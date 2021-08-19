https://ria.ru/20210819/shepelev-1746354249.html

Шепелев впервые показал подросшего сына Тихона

Шепелев впервые показал подросшего сына Тихона - РИА Новости, 19.08.2021

Шепелев впервые показал подросшего сына Тихона

Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые в Instagram показал подросшего сына Тихона. Также звезда поделился впечатлениями от семейного отпуска на Мальдивах. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T14:45

2021-08-19T14:45

2021-08-19T14:45

шоубиз

дети

мальдивы

жанна фриске

дмитрий шепелев

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595884852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aeff3e21421069f3843154306cc53f41.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые в Instagram показал подросшего сына Тихона. Также звезда поделился впечатлениями от семейного отпуска на Мальдивах.В прошлый раз поклонники видели Тихона новорожденным. Теперь, после перерыва в несколько месяцев, Шепелев порадовал подписчиков новым снимком ребенка.Ведущий отправился на отдых вместе с женой Екатериной Тулуповой и тремя детьми. Помимо общего ребенка в путешествии был сын Шепелева от певицы Жанны Фриске и дочь Екатерины от первого брака.Супруги не стали прибегать к помощи нянь, бабушек и дедушек, поэтому испытывали опасения, что отдых оказаться непростым. Но Шепелев нисколько не пожалел о принятом решении.Ранее ведущий признавался, как изменились его отцовские чувства после рождения второго ребенка.

https://ria.ru/20210729/friske-1743391701.html

мальдивы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, мальдивы, жанна фриске, дмитрий шепелев, знаменитости