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Суд продлил арест главы "Биотэка" Шпигеля
Суд продлил арест главы "Биотэка" Шпигеля - РИА Новости, 19.08.2021
Суд продлил арест главы "Биотэка" Шпигеля
Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:24
2021-08-19T12:24
происшествия
пензенская область
борис шпигель
иван белозерцев
дело ивана белозерцева
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". В суде он заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения – не изменили. На прошлой неделе в ОНК Москвы РИА Новости рассказали, что врачи, обследовав Шпигеля, не нашли оснований, препятствующих его нахождению в СИЗО.Во вторник и среду суд продлил пребывание под стражей остальным пяти фигурантам дела: Белозерцеву, жене Шпигеля Евгении, директору компании "Фармация" Антону Колоскову, бывшему замруководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федору Федотову и сотруднику представительства Геннадию Маркову.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Они были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".
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происшествия, пензенская область, борис шпигель, иван белозерцев, дело ивана белозерцева
12:24 19.08.2021
 
Суд продлил арест главы "Биотэка" Шпигеля

Суд продлил арест главы "Биотэка" Шпигеля по делу о взятках пензенскому экс-губернатору Белозерцеву

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 20 ноября в отношении Бориса Шпигеля", - сказала собеседница агентства.
На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". В суде он заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения – не изменили. На прошлой неделе в ОНК Москвы РИА Новости рассказали, что врачи, обследовав Шпигеля, не нашли оснований, препятствующих его нахождению в СИЗО.
Во вторник и среду суд продлил пребывание под стражей остальным пяти фигурантам дела: Белозерцеву, жене Шпигеля Евгении, директору компании "Фармация" Антону Колоскову, бывшему замруководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федору Федотову и сотруднику представительства Геннадию Маркову.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Они были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 14:45
Суд оставил Белозерцева в СИЗО
 
ПроисшествияПензенская областьБорис ШпигельИван БелозерцевДело Ивана Белозерцева
 
 
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