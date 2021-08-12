https://ria.ru/20210812/sizo-1745531480.html

Суд оставил бизнесмена Шпигеля в СИЗО

Суд оставил бизнесмена Шпигеля в СИЗО - РИА Новости, 12.08.2021

Суд оставил бизнесмена Шпигеля в СИЗО

Врачи, обследовав бизнесмена Бориса Шпигеля, который арестован по делу о взяточничестве пензенского экс-губернатора, не нашли оснований, препятствующих его... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:46

2021-08-12T18:46

2021-08-12T21:43

происшествия

москва

борис шпигель

следственный комитет россии (ск рф)

матросская тишина

иван белозерцев

онк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153240/21/1532402114_0:0:2430:1368_1920x0_80_0_0_c47945e2493cba0f72b3fd03b4541151.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Врачи, обследовав бизнесмена Бориса Шпигеля, который арестован по делу о взяточничестве пензенского экс-губернатора, не нашли оснований, препятствующих его нахождению в СИЗО, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.На проблемы со здоровьем глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", пообещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.Правозащитники Сергей Аристов и Дамир Енаев навестили Шпигеля в четверг, по их словам, он находится в московском СИЗО-1."Согласно заключению медицинской комиссии по результатам медицинского освидетельствования, у арестованного Шпигеля отсутствуют заболевания, включенные в перечень тяжелых, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений", - сказал Аристов."Сам Шпигель нам заявил, что врачи признали у него наличие тяжелых заболеваний, включенных в перечень 3 постановления, но в заключении написали, что он все равно может содержать под стражей. Естественно, он считает, что это решение незаконно", - добавил Енаев.Члены комиссии добавили, что исходя из заключения врачей, состояние Шпигеля стабилизировалось с положительной динамикой.Правозащитники после ситуации с арестованным бизнесменом Борисом Шпигелем, у которого медкомиссия не нашла противопоказаний для нахождения в СИЗО, намерены настаивать на изменении 3-го постановления правительства о заболеваниях, сообщила РИА Новости член ОНК Москвы Ольга Дружинина.Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.

https://ria.ru/20210325/shpigel-1602802234.html

https://ria.ru/20210406/shpigel-1648993878.html

https://ria.ru/20210518/belozertsev-1732859039.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, борис шпигель, следственный комитет россии (ск рф), матросская тишина, иван белозерцев, онк, россия