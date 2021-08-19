Суд продлил арест главы "Биотэка" Шпигеля
Суд продлил арест главы "Биотэка" Шпигеля по делу о взятках пензенскому экс-губернатору Белозерцеву
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 20 ноября в отношении Бориса Шпигеля", - сказала собеседница агентства.
На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". В суде он заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения – не изменили. На прошлой неделе в ОНК Москвы РИА Новости рассказали, что врачи, обследовав Шпигеля, не нашли оснований, препятствующих его нахождению в СИЗО.
Во вторник и среду суд продлил пребывание под стражей остальным пяти фигурантам дела: Белозерцеву, жене Шпигеля Евгении, директору компании "Фармация" Антону Колоскову, бывшему замруководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федору Федотову и сотруднику представительства Геннадию Маркову.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Они были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".
16 июня, 14:45Суд оставил Белозерцева в СИЗО