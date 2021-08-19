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Экономическая ситуация на Украине

Экономическая ситуация на Украине - РИА Новости, 19.08.2021

Экономическая ситуация на Украине

В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны. Эксперты отмечают, что экономика государства значительно деградировала за годы независимости. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T09:00

2021-08-19T09:00

2021-08-19T09:00

справки

история

украина

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владимир зеленский

андрей дещица

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В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны. Эксперты отмечают, что экономика государства значительно деградировала за годы независимости.Украина занимала третье место в СССР по территории, второе (после РСФСР) по численности населения, по объему промышленной товарной продукции, по стоимости основных производственных фондов. Однако тридцать лет рыночной независимости стали для Украины трагическим путем разрушения. Бывшая советская республика, которая обладала в 1991 году значительным экономическим, научным и человеческим потенциалом, превратилась в бедную страну с деиндустриализованной экономикой, разрушенной инфраструктурой и деградировавшей социальной сферой.Украина является едва ли не единственной страной постсоветского пространства, так и не вышедшей на экономический уровень конца 1980-х и начала 1990-х годов. За годы независимости экономика Украины "пережила" несколько очень тяжелых кризисов – в первой половине 1990-х, кризисы 2008-2009 и 2014-2015 годов. ВВППо данным Всемирного банка, в 1990 году, когда была подписана Декларация о государственном суверенитете, ВВП Украины на душу населения составлял 3965 долларов (данные ВБ рассчитаны по курсу доллара на 2010 год). Сразу после этого началось стремительное падение благосостояния украинцев – к моменту подписания Акта провозглашения независимости в 1991 году показатель упал до 3624 долларов, а к 1998 году рухнул до 1686 долларов. К 2020 году ВВП на душу населения на Украине составил лишь 3115 долларов, а максимальное за годы независимости значение в 3322 доллара было достигнуто в 2008 году. Если в 1990 году Украина по уровню ВВП на душу населения занимала шестое место среди бывших союзных республик (отставая от России, Казахстана, Эстонии, Латвии и Литвы), то сегодня ее обогнали Белоруссия, Азербайджан, Армения и Туркмения, а также Грузия (последняя на момент распада СССР находилась с Украиной по подушному ВВП почти на равных).Государственный долгПокрывать дефицит бюджета приходится за счет заимствований. На конец декабря 2020 года государственный долг Украины достиг сокрушительной суммы в 2,5 триллиона гривен (89,6 миллиарда долларов). Это 62,5% от валового внутреннего продукта страны за год. В частности, за 2020 год госдолг вырос на 532,9 миллиарда гривен. Это больше, чем расходы на все пенсии, вместе взятые, за 2020 год (бюджет Пенсионного фонда Украины в 2020 году составлял 489,6 миллиарда гривен). Госдолг вырос за счет внутренних заимствований (одна треть), внешних заимствований (4,2 миллиарда долларов) и курсовой разницы. По состоянию на 30 июля 2021 года общий государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,514 триллиона гривен или 92,52 миллиарда долларов. Это 258,31% по отношению к доходам общего фонда государственного бюджета Украины в 2021 году.Общие выплаты по государственному долгу в 2021 году должны составить 64,42% от доходов общего фонда Государственного бюджета Украины или 627,05 миллиарда гривен (21,548 миллиарда долларов). Национальная валютаНациональная валюта за время своего существования в 14 раз обесценилась по отношению к доллару. В 1996 году, после введения в оборот, ее официальный курс к доллару составлял 1,8 гривны. Однако в 1998, 2008 и 2014 годах гривна пережила серьезные девальвации. В августе 1998 года гривна обесценилась почти в три раза, после чего курс стал более 5 гривен за доллар и оставался на таком уровне 10 лет.Из-за глобального финансового кризиса 2008 года курс гривны упал с 5,1 до 8 гривен за доллар. На таком уровне он продержался до зимы 2014 года – после отстранения от власти президента Виктора Януковича гривна начала быстро падать и достигла 10 гривен за доллар.В течение всего 2014 года гривна продолжала терять свою стоимость, а в конце года курс обвалился до 15-16 гривен за доллар. 26 февраля 2015 года курс гривны достиг исторического минимума – более 30 гривен за доллар. Однако впоследствии гривна укрепилась.По данным Нацбанка Украины на 17 августа 2021 года, курс гривны к доллару составляет 26,65. ПромышленностьПо словам директора Института новейших государств Алексея Мартынова, Украина после распада СССР имела "самые лучшие стартовые условия для того, чтобы стать успешным, динамично развивающимся государством".На Украине имелись созданные при Советском Союзе производство ракетно-космической техники, мощный военно-промышленный комплекс, авиационная промышленность, электротехническое машиностроение, производство оборудования для горной и металлургической промышленности, химическое машиностроение, приборостроение, станкостроение, кораблестроение, автомобилестроение, энергетическое машиностроение и радиоэлектронная промышленность, высокоразвитое производство продуктов питания и крупнотоварное сельское хозяйство. Однако за тридцать лет, по словам Мартынова, "все это разбазарено, распродано, разорвано по частям". На Украине еще с момента провозглашения независимости интересы отечественного производителя неоднократно приносились в жертву абстрактным политическим лозунгам, за которыми стояли клановые предпочтения и некомпетентность. Так, например, в 2008 году Украина вступила в ВТО на заведомо невыгодных условиях главным образом из-за стремления получить членство в организации раньше России.При этом о защите внутреннего рынка от дешевых импортных товаров никто даже не вспомнил.Дальнейшая деиндустриализация Украины – это результат подписания Соглашения об ассоциации и создании Зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским союзом. Следствием этого стал разрыв кооперационных связей с РФ и странами СНГ.Объективные причины спада в промышленности – снижение экономической и инвестиционной активности на внутреннем рынке и одновременное сокращение продаж на ключевом для украинского машиностроения российском рынке. После 2014 года у большинства промышленных предприятий радикально изменилась структура рынков сбыта, и не всем удалось перестроиться. Многие сегменты украинского машиностроения не смогли переориентироваться на экспорт. В товарной структуре экспорта удельный вес продукции машиностроения сократился с 18,9%, или 12,9 миллиарда долларов (в 2012 году), до 9,9%, или 4,3 миллиарда долларов (в 2017 году). Вслед за обвалом высокотехнологичного экспорта в ряде регионов Украины практически остановилось промышленное производство. В 2014 году остановил производство Львовский автобусный завод: последний крупный заказ на предприятии разместил Донецкий городской совет в июне 2013 года.В 2018 году Запорожский автомобилестроительный завод, который был лидером украинского автопрома, выпустил только 118 автомобилей, в основном собранных на заказ небольшими партиями по отдельным контрактам. В том же году предприятие запустило процедуру банкротства.Концерн "Антонов", из цехов которого вышла гордость украинского авиастроения – Ан-225 "Мрия", с 2016 по 2019 год не выпустил ни одного самолета. Последние заказы, поступившие от Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии, были отозваны из-за сомнений в возможности завода их выполнить. Поставленные на Кубу самолеты Ан-158 в настоящий момент не осуществляют полеты из-за отсутствия запчастей: их завод получал из России. Крупнейшее украинское двигателестроительное предприятие "Мотор Сич" – лидер советского двигателестроения, после распада СССР сохранил тесные связи с Россией, благодаря чему не просто оставался на плаву в 1990-е годы, а стал одним из самых успешных в украинском ОПК. Россия покупала почти 80% продукции завода. Проблемы на "Мотор Сич" начались сразу после госпереворота в 2014 году. Компании пришлось прекратить сотрудничество с Россией, в результате она понесла большие убытки. На предприятии началась передача технологий, продажа оборудования и сворачивание производства. Надеясь спасти завод, в 2018 году более 50% акций "Мотор Сич" продали частной китайской компании. Но украинский суд наложил арест на сделку. В Киеве не хотели терять контроль над компанией и обвинили президента "Мотор Сич" в попытках вывести мощности завода за границу. Эксперты склоняются к версии, что это произошло под чутким руководством кураторов из США. В конце марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, предусматривающее национализацию завода "Мотор Сич". В 2018 году был признан банкротом и в июле 2021 года официально ликвидирован Черноморский судостроительный завод в Николаеве – основанный в 1897 году и бывший в советские годы флагманом отечественного судостроения, где выпускались наиболее высокотехнологичные корабли (ракетные крейсеры, авианосцы).Погрязли в долгах государственные предприятия Украины, имеющие отношение к оборонно-промышленному комплексу. К началу 2021 года задолженность по кредитам Киевского бронетанкового завода составляла 74 миллиона гривен, Житомирского – 76 миллионов гривен, Львовского – 79 миллионов гривен, предприятия "Спецтехноэкспорт" – 894 миллиона гривен. "Антонов" должен 424 миллиона гривен и оформил новый кредит на три миллиарда. Харьковский авиазавод в просроченных долгах на 2,3 миллиарда гривен. Именно спад в промышленности приводит к тому, что ВВП Украины в течение всего этого времени теряет от 0,6 до 2,6% ежеквартально. По подсчетам Нацбанка, в последней четверти 2020 года промышленность была единственной из шести основных отраслей, которые внесли отрицательный вклад в общее изменение ВВП. Падение промышленности в 2020 году на 5,2% стало определяющим в торможении экономики в целом на 4%.Объемы реализации продукции в денежном измерении тоже уменьшаются – в 2020 году они сократились в целом по промышленности на 1,5 миллиарда гривен. А пять ведущих отраслей – угледобыча, добыча газа и нефти, металлургия, машиностроение и производство кокса – понесли наибольшие потери.Загруженность производственных мощностей промышленных предприятий продолжает уменьшаться, в начале 2021 года она снизилась в целом по отрасли до 63,8%. В январе 2021 года, по данным Госстата Украины, предприятия были обеспечены заказами в среднем лишь на 4,3 месяца работы, а производители кокса и продуктов нефтепереработки, деревообрабатывающие предприятия – на срок менее двух месяцев. Развивающиеся направленияОпределенные успехи у страны имеются в сельском хозяйстве, а точнее, в растениеводстве. Если в 1990 году на Украине собрали 51 миллион тонн зерна, то в 2019 году этот показатель составил 74,3 миллиона тонн. Однако рост валового сбора зерновых обусловлен увеличением засеиваемых площадей – за счет роста распашки земель (что в перспективе ведет к их истощению), а также сокращения площадей, отведенных под другие культуры (например, овощи открытого грунта и т.п.). В числе достижений также развитие индустрии разработки программного обеспечения.По состоянию на 2019 год на Украине работали свыше 750 компаний такого рода, которые совокупно зарабатывали около двух миллиардов долларов в год (для сравнения: аналогичный показатель для России в 2018 году составил 3,07 миллиарда долларов). Уровень жизни населенияНезависимая Украина стала чрезвычайно бедной страной. По данным Киевского международного института социологии (КМИС), 14,1% украинцев считают себя нищими (то есть их дохода не хватает даже на еду), 43,1% могут купить лишь элементарные продукты питания, еще 32,8% после трат на одежду и еду не могут позволить себе более значимых покупок. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), на Украине недоедают почти 10 миллионов человек, причем острую нехватку пищи испытывают 1,1 миллиона человек (на 200 тысяч больше, чем при прошлой оценке того же фонда), а по сведениям вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, на начало 2021 года за чертой бедности оказались свыше 19 миллионов украинцев – более половины фактического населения страны. В стране отмечается рост тарифов на услуги ЖКХ. На конец первого полугодия 2021 года коммунальные тарифы в Украине выросли в цене на 36,4% по сравнению с июнем 2020 года: газ подорожал почти в три раза – индекс инфляции природного газа составил 275,3%; электроэнергия за год выросла в цене на 36,6%; стоимость отопления за год выросла на 13,9%; горячая вода за год выросла на 13,9%; водоснабжение – на 11%; водоотведение подорожало на 17,5%; услуги по содержанию и ремонту жилья выросли в цене на 7,9%; содержание домов и придомовых территорий подорожало на 3,7%. Рост коммунальных услуг опережает рост реальных доходов населения. По данным Минэкономики, средняя номинальная зарплата на Украине в феврале 2021 года составляла 12 549 гривен, что лишь на 15,7% больше, чем в феврале 2020 года. С 2014 года задолженность населения по оплате ЖКХ выросла почти в шесть раз. По мнению экспертов, в 2021 году цены на Украине будут расти вдвое быстрее, чем в 2020 году. Темпы роста цен в 2021 году могут приблизиться к 10% – такого не было с 2018 года.За минувшие несколько лет тема роста цен на Украине постепенно уходила из внимания.В 2019 году потребительская инфляция была 4,1%, в 2020 году – 5%. Но в 2021 ситуация изменилась. В частности, уже в июне 2021 года индекс потребительских цен на продукты питания равнялся 9,8%. По данным Государственной службы статистики Украины, за последний год (если сравнивать с показателями лета 2020 года) сахар в стране подорожал на 83,5%, подсолнечное масло – на 79%, яйца – на 33%, хлеб – на 16%, мясо – на 11%, а макароны – на 9,3%.МиграцияВ стране отмечается отток населения. Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее итогам население страны составляло 48,24 миллиона постоянных жителей. С тех пор ни одной официальной переписи не было. Поэтому доподлинно неизвестно, сколько именно человек проживает на территории страны.Максимум численности населения Украины был отмечен в 1993 году, когда она достигла 52,2 миллиона человек. Начиная с этого года регистрируется постоянное сокращение численности как городского, так и сельского населения. За годы независимости население Украины сократилось с 51,838 миллиона в 1990 году до 41,762 миллиона на середину 2020 года. Это по данным официальной статистики. По результатам электронной переписи населения, проведенной правительством Алексея Гончарука, в конце 2019 года на Украине жили 37 миллионов 289 тысяч человек. За 30 лет население страны (без учета Крыма и неподконтрольных правительству районов Донбасса) сократилось более чем на 14,5 миллиона человек. Миллионы людей эмигрировали или уехали на заработки в Россию, Европу, США. Только в Польше, как сообщил украинский посол Андрей Дещица, с 2014 года число заробитчан (трудовых мигрантов) выросло в два-три раза, и сейчас в этой стране работают порядка полутора миллионов украинцев. При этом, по данным того же Дещицы, лишь 600 тысяч из них имеют официальное разрешение на трудоустройство. Трудовая миграция связана с тем, что сегодня на Украине зафиксирован самый высокий уровень безработицы с 2013 года, официально – 10,5%. Согласно последнему отчету ООН "Основные показатели международной миграции на 2020 год", число мигрантов из Украины в 2020 году составило почти пять миллионов человек. Эти данные подтверждают и в Институте демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины.ДемографияСогласно данным Государственной службы статистики Украины, уровень рождаемости в стране за 30 лет ее независимости упал более чем в два раза. Самый высокий показатель рождаемости на Украине наблюдался в 1990 году (657,2 тысячи), а в следующем, 1991 году, родилось уже 630,8 тысячи детей.Первый демографический провал произошел в стране в самом начале нового века. Так, в 2000 году на Украине родилось 385,1 тысячи малышей, в 2001 году – 376,5 тысячи.После этого уровень рождаемости в стране постепенно возрастал. Рост в значительной мере был связан с высокими, по украинским стандартам, выплатами при рождении ребенка. В 2013 году при рождении первого малыша государство выплачивало 29,8 тысячи гривен (3,7 тысячи долларов по курсу 8 гривен за доллар), на второго – 59,7 тысячи гривен (почти 7,5 тысячи долларов), на третьего и следующего ребенка – 119, 4 тысячи гривен (около 15 тысячи долларов). Однако сформированное после "майдана" правительство Арсения Яценюка решило сокращать расходы государственного бюджета.После 1 июня 2014 года помощь при рождении выплачивается в размере, который не зависит от того, какой по счету ребенок в семье. Размер выплаты за рождение ребенка был установлен на уровне 41 280 гривен. На сегодня в долларовом эквиваленте это около 1,5 тысячи долларов. И, несмотря на инфляцию, размер государственной помощи на рождение ребенка ни разу не пересматривался. Уровень рождаемости начал стремительно падать и в 2020 году достиг минимального показателя за все годы независимости страны. В 2020 году родилось 293 457 малышей, для сравнения в 2010 году – 497 689.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, история, украина, ссср, арсений яценюк, владимир зеленский, андрей дещица