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Прокуратура начала проверку из-за сообщений о загрязнении воды на Байкале
Прокуратура начала проверку из-за сообщений о загрязнении воды на Байкале - РИА Новости, 16.08.2021
Прокуратура начала проверку из-за сообщений о загрязнении воды на Байкале
Пробы воды, взятой вблизи поселка Песчанка на Байкале, где обнаружено загрязнение, направлены на лабораторное исследование, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:59
2021-08-16T15:08
происшествия
иркутская область
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
российская академия наук
байкал
ольхон
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ИРКУТСК, 16 авг - РИА Новости. Пробы воды, взятой вблизи поселка Песчанка на Байкале, где обнаружено загрязнение, направлены на лабораторное исследование, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Наталья Рягузова.Очевидцы сняли видео вблизи поселка Песчанка на Байкале, где вода приобрела не характерный для озера мутно-зеленый цвет."По данному факту Байкальской природоохранной прокуратурой начата проверка. Мы разбираемся. Пока рано говорить о характере загрязнения. Будем ждать официальных результатов исследования проб воды, которые в настоящее время отобраны и направлены в лабораторию", - сообщила собеседница агентства.Ранее выявленное загрязнение в акватории Байкала вблизи острова Ольхон специалисты Лимнологического института СО РАН определили, как результат разлива лакокрасочной продукции. По словам Натальи Рягузовой, на основании одного этого исследования прокуратура не может делать официальные выводы, необходимо дождаться результатов анализа проб Росприроднадзором."Опираться только на исследования лимнологов мы не можем. Этимологию загрязнения они не выявили. Пока лакокраска - это один из вариантов", - сказала Рягузова.Она отметила, что сотрудники прокуратуры обратились в межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области с просьбой ускорить исследование проб воды.
https://ria.ru/20210727/razliv-1743095063.html
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происшествия, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), российская академия наук, байкал, ольхон
14:59 16.08.2021 (обновлено: 15:08 16.08.2021)
 
Прокуратура начала проверку из-за сообщений о загрязнении воды на Байкале

Байкальская природоохранная прокуратура начала проверку из-за сообщений о загрязнении воды в озере

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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ИРКУТСК, 16 авг - РИА Новости. Пробы воды, взятой вблизи поселка Песчанка на Байкале, где обнаружено загрязнение, направлены на лабораторное исследование, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Наталья Рягузова.
Очевидцы сняли видео вблизи поселка Песчанка на Байкале, где вода приобрела не характерный для озера мутно-зеленый цвет.
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"По данному факту Байкальской природоохранной прокуратурой начата проверка. Мы разбираемся. Пока рано говорить о характере загрязнения. Будем ждать официальных результатов исследования проб воды, которые в настоящее время отобраны и направлены в лабораторию", - сообщила собеседница агентства.
Ранее выявленное загрязнение в акватории Байкала вблизи острова Ольхон специалисты Лимнологического института СО РАН определили, как результат разлива лакокрасочной продукции. По словам Натальи Рягузовой, на основании одного этого исследования прокуратура не может делать официальные выводы, необходимо дождаться результатов анализа проб Росприроднадзором.
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"Опираться только на исследования лимнологов мы не можем. Этимологию загрязнения они не выявили. Пока лакокраска - это один из вариантов", - сказала Рягузова.
Она отметила, что сотрудники прокуратуры обратились в межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области с просьбой ускорить исследование проб воды.
 
ПроисшествияИркутская областьФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Российская академия наукБайкалОльхон
 
 
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