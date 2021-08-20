https://ria.ru/20210820/baykal-1746520033.html

Власти назвали причину загрязнения воды на Байкале

Власти назвали причину загрязнения воды на Байкале - РИА Новости, 20.08.2021

Власти назвали причину загрязнения воды на Байкале

Цианобактерии, которые еще называют сине-зелеными водорослями, стали причиной изменения цвета воды в бухтах Байкала возле острова Ольхон и поселка Песчанка,... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:23

2021-08-20T12:23

2021-08-20T12:27

баргузинский район

новосибирск

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

российская академия наук

ольхон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743094166_0:293:1686:1241_1920x0_80_0_0_c46500aa208396750cf9c4309ce52446.jpg

ИРКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Цианобактерии, которые еще называют сине-зелеными водорослями, стали причиной изменения цвета воды в бухтах Байкала возле острова Ольхон и поселка Песчанка, сообщил в пятницу журналистам руководитель Службы государственного экологического надзора Иркутской области Николай Сафронов.Ранее сообщалось, что Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит проверку после появления в социальных сетях видеороликов об изменении цвета воды в ряде бухт Байкала и появлении на поверхности озера вблизи острова Ольхон маслянистой пленки. Специалисты Лимнологического института СО РАН обнаружили в пробах лакокрасочные загрязнения. По словам руководителя Службы государственного экологического надзора Иркутской области Николая Сафронова, предварительные исследования других надзорных ведомств эту информацию не подтверждают."То, что мы видим на видео - это цианобактерии, которые, когда живут имеют зеленый цвет, когда умирают, обретают синеватый оттенок. И лимнологи нам это тоже подтверждают… Это фауна Байкала, с такой ситуацией мы сталкивались два года назад в Баргузинском районе Бурятии. Что были выявлены лакокрасочные загрязнения на пляже острова Ольхон, не исключено, что там было локальное загрязнение", - сказал Сафронов.Он также отметил, что ситуация находится на контроле губернатора региона. Пробы воды с мест загрязнения дополнительно направлены в лабораторию Росприроднадзора в Новосибирск.Информацию о том, что в воде не обнаружены следы загрязнений нефтепродуктами, подтвердил журналистам и заместитель директора Филиала "Востсибрегионводхоз" Юрий Вельдяев. Ведомство также проводило собственное исследование проб воды. По его словам, полная ясность в этот вопрос будет внесена в понедельник, когда станут известны окончательные результаты лабораторных исследований, проведенных Росприроднадзором.В настоящее время на Байкале ведется круглосуточный мониторинг состояния воды, в том числе с воздуха. Никаких видимых изменений цвета и загрязнений не обнаружено.

https://radiosputnik.ria.ru/20210811/razliv-1745391916.html

https://ria.ru/20210804/prud-1744417133.html

баргузинский район

новосибирск

ольхон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баргузинский район, новосибирск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), российская академия наук, ольхон