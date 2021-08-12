https://ria.ru/20210812/sizo-1745531480.html
Суд оставил бизнесмена Шпигеля в СИЗО
Суд оставил бизнесмена Шпигеля в СИЗО - РИА Новости, 12.08.2021
Суд оставил бизнесмена Шпигеля в СИЗО
Врачи, обследовав бизнесмена Бориса Шпигеля, который арестован по делу о взяточничестве пензенского экс-губернатора, не нашли оснований, препятствующих его... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:46
2021-08-12T18:46
2021-08-12T21:43
происшествия
москва
борис шпигель
следственный комитет россии (ск рф)
матросская тишина
иван белозерцев
онк
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Врачи, обследовав бизнесмена Бориса Шпигеля, который арестован по делу о взяточничестве пензенского экс-губернатора, не нашли оснований, препятствующих его нахождению в СИЗО, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.На проблемы со здоровьем глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", пообещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.Правозащитники Сергей Аристов и Дамир Енаев навестили Шпигеля в четверг, по их словам, он находится в московском СИЗО-1."Согласно заключению медицинской комиссии по результатам медицинского освидетельствования, у арестованного Шпигеля отсутствуют заболевания, включенные в перечень тяжелых, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений", - сказал Аристов."Сам Шпигель нам заявил, что врачи признали у него наличие тяжелых заболеваний, включенных в перечень 3 постановления, но в заключении написали, что он все равно может содержать под стражей. Естественно, он считает, что это решение незаконно", - добавил Енаев.Члены комиссии добавили, что исходя из заключения врачей, состояние Шпигеля стабилизировалось с положительной динамикой.Правозащитники после ситуации с арестованным бизнесменом Борисом Шпигелем, у которого медкомиссия не нашла противопоказаний для нахождения в СИЗО, намерены настаивать на изменении 3-го постановления правительства о заболеваниях, сообщила РИА Новости член ОНК Москвы Ольга Дружинина.Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.
https://ria.ru/20210325/shpigel-1602802234.html
https://ria.ru/20210406/shpigel-1648993878.html
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происшествия, москва, борис шпигель, следственный комитет россии (ск рф), матросская тишина, иван белозерцев, онк, россия
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Врачи, обследовав бизнесмена Бориса Шпигеля
, который арестован по делу о взяточничестве пензенского экс-губернатора, не нашли оснований, препятствующих его нахождению в СИЗО, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы
.
На проблемы со здоровьем глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине
". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", пообещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.
Правозащитники Сергей Аристов и Дамир Енаев навестили Шпигеля в четверг, по их словам, он находится в московском СИЗО-1.
"Согласно заключению медицинской комиссии по результатам медицинского освидетельствования, у арестованного Шпигеля отсутствуют заболевания, включенные в перечень тяжелых, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений", - сказал Аристов.
"Сам Шпигель нам заявил, что врачи признали у него наличие тяжелых заболеваний, включенных в перечень 3 постановления, но в заключении написали, что он все равно может содержать под стражей. Естественно, он считает, что это решение незаконно", - добавил Енаев.
Члены комиссии добавили, что исходя из заключения врачей, состояние Шпигеля стабилизировалось с положительной динамикой.
"Мы будем настаивать на том, чтобы нормы 3-го постановления правительства РФ "О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений" были пересмотрены, потому что сейчас они имеют очень общий характер и могут трактоваться в отдельных ситуациях по-разному", - заявила Дружинина.
Правозащитники после ситуации с арестованным бизнесменом Борисом Шпигелем, у которого медкомиссия не нашла противопоказаний для нахождения в СИЗО, намерены настаивать на изменении 3-го постановления правительства о заболеваниях, сообщила РИА Новости член ОНК Москвы Ольга Дружинина.
Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев
получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК
РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин
23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.