в Баргузинском районе Бурятии. Что были выявлены лакокрасочные загрязнения на пляже острова Ольхон, не исключено, что там было локальное загрязнение", - сказал Сафронов.Он также отметил, что ситуация находится на контроле губернатора региона. Пробы воды с мест загрязнения дополнительно направлены в лабораторию Росприроднадзора в Новосибирск.Информацию о том, что в воде не обнаружены следы загрязнений нефтепродуктами, подтвердил журналистам и заместитель директора Филиала "Востсибрегионводхоз" Юрий Вельдяев. Ведомство также проводило собственное исследование проб воды. По его словам, полная ясность в этот вопрос будет внесена в понедельник, когда станут известны окончательные результаты лабораторных исследований, проведенных Росприроднадзором.В настоящее время на Байкале ведется круглосуточный мониторинг состояния воды, в том числе с воздуха. Никаких видимых изменений цвета и загрязнений не обнаружено.
https://radiosputnik.ria.ru/20210811/razliv-1745391916.html
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баргузинский район
новосибирск
ольхон
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баргузинский район, новосибирск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), российская академия наук, ольхон
12:23 20.08.2021 (обновлено: 12:27 20.08.2021)
 
Власти назвали причину загрязнения воды на Байкале

Власти Иркутской области: цианобактерии стали причиной изменения цвета воды в бухтах Байкала

© Фото : Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратураСотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов вблизи мыса Бурхан на Ольхоне
Сотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов вблизи мыса Бурхан на Ольхоне - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура
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ИРКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Цианобактерии, которые еще называют сине-зелеными водорослями, стали причиной изменения цвета воды в бухтах Байкала возле острова Ольхон и поселка Песчанка, сообщил в пятницу журналистам руководитель Службы государственного экологического надзора Иркутской области Николай Сафронов.
Ранее сообщалось, что Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит проверку после появления в социальных сетях видеороликов об изменении цвета воды в ряде бухт Байкала и появлении на поверхности озера вблизи острова Ольхон маслянистой пленки. Специалисты Лимнологического института СО РАН обнаружили в пробах лакокрасочные загрязнения. По словам руководителя Службы государственного экологического надзора Иркутской области Николая Сафронова, предварительные исследования других надзорных ведомств эту информацию не подтверждают.
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"То, что мы видим на видео - это цианобактерии, которые, когда живут имеют зеленый цвет, когда умирают, обретают синеватый оттенок. И лимнологи нам это тоже подтверждают… Это фауна Байкала, с такой ситуацией мы сталкивались два года назад в Баргузинском районе Бурятии. Что были выявлены лакокрасочные загрязнения на пляже острова Ольхон, не исключено, что там было локальное загрязнение", - сказал Сафронов.
Он также отметил, что ситуация находится на контроле губернатора региона. Пробы воды с мест загрязнения дополнительно направлены в лабораторию Росприроднадзора в Новосибирск.
Информацию о том, что в воде не обнаружены следы загрязнений нефтепродуктами, подтвердил журналистам и заместитель директора Филиала "Востсибрегионводхоз" Юрий Вельдяев. Ведомство также проводило собственное исследование проб воды. По его словам, полная ясность в этот вопрос будет внесена в понедельник, когда станут известны окончательные результаты лабораторных исследований, проведенных Росприроднадзором.
В настоящее время на Байкале ведется круглосуточный мониторинг состояния воды, в том числе с воздуха. Никаких видимых изменений цвета и загрязнений не обнаружено.
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