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"С Россией было лучше": что происходит с украинской "оборонкой"
Передача технологий, продажа оборудования и сворачивание производства — проблемы на крупнейшем украинском двигателестроительном предприятии "Мотор Сич" начались РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T08:00
2020-09-05T08:00
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
мотор сич
украина
безопасность
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Николай Протопопов.</strong> Передача технологий, продажа оборудования и сворачивание производства — проблемы на крупнейшем украинском двигателестроительном предприятии "Мотор Сич" начались сразу после госпереворота в 2014-м. Компания прекратила сотрудничество с Россией и понесла большие убытки. Последние несколько лет за "Мотор Сич" борются инвесторы из КНР, которым сильно мешают американские покровители Киева: на днях госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность планами продажи завода Китаю. Чем закончится история с последним гигантом украинской "оборонки" — в материале РИА Новости.Былое лидерствоЛидер советского двигателестроения "Мотор Сич" после распада СССР сохранил тесные связи с Россией, благодаря чему не просто оставался на плаву в 1990-е, а стал одним из самых успешных в украинском ОПК. Россия покупала почти 80 процентов продукции завода.Все изменилось в 2014-м, когда новые киевские власти потребовали разорвать с восточным соседом все контакты. Президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией и поставки продукции двойного назначения, в том числе вертолетных и авиационных двигателей. При этом в Киеве прекрасно осознавали, что прекращение торговых отношений с Москвой вызовет безработицу и закрытие многих промышленных предприятий.Руководство "Мотор Сич" какое-то время пыталось продлить поставки хотя бы по действующим контрактам. Озвучивали даже идеи совместных предприятий. Однако реализовать их по понятным причинам не удалось. Дороги российского авиапрома и "Мотор Сич" окончательно разошлись.Компания прекратила поставки в Россию всех изделий — двигателей для самолетов и вертолетов, газотурбинных двигателей для крылатых ракет, отказалась от сервисного сопровождения техники и понесла колоссальные убытки. А Москве пришлось срочно налаживать полное импортозамещение в такой сложной и наукоемкой отрасли, как двигателестроение."Разрыв отношений серьезно повлиял на выполнение программ гособоронзаказа, — напоминает РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — К счастью, программу импортозамещения удалось успешно реализовать. Сегодня все наши вертолеты оснащаются отечественными двигателями. А украинское предприятие потеряло большой рынок сбыта".Так, российские специалисты уже к середине 2015-го освоили производство двигателя ВК-2500 для Ми-8 и Ми-17. На эти же силовые установки заменили украинские ТВЗ-117, которые ставили на ударные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник". Предприятия "Ростеха" наладили выпуск двигателей Д-18Т для тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".Указания с ЗападаНадеясь спасти предприятие, в 2018-м более 50 процентов акций "Мотор Сич" продали частной китайской компании. Но украинский суд наложил арест на сделку. В Киеве не хотели терять контроль над компанией и обвинили президента "Мотор Сич" в попытках вывести мощности завода за границу. Эксперты склоняются к версии, что это произошло под чутким руководством кураторов из США.На самом деле производственные мощности "Мотор Сич" Китай интересуют мало. Пекину необходимы только технологии — уникальная научная база в области авиационного двигателестроения, которая формировалась десятки лет."Китайцы создают собственную двигателестроительную промышленность на высоком, качественном уровне, — объясняет Леонков. — Они практически с нуля хотят сразу перепрыгнуть в двигатели четвертого-пятого поколений. Попытки сделать силовые установки для самолетов J-20 не удаются — пока они летают на российских. Китайцы вели переговоры с "Мотор Сич", чтобы совместно наладить производство. И, понятное дело, американцы принялись вставлять палки в колеса. Ведь любое усиление Пекина действует на Вашингтон, как красная тряпка на быка".В США прекрасно знают, что как только в руки китайцев попадает какая-либо технология, они ее очень быстро осваивают и налаживают серийный выпуск. В пример Леонков привел кораблестроительную отрасль. По объемам и темпам Пекин тут сильно опережает Вашингтон. Американцев это отнюдь не радует, ведь КНР для них главный геополитический противник."С точки зрения экономики "Мотор Сич" для Вашингтона не настолько крупное предприятие, ради которого стоило бы напрягаться, — добавляет Леонков. — Белый дом из принципа мешает Пекину получить технологии. Экономические и технические возможности позволят китайцам быстро поставить на конвейер авиадвигатели и, соответственно, вертолетную технику. И США могут лишиться ведущих позиций в вертолетостроении — китайцы насытят рынки, на которых сейчас американцы чувствуют себя достаточно вольготно".По словам члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, Китай поставил перед собой задачу построить корпорацию, превосходящую "Боинг", чтобы обрести независимость от американской авиационной техники."США используют преимущество в авиастроении для шантажа: если у какой-либо страны нет самолетов собственного производства, то Белый дом в любую секунду может лишить ее крыльев, — отмечает эксперт. — Китай пытается диверсифицировать производство, хочет создать полноценный авиационный парк и уйти от зависимости".Добить остаткиВ начале августа суд второй раз наложил арест на акции "Мотор Сич". Прокуратура переформулировала обвинение на "государственную измену". Предприятие пока остается в подвешенном состоянии.Впрочем, даже если топ-менеджменту удастся урегулировать дело с продажей акций, особой выгоды ни компания, ни оборонная промышленность Украины не получат."Они выручат какие-то деньги, которые тут же потратят на оплату траншей по кредитам, — объясняет Леонков. — Гораздо выгодней было дружить с Россией. Были налажены прочные интеграционные связи, рабочие места, люди получали высокую по украинским меркам зарплату, у них было надежное предсказуемое будущее. Теперь всего этого нет".Отметим, что "Мотор Сич" — не единственное предприятие, серьезно пострадавшее после разрыва отношений с Россией. Например, "Южмаш" — один из ведущих представителей ракетно-космической отрасли СССР, а впоследствии Украины — потерял более полумиллиарда рублей. В 2014-м исполнение контрактов по ракетам "Зенит" остановилось — компания лишилась денежных поступлений, что привело к задолженности перед собственными сотрудниками и поставщиками электроэнергии. Сейчас у "Южмаша" нет средств даже на утилизацию высокотоксичного топлива гептил. Приходится массово сокращать персонал, а заказы от государства не поступают уже пять лет.Еще одна жертва украинской политики — Харьковский танковый завод имени Малышева. После госпереворота бывший промышленный гигант также прекратил сотрудничество с Россией. Первый же зарубежный контракт на поставку 54 танков Т-84У "Оплот" Таиланду с треском провалился — украинцы не смогли собрать ни одного танка. В итоге Таиланд разорвал сделку и купил бронетехнику у китайцев.Пострадало и госпредприятие "Антонов". Более 150 российских компаний поставляли комплектующие для среднемагистрального самолета Ан-148 — планировалось, что завод изготовит для стран СНГ почти 600 таких машин. Москва и Киев даже договорились о строительстве сборочной линии в Воронеже. Теперь комплектующих нет, и "Антонов" уже который год не может продать ни одного самолета.
https://ria.ru/20200828/vmsu-1576384285.html
https://ria.ru/20200620/1573202554.html
https://ria.ru/20180717/1524714864.html
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россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), мотор сич, украина, безопасность

"С Россией было лучше": что происходит с украинской "оборонкой"

08:00 05.09.2020
7784
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛегкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1 на международной специализированной выставке "Оружие и безопасность - 2019" в Киеве.
Легкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1 на международной специализированной выставке Оружие и безопасность - 2019 в Киеве. - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Передача технологий, продажа оборудования и сворачивание производства — проблемы на крупнейшем украинском двигателестроительном предприятии "Мотор Сич" начались сразу после госпереворота в 2014-м. Компания прекратила сотрудничество с Россией и понесла большие убытки. Последние несколько лет за "Мотор Сич" борются инвесторы из КНР, которым сильно мешают американские покровители Киева: на днях госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность планами продажи завода Китаю. Чем закончится история с последним гигантом украинской "оборонки" — в материале РИА Новости.

Былое лидерство

Лидер советского двигателестроения "Мотор Сич" после распада СССР сохранил тесные связи с Россией, благодаря чему не просто оставался на плаву в 1990-е, а стал одним из самых успешных в украинском ОПК. Россия покупала почти 80 процентов продукции завода.
Все изменилось в 2014-м, когда новые киевские власти потребовали разорвать с восточным соседом все контакты. Президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией и поставки продукции двойного назначения, в том числе вертолетных и авиационных двигателей. При этом в Киеве прекрасно осознавали, что прекращение торговых отношений с Москвой вызовет безработицу и закрытие многих промышленных предприятий.
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Руководство "Мотор Сич" какое-то время пыталось продлить поставки хотя бы по действующим контрактам. Озвучивали даже идеи совместных предприятий. Однако реализовать их по понятным причинам не удалось. Дороги российского авиапрома и "Мотор Сич" окончательно разошлись.
Компания прекратила поставки в Россию всех изделий — двигателей для самолетов и вертолетов, газотурбинных двигателей для крылатых ракет, отказалась от сервисного сопровождения техники и понесла колоссальные убытки. А Москве пришлось срочно налаживать полное импортозамещение в такой сложной и наукоемкой отрасли, как двигателестроение.
© Фото : запорожская ОГАПрезентация первого украинского вертолета "Надежда" компании "Мотор Сич". 19 августа 2017
Презентация первого украинского вертолета Надежда компании Мотор Сич. 19 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : запорожская ОГА
Презентация первого украинского вертолета "Надежда" компании "Мотор Сич". 19 августа 2017
"Разрыв отношений серьезно повлиял на выполнение программ гособоронзаказа, — напоминает РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — К счастью, программу импортозамещения удалось успешно реализовать. Сегодня все наши вертолеты оснащаются отечественными двигателями. А украинское предприятие потеряло большой рынок сбыта".
Так, российские специалисты уже к середине 2015-го освоили производство двигателя ВК-2500 для Ми-8 и Ми-17. На эти же силовые установки заменили украинские ТВЗ-117, которые ставили на ударные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник". Предприятия "Ростеха" наладили выпуск двигателей Д-18Т для тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".
© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкДвигатель Д-18Т в цехе ОАО "Мотор Сич" в Запорожье
Двигатель Д-18Т в цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Двигатель Д-18Т в цехе ОАО "Мотор Сич" в Запорожье

Указания с Запада

Надеясь спасти предприятие, в 2018-м более 50 процентов акций "Мотор Сич" продали частной китайской компании. Но украинский суд наложил арест на сделку. В Киеве не хотели терять контроль над компанией и обвинили президента "Мотор Сич" в попытках вывести мощности завода за границу. Эксперты склоняются к версии, что это произошло под чутким руководством кураторов из США.
На самом деле производственные мощности "Мотор Сич" Китай интересуют мало. Пекину необходимы только технологии — уникальная научная база в области авиационного двигателестроения, которая формировалась десятки лет.
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"Китайцы создают собственную двигателестроительную промышленность на высоком, качественном уровне, — объясняет Леонков. — Они практически с нуля хотят сразу перепрыгнуть в двигатели четвертого-пятого поколений. Попытки сделать силовые установки для самолетов J-20 не удаются — пока они летают на российских. Китайцы вели переговоры с "Мотор Сич", чтобы совместно наладить производство. И, понятное дело, американцы принялись вставлять палки в колеса. Ведь любое усиление Пекина действует на Вашингтон, как красная тряпка на быка".
В США прекрасно знают, что как только в руки китайцев попадает какая-либо технология, они ее очень быстро осваивают и налаживают серийный выпуск. В пример Леонков привел кораблестроительную отрасль. По объемам и темпам Пекин тут сильно опережает Вашингтон. Американцев это отнюдь не радует, ведь КНР для них главный геополитический противник.
© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкВ цехе предприятия в Запорожье
В цеху предприятия в Запорожье - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Марина Лысцева
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В цехе предприятия в Запорожье
"С точки зрения экономики "Мотор Сич" для Вашингтона не настолько крупное предприятие, ради которого стоило бы напрягаться, — добавляет Леонков. — Белый дом из принципа мешает Пекину получить технологии. Экономические и технические возможности позволят китайцам быстро поставить на конвейер авиадвигатели и, соответственно, вертолетную технику. И США могут лишиться ведущих позиций в вертолетостроении — китайцы насытят рынки, на которых сейчас американцы чувствуют себя достаточно вольготно".
По словам члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, Китай поставил перед собой задачу построить корпорацию, превосходящую "Боинг", чтобы обрести независимость от американской авиационной техники.
"США используют преимущество в авиастроении для шантажа: если у какой-либо страны нет самолетов собственного производства, то Белый дом в любую секунду может лишить ее крыльев, — отмечает эксперт. — Китай пытается диверсифицировать производство, хочет создать полноценный авиационный парк и уйти от зависимости".
© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкВ цехе ОАО "Мотор Сич" в Запорожье, Украина
В цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Марина Лысцева
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В цехе ОАО "Мотор Сич" в Запорожье, Украина

Добить остатки

В начале августа суд второй раз наложил арест на акции "Мотор Сич". Прокуратура переформулировала обвинение на "государственную измену". Предприятие пока остается в подвешенном состоянии.
Впрочем, даже если топ-менеджменту удастся урегулировать дело с продажей акций, особой выгоды ни компания, ни оборонная промышленность Украины не получат.
"Они выручат какие-то деньги, которые тут же потратят на оплату траншей по кредитам, — объясняет Леонков. — Гораздо выгодней было дружить с Россией. Были налажены прочные интеграционные связи, рабочие места, люди получали высокую по украинским меркам зарплату, у них было надежное предсказуемое будущее. Теперь всего этого нет".
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Отметим, что "Мотор Сич" — не единственное предприятие, серьезно пострадавшее после разрыва отношений с Россией. Например, "Южмаш" — один из ведущих представителей ракетно-космической отрасли СССР, а впоследствии Украины — потерял более полумиллиарда рублей. В 2014-м исполнение контрактов по ракетам "Зенит" остановилось — компания лишилась денежных поступлений, что привело к задолженности перед собственными сотрудниками и поставщиками электроэнергии. Сейчас у "Южмаша" нет средств даже на утилизацию высокотоксичного топлива гептил. Приходится массово сокращать персонал, а заказы от государства не поступают уже пять лет.
© AP Photo / Pool/ Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак смотрят на танк "Оплот" во время открытия выставки "Сила непобедимого" в Киеве
Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак смотрят на танк Оплот во время открытия выставки Сила непобедимого в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Pool/ Mykola Lazarenko
Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак смотрят на танк "Оплот" во время открытия выставки "Сила непобедимого" в Киеве
Еще одна жертва украинской политики — Харьковский танковый завод имени Малышева. После госпереворота бывший промышленный гигант также прекратил сотрудничество с Россией. Первый же зарубежный контракт на поставку 54 танков Т-84У "Оплот" Таиланду с треском провалился — украинцы не смогли собрать ни одного танка. В итоге Таиланд разорвал сделку и купил бронетехнику у китайцев.
Пострадало и госпредприятие "Антонов". Более 150 российских компаний поставляли комплектующие для среднемагистрального самолета Ан-148 — планировалось, что завод изготовит для стран СНГ почти 600 таких машин. Москва и Киев даже договорились о строительстве сборочной линии в Воронеже. Теперь комплектующих нет, и "Антонов" уже который год не может продать ни одного самолета.
© РИА Новости / Андрей АрхиповСборка Ан-148 на Воронежском авиазаводе (ВАСО)
Сборка Ан-148 на Воронежском Авиазаводе (ВАСО) - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Андрей Архипов
Сборка Ан-148 на Воронежском авиазаводе (ВАСО)
1403401322
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РоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Мотор СичУкраинаБезопасность
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5 сентября, 08:31
Vlad IvanovVlad Ivanov
2010000
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