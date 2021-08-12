Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210812/sizo-1745531480.html
Суд оставил бизнесмена Шпигеля в СИЗО
Суд оставил бизнесмена Шпигеля в СИЗО - РИА Новости, 12.08.2021
Суд оставил бизнесмена Шпигеля в СИЗО
Врачи, обследовав бизнесмена Бориса Шпигеля, который арестован по делу о взяточничестве пензенского экс-губернатора, не нашли оснований, препятствующих его... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:46
2021-08-12T21:43
происшествия
москва
борис шпигель
следственный комитет россии (ск рф)
матросская тишина
иван белозерцев
онк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153240/21/1532402114_0:0:2430:1368_1920x0_80_0_0_c47945e2493cba0f72b3fd03b4541151.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Врачи, обследовав бизнесмена Бориса Шпигеля, который арестован по делу о взяточничестве пензенского экс-губернатора, не нашли оснований, препятствующих его нахождению в СИЗО, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.На проблемы со здоровьем глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", пообещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.Правозащитники Сергей Аристов и Дамир Енаев навестили Шпигеля в четверг, по их словам, он находится в московском СИЗО-1."Согласно заключению медицинской комиссии по результатам медицинского освидетельствования, у арестованного Шпигеля отсутствуют заболевания, включенные в перечень тяжелых, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений", - сказал Аристов."Сам Шпигель нам заявил, что врачи признали у него наличие тяжелых заболеваний, включенных в перечень 3 постановления, но в заключении написали, что он все равно может содержать под стражей. Естественно, он считает, что это решение незаконно", - добавил Енаев.Члены комиссии добавили, что исходя из заключения врачей, состояние Шпигеля стабилизировалось с положительной динамикой.Правозащитники после ситуации с арестованным бизнесменом Борисом Шпигелем, у которого медкомиссия не нашла противопоказаний для нахождения в СИЗО, намерены настаивать на изменении 3-го постановления правительства о заболеваниях, сообщила РИА Новости член ОНК Москвы Ольга Дружинина.Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.
https://ria.ru/20210325/shpigel-1602802234.html
https://ria.ru/20210406/shpigel-1648993878.html
https://ria.ru/20210518/belozertsev-1732859039.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153240/21/1532402114_0:0:2430:1824_1920x0_80_0_0_e88f698867fa5ae6fce5db079d71a226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, борис шпигель, следственный комитет россии (ск рф), матросская тишина, иван белозерцев, онк, россия
18:46 12.08.2021 (обновлено: 21:43 12.08.2021)
 
Суд оставил бизнесмена Шпигеля в СИЗО

ОНК: медкомиссия не нашла оснований, препятствующих нахождению бизнесмена Шпигеля в СИЗО

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкБорис Шпигель
Борис Шпигель - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Врачи, обследовав бизнесмена Бориса Шпигеля, который арестован по делу о взяточничестве пензенского экс-губернатора, не нашли оснований, препятствующих его нахождению в СИЗО, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
На проблемы со здоровьем глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", пообещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель, обвиняемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву,
25 марта, 13:52
В ОНК рассказали, при каком условии Шпигеля могут отпустить из СИЗО
Правозащитники Сергей Аристов и Дамир Енаев навестили Шпигеля в четверг, по их словам, он находится в московском СИЗО-1.
"Согласно заключению медицинской комиссии по результатам медицинского освидетельствования, у арестованного Шпигеля отсутствуют заболевания, включенные в перечень тяжелых, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений", - сказал Аристов.
"Сам Шпигель нам заявил, что врачи признали у него наличие тяжелых заболеваний, включенных в перечень 3 постановления, но в заключении написали, что он все равно может содержать под стражей. Естественно, он считает, что это решение незаконно", - добавил Енаев.
Члены комиссии добавили, что исходя из заключения врачей, состояние Шпигеля стабилизировалось с положительной динамикой.
"Мы будем настаивать на том, чтобы нормы 3-го постановления правительства РФ "О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений" были пересмотрены, потому что сейчас они имеют очень общий характер и могут трактоваться в отдельных ситуациях по-разному", - заявила Дружинина.
Правозащитники после ситуации с арестованным бизнесменом Борисом Шпигелем, у которого медкомиссия не нашла противопоказаний для нахождения в СИЗО, намерены настаивать на изменении 3-го постановления правительства о заболеваниях, сообщила РИА Новости член ОНК Москвы Ольга Дружинина.
Вице-президент компании Биотэк Евгения Шпигель во время рассмотрения ходатайства о ее аресте в рамках дела по обвинению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева во взяточничестве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 14:20
Суд оставил под арестом жену бизнесмена Шпигеля
Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняемый во взяточничестве, на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 19:11
Адвокат раскрыл детали дела против экс-губернатора Белозерцева
 
ПроисшествияМоскваБорис ШпигельСледственный комитет России (СК РФ)Матросская тишинаИван БелозерцевОНКРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
06:23Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4
05:51Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
05:23"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского
04:58Россиян предупредили о новой климатической эпохе
04:57Специалисты разрабатывают план подъема упавшего на Камчатке Ми-8
04:15Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19
04:13NBC: американец убил своих малолетних детей из-за страха перед рептилоидами
04:06Стало известно состояние пассажиров, спасенных из упавшего на Камчатке Ми-8
04:02В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса
03:52В бундестаге оценили сроки введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию
03:32Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
03:27National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
03:22Инфекционист предположил, как изменится COVID-19 в будущем
03:15Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше
02:36Байден ошибся в противостоянии России, заявил американский дипломат
02:36При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек
02:34Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте
02:25Юрист предупредил о подводных камнях унаследованных квартир
02:15Метеоролог рассказал о "новом" климате в России
Лента новостейМолния