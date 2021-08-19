https://ria.ru/20210819/shepelev-1746354249.html
Шепелев впервые показал подросшего сына Тихона
Шепелев впервые показал подросшего сына Тихона - РИА Новости, 19.08.2021
Шепелев впервые показал подросшего сына Тихона
Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые в Instagram показал подросшего сына Тихона. Также звезда поделился впечатлениями от семейного отпуска на Мальдивах. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:45
2021-08-19T14:45
2021-08-19T14:45
шоубиз
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жанна фриске
дмитрий шепелев
знаменитости
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые в Instagram показал подросшего сына Тихона. Также звезда поделился впечатлениями от семейного отпуска на Мальдивах.В прошлый раз поклонники видели Тихона новорожденным. Теперь, после перерыва в несколько месяцев, Шепелев порадовал подписчиков новым снимком ребенка.Ведущий отправился на отдых вместе с женой Екатериной Тулуповой и тремя детьми. Помимо общего ребенка в путешествии был сын Шепелева от певицы Жанны Фриске и дочь Екатерины от первого брака.Супруги не стали прибегать к помощи нянь, бабушек и дедушек, поэтому испытывали опасения, что отдых оказаться непростым. Но Шепелев нисколько не пожалел о принятом решении.Ранее ведущий признавался, как изменились его отцовские чувства после рождения второго ребенка.
https://ria.ru/20210729/friske-1743391701.html
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дети, мальдивы, жанна фриске, дмитрий шепелев, знаменитости