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Шоубиз
https://ria.ru/20210819/shepelev-1746354249.html
Шепелев впервые показал подросшего сына Тихона
Шепелев впервые показал подросшего сына Тихона - РИА Новости, 19.08.2021
Шепелев впервые показал подросшего сына Тихона
Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые в Instagram показал подросшего сына Тихона. Также звезда поделился впечатлениями от семейного отпуска на Мальдивах. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:45
2021-08-19T14:45
шоубиз
дети
мальдивы
жанна фриске
дмитрий шепелев
знаменитости
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые в Instagram показал подросшего сына Тихона. Также звезда поделился впечатлениями от семейного отпуска на Мальдивах.В прошлый раз поклонники видели Тихона новорожденным. Теперь, после перерыва в несколько месяцев, Шепелев порадовал подписчиков новым снимком ребенка.Ведущий отправился на отдых вместе с женой Екатериной Тулуповой и тремя детьми. Помимо общего ребенка в путешествии был сын Шепелева от певицы Жанны Фриске и дочь Екатерины от первого брака.Супруги не стали прибегать к помощи нянь, бабушек и дедушек, поэтому испытывали опасения, что отдых оказаться непростым. Но Шепелев нисколько не пожалел о принятом решении.Ранее ведущий признавался, как изменились его отцовские чувства после рождения второго ребенка.
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дети, мальдивы, жанна фриске, дмитрий шепелев, знаменитости
14:45 19.08.2021
 

Шепелев впервые показал подросшего сына Тихона

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые в Instagram показал подросшего сына Тихона. Также звезда поделился впечатлениями от семейного отпуска на Мальдивах.
В прошлый раз поклонники видели Тихона новорожденным. Теперь, после перерыва в несколько месяцев, Шепелев порадовал подписчиков новым снимком ребенка.
Ведущий отправился на отдых вместе с женой Екатериной Тулуповой и тремя детьми. Помимо общего ребенка в путешествии был сын Шепелева от певицы Жанны Фриске и дочь Екатерины от первого брака.
Супруги не стали прибегать к помощи нянь, бабушек и дедушек, поэтому испытывали опасения, что отдых оказаться непростым. Но Шепелев нисколько не пожалел о принятом решении.

"Да, забегая вперед, надо признать, что личного времени было не много, разве что рано утром или поздно вечером. Но то, что мы выиграли от того, что посвятили свое время детям, стоит гораздо дороже", – написал Дмитрий.

Ранее ведущий признавался, как изменились его отцовские чувства после рождения второго ребенка.
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ШоубизДетиМальдивыЖанна ФрискеДмитрий ШепелевЗнаменитости
 
 
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