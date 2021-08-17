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https://ria.ru/20210817/ukraina-1746045281.html
Эксперты заявили, что независимость для Украины оказалась неподъемной
Эксперты заявили, что независимость для Украины оказалась неподъемной - РИА Новости, 17.08.2021
Эксперты заявили, что независимость для Украины оказалась неподъемной
Украина за тридцать лет своей независимости так и не смогла по экономическим показателям достичь уровня, который занимала республика до распада СССР, несмотря... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:56
2021-08-17T10:56
в мире
украина
ссср
высшая школа экономики (вшэ)
андрей суздальцев
восточная европа
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украина за тридцать лет своей независимости так и не смогла по экономическим показателям достичь уровня, который занимала республика до распада СССР, несмотря на то, что располагает самыми богатыми ресурсами. И хотя пока Украина еще не стала "несостоявшимся государством", суверенитет и независимость для Киева оказались неподъемными, считают опрошенные РИА Новости эксперты.День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны.Все разбазарилиТридцать лет, по словам директора Института новейших государств Алексея Мартынова, приличный срок для того, чтобы подводить промежуточные итоги. Он отметил, что Украина после распада СССР имела "самые лучшие стартовые условия для того, чтобы стать успешным, динамично развивающимся государством"."Все долги СССР Россия взяла на себя, а Украине в наследство досталась вся инфраструктура, огромное население, заводы, предприятия, фабрики, электростанции, порты, аэропорты, научный потенциал - все осталось там. За тридцать лет, все это разбазарено, распродано, разорвано по частям", - считает Мартынов.Он отметил, что сравнивать "сегодняшнюю недогосударственную Украину, которая стремительно превращается в нацистское, расистское квазигосударство, с Украинской ССР образца августа 1991 года, просто не представляется никакой возможности, ни по каким показателям - ни по уровню жизни, ни по уровню экономики, ни по темпам и потенциалу развития"."Мы видим, что 30-летний опыт не привел к тем результатам, которые грезились тогдашней позднесоветской элите, которая желала самостийности, неподконтрольности решать те или иные вопросы. Те картины будущего, которые нарисовали собственным гражданам тогда - о динамичном развитии, о том, как через 30 лет будет прекрасное мощное государство с сытыми, образованными, красивыми людьми, - этого явно не произошло. Сегодня время посмотреть назад и подводить итоги всей этой деятельности", - отметил эксперт.Неподъемная независимостьВ оценке "успехов" Украины согласен бывший заместитель декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, Украина пока еще не стала "несостоявшимся государством", но украинский "провинциальный национализм с элементами возложения ответственности за все на соседей завел страну в тупик".Он напомнил, что после распада Советского Союза Украина была крупнейшим государством Восточной Европы, население которой достигало 52 миллионов. Но за годы своей независимости население бывшей советской республики сократилось до менее 40 миллионов."Единственная республика, которая так и не достигла уровня развития советского периода. Почти все вышли уже на другой уровень развития жизни, а Украина бьется за элементарное выживание", - отметил Суздальцев.Он подчеркнул, что, по всей видимости, "для Украины независимость и суверенитет оказались неподъемными"."Не смогли построить свое государство. Не смогли из-за специфической украинской демократии и коррупции, которая является структурой государства. Если бороться против коррупции в стране - это значит бороться против Украины. Коррупция оделась в национальные флаги, она стала государственной, это феномен украинского государства", - считает эксперт.
https://ria.ru/20210817/bezpalko-1746044173.html
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в мире, украина, ссср, высшая школа экономики (вшэ), андрей суздальцев, восточная европа, россия
10:56 17.08.2021
 
Эксперты заявили, что независимость для Украины оказалась неподъемной

Эксперты: суверенитет и независимость для Украины оказались неподъемными

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украина за тридцать лет своей независимости так и не смогла по экономическим показателям достичь уровня, который занимала республика до распада СССР, несмотря на то, что располагает самыми богатыми ресурсами. И хотя пока Украина еще не стала "несостоявшимся государством", суверенитет и независимость для Киева оказались неподъемными, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны.
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 10:49
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Все разбазарили

Тридцать лет, по словам директора Института новейших государств Алексея Мартынова, приличный срок для того, чтобы подводить промежуточные итоги. Он отметил, что Украина после распада СССР имела "самые лучшие стартовые условия для того, чтобы стать успешным, динамично развивающимся государством".
"Все долги СССР Россия взяла на себя, а Украине в наследство досталась вся инфраструктура, огромное население, заводы, предприятия, фабрики, электростанции, порты, аэропорты, научный потенциал - все осталось там. За тридцать лет, все это разбазарено, распродано, разорвано по частям", - считает Мартынов.
Он отметил, что сравнивать "сегодняшнюю недогосударственную Украину, которая стремительно превращается в нацистское, расистское квазигосударство, с Украинской ССР образца августа 1991 года, просто не представляется никакой возможности, ни по каким показателям - ни по уровню жизни, ни по уровню экономики, ни по темпам и потенциалу развития".
"Мы видим, что 30-летний опыт не привел к тем результатам, которые грезились тогдашней позднесоветской элите, которая желала самостийности, неподконтрольности решать те или иные вопросы. Те картины будущего, которые нарисовали собственным гражданам тогда - о динамичном развитии, о том, как через 30 лет будет прекрасное мощное государство с сытыми, образованными, красивыми людьми, - этого явно не произошло. Сегодня время посмотреть назад и подводить итоги всей этой деятельности", - отметил эксперт.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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Неподъемная независимость

В оценке "успехов" Украины согласен бывший заместитель декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, Украина пока еще не стала "несостоявшимся государством", но украинский "провинциальный национализм с элементами возложения ответственности за все на соседей завел страну в тупик".
Он напомнил, что после распада Советского Союза Украина была крупнейшим государством Восточной Европы, население которой достигало 52 миллионов. Но за годы своей независимости население бывшей советской республики сократилось до менее 40 миллионов.
"Единственная республика, которая так и не достигла уровня развития советского периода. Почти все вышли уже на другой уровень развития жизни, а Украина бьется за элементарное выживание", - отметил Суздальцев.
Он подчеркнул, что, по всей видимости, "для Украины независимость и суверенитет оказались неподъемными".
"Не смогли построить свое государство. Не смогли из-за специфической украинской демократии и коррупции, которая является структурой государства. Если бороться против коррупции в стране - это значит бороться против Украины. Коррупция оделась в национальные флаги, она стала государственной, это феномен украинского государства", - считает эксперт.
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